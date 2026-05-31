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Hindi Newsदुनियाआसमान में भयंकर विस्फोट! मैसाचुसेट्स में फटा उल्कापिंड, जोरदार धमाकों से खौफ में आए लोग; वैज्ञानिक भी हैरान!

आसमान में भयंकर विस्फोट! मैसाचुसेट्स में फटा उल्कापिंड, जोरदार धमाकों से खौफ में आए लोग; वैज्ञानिक भी हैरान!

मैसाचुसेट्स के आसमान में उल्कापिंड फटने से जोरदार धमाकों की आवाजें सुनाई दीं. अचानक हुए इस विस्फोट से लोग दहशत में आ गए, जबकि वैज्ञानिक घटना की जांच में जुटे हैं. जानिए आखिर क्या हुआ और क्यों चर्चा में है यह रहस्यमयी घटना.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: May 31, 2026, 11:27 AM IST
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आसमान में महा-विस्फोट: मैसाचुसेट्स में गिरा उल्कापिंड, सोनिक बूम से थर्राए लोग!
आसमान में महा-विस्फोट: मैसाचुसेट्स में गिरा उल्कापिंड, सोनिक बूम से थर्राए लोग!

अमेरिका के उत्तर-पूर्वी हिस्से में शनिवार (30 मई) को आसमान में एक बड़ा उल्कापिंड (Meteor) पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद विस्फोट के साथ टूट गया. इस घटना के बाद कई राज्यों में तेज धमाके जैसी आवाज सुनाई दी, जिससे लोगों में कुछ समय के लिए अफरा-तफरी मच गई. सोशल मीडिया पर सामने आए कई वीडियो में लोग अचानक सुनाई दिए दोहरे धमाके (Double Boom) से घबराते नजर आए.

अमेरिकन मेटियोर सोसायटी (American Meteor Society) ने पुष्टि की कि मैसाचुसेट्स (Massachusetts) और न्यू हैम्पशायर (New Hampshire) की सीमा के पास लगभग 3 फीट चौड़ा उल्कापिंड वायुमंडल में फट गया था. धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि मैसाचुसेट्स और रोड आइलैंड (Rhode Island) के कई इलाकों में इमारतें तक हिलने की खबरें सामने आईं.

पहले नहीं समझ पाए अधिकारी

एसोसिएटेड प्रेस (AP) की रिपोर्ट के अनुसार, तेज आवाज सुनने के बाद स्थानीय पुलिस और अन्य एजेंसियां शुरुआत में यह समझने की कोशिश करती रहीं कि आखिर यह धमाका किस वजह से हुआ. बाद में वैज्ञानिकों ने स्पष्ट किया कि इसकी वजह अंतरिक्ष से आया उल्कापिंड था.

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NASA ने बताई पूरी घटना

नासा (NASA) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी देते हुए बताया कि यह उल्कापिंड उत्तर-पूर्वी मैसाचुसेट्स और दक्षिण-पूर्वी न्यू हैम्पशायर के ऊपर लगभग 40 मील (करीब 64 किलोमीटर) की ऊंचाई पर कई टुकड़ों में टूट गया. नासा के अनुसार, इस विस्फोट से निकली ऊर्जा करीब 300 टन TNT के बराबर थी. यही वजह है कि इतनी दूर-दूर तक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी. एजेंसी ने यह भी स्पष्ट किया कि यह कोई उपग्रह (Satellite) या अंतरिक्ष मलबा (Space Debris) नहीं था, बल्कि प्राकृतिक रूप से अंतरिक्ष में मौजूद चट्टानी पदार्थ था, जिसने स्थानीय समयानुसार दोपहर 2:06 बजे पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया.

क्या उल्कापिंड जमीन तक पहुंचा?

अमेरिकन मेटियोर सोसायटी के प्रोग्राम मॉनिटर रॉबर्ट लंसफोर्ड ने कहा कि यह सामान्य फायरबॉल की तुलना में काफी बड़ा था और इसकी चौड़ाई लगभग एक गज (करीब 3 फीट) थी. हालांकि शुरुआती आकलन के मुताबिक इसके जमीन से टकराने की संभावना कम है. उन्होंने कहा कि उल्कापिंड की सटीक दिशा, गति और अन्य तकनीकी जानकारियों का विश्लेषण किए बिना यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि उसका कोई हिस्सा जमीन तक पहुंचा या नहीं. लेकिन यदि यह पूरी तरह नहीं जला होगा, तो उसके अवशेष समुद्र में गिरे होंगे. यह घटना एक बार फिर याद दिलाती है कि अंतरिक्ष में लगातार घूम रही वस्तुएं कभी-कभी पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश कर अप्रत्याशित और रोमांचक घटनाओं को जन्म दे सकती हैं.

यह भी पढ़ेंः चीन की मिसाइल, ईरान का निशाना... और ढेर हो गया अमेरिकी फाइटर जेट!

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Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

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