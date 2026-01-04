बंदूकधारियों का ग्रामीणों पर टूटा कहर, घरों और दुकानों में लगाई आग; 30 लोगों की कर दी हत्या

Massacre in Nigeria: उत्तरी नाइजीरिया में बड़े नरसंहार की खबर सामने आ रही है, जहां पर भारी हथियारों से लैस बंदूकधारियों ने नाइजर राज्य में दूर स्थित एक गांव पर हमला बोल दिया. इस हमले में अभी तक 30 से ज्यादा ग्रामीणों की मौत हो चुकी है तो वहीं बहुत सारे लोग घायल भी है. इतना ही नहीं हमलावरों ने गांव के बच्चों और महिलाओं का अपहरण भी कर लिया है. इस इलाके में पहले से ही लोग लगातार हिंसा और असुरक्षा की समस्या से जूझ रहे हैं.

इस बीच घटना के कारण लोगों में दहशत फैली हुई. घटना के बाद बचे हुए ग्रामीण गांव में जाकर लोगों की की लाश उठाने तक से डर रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नाइजर राज्य के कासुवान-दाजी गांव में शनिवार को हथियारबंद बदमाशों ने हमला बोला था, जिसमें हमलावरों ने गांव में घुसते ही लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी. बदमाशों ने गांव में बने ग्रामीणों के घरों को भी नहीं बख्शा और आग लगा दी. जिसके कारण जान मान का नुकसान ज्यादा हुआ. पुलिस अधिकारियों की तरफ से इस नरसंहार को लेकर बयान सामने आया है.

30 लोगों की मौत

पुलिस का कहना है कि अपहरण किए लोगों की तलाश की जा रही है गांव में शांति बहाल करने के लिए सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया है. लेकिन लोकल लोगों ने इस तरह के दावों का खंडन करते हुए कहा कि गांव में कोई सुरक्षा बल तैनाती नहीं है. जहां एक तरफ पुलिस 30 ग्रामीणों के मारे जाने की पुष्टि कर रही है तो वहीं ग्रामीणों का कहना है हमले में मारे जाने वाले लोगों की संख्या उससे कहीं अधिक है और इनकी संख्या में इजाफा हो सकता है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग लापता हैं. ग्रामीणों का कहना है कि हमलावरों ने लगभग 3 घंटे गांव में फायरिंग और आगजनी की घटना को अंजाम दिया है.

Add Zee News as a Preferred Source

महिलाओं का अपहरण

बताया जा रहा है कि अपहरण किए गए ग्रामीणों में सबसे ज्यादा बच्चे और महिलाएं हैं.स्थानीय लोगों का कहना है कि जिन लोगों ने हमला किया है उनको कुछ दिन पहले इस इलाके में देखा गया था, लेकिन यहां सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है. आपको बता दें कि अफ्रीका के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश नाइजीरिया में इस तरह के हमले अचानक से तेज हो गए हैं. जहां पर हथियारबंद बदमाश कम सुरक्षा वाले इलाके में ग्रामीणों को निशाना बना रहे हैं.

यह भी पढ़ें: थाईलैंड में भारतीय टूरिस्ट पर ट्रांसजेंडर का जानलेवा हमला, पैसे को लेकर हुआ था विवाद