Virginia Shooting: अमेरिका के वॉलमार्ट स्टोर में अंधाधुंध फायरिंग, अभी तक 10 लोगों की मौत, बढ़ सकता है आंकड़ा

Mass Firing in Virginia Walmart store: अमेरिका में एक बार फिर मास फायरिंग की घटना सामने आई है. अंधाधुंध फायरिंग की यह घटना इस बार वर्जीनिया स्थित वॉलमार्ट स्टोर में हुई है. इस गोलीबारी में अभी तक कम से कम 10 लोगों के मारे जाने की खबर है. स्थानीय पुलिस का कहना है कि एक शख्स ने मंगलवार रात अचानक स्टोर में घुसकर गोलीबारी शुरू कर दी. हालांकि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कुछ देर बाद हमलावर मृत मिला.

मंगलवार रात करीब 10:12 बजे हुई घटना

पुलिस के मुताबिक, मंगलवार रात करीब 10:12 बजे पुलिस को वॉलमार्ट के अंदर गोलीबारी की सूचना मिली थी. इसके बाद पुलिस की टीम फौरन एक्शन में आई और स्टोर को घेर लिया. एक टीम अंदर दाखिल हुई तो फायरिंग करने वाला मरा हुआ था. पुलिस ने बताया कि इस गोलीबारी में दस लोगों की मौत हुई है. हालांकि यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है. वहीं इस बात का पता अभी तक नहीं चल पाया है कि गोली चलाने वाले बाद में खुद को गोली मारकर जान दी है या फिर वह पुलिस की गोली का शिकार हुआ है. पुलिस का कहना है कि हमलावर ने पुलिस के ऊपर फायरिंग नहीं की थी. फायरिंग की इस घटना पर वॉलमार्ट ने भी दुख जताया है. कंपनी ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा, अमेरिकी स्टोर में हुई इस घटना से हम स्तब्ध हैं.

