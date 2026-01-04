Advertisement
trendingNow13063898
Hindi Newsदुनियाबंदूकधारियों का ग्रामीणों पर टूटा कहर, घरों और दुकानों में लगाई आग; 30 लोगों की कर दी हत्या

बंदूकधारियों का ग्रामीणों पर टूटा कहर, घरों और दुकानों में लगाई आग; 30 लोगों की कर दी हत्या

World News: घटना के बाद बचे हुए ग्रामीण गांव में जाकर लोगों की लाश उठाने तक से डर रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नाइजर राज्य के कासुवान-दाजी गांव में शनिवार को हथियारबंद बदमाशों ने हमला बोला था, जिसमें हमलावरों ने गांव में घुसते ही लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी.

 

Written By  Naveen Sheoran|Last Updated: Jan 04, 2026, 10:39 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बंदूकधारियों का ग्रामीणों पर टूटा कहर, घरों और दुकानों में लगाई आग; 30 लोगों की कर दी हत्या

Massacre in Nigeria: उत्तरी नाइजीरिया में बड़े नरसंहार की खबर सामने आ रही है, जहां पर भारी हथियारों से लैस बंदूकधारियों ने नाइजर राज्य में दूर स्थित एक गांव पर हमला बोल दिया. इस हमले में अभी तक 30 से ज्यादा ग्रामीणों की मौत हो चुकी है तो वहीं बहुत सारे लोग घायल भी है. इतना ही नहीं हमलावरों ने गांव के बच्चों और महिलाओं का अपहरण भी कर लिया है. इस इलाके में पहले से ही लोग लगातार हिंसा और असुरक्षा की समस्या से जूझ रहे हैं. 

इस बीच घटना के कारण लोगों में दहशत फैली हुई. घटना के बाद बचे हुए ग्रामीण गांव में जाकर लोगों की की लाश उठाने तक से डर रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नाइजर राज्य के कासुवान-दाजी गांव में शनिवार को हथियारबंद बदमाशों ने हमला बोला था, जिसमें हमलावरों ने गांव में घुसते ही लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी. बदमाशों ने गांव में बने ग्रामीणों के घरों को भी नहीं बख्शा और आग लगा दी. जिसके कारण जान मान का नुकसान ज्यादा हुआ. पुलिस अधिकारियों की तरफ से इस नरसंहार को लेकर बयान सामने आया है. 

30 लोगों की मौत 
पुलिस का कहना है कि अपहरण किए लोगों की तलाश की जा रही है गांव में शांति बहाल करने के लिए सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया है. लेकिन लोकल लोगों ने इस तरह के दावों का खंडन करते हुए कहा कि गांव में कोई सुरक्षा बल तैनाती नहीं है. जहां एक तरफ पुलिस 30 ग्रामीणों के मारे जाने की पुष्टि कर रही है तो वहीं ग्रामीणों का कहना है हमले में मारे जाने वाले लोगों की संख्या उससे कहीं अधिक है और इनकी संख्या में इजाफा हो सकता है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग लापता हैं. ग्रामीणों का कहना है कि हमलावरों ने लगभग 3 घंटे गांव में फायरिंग और आगजनी की घटना को अंजाम दिया है.

Add Zee News as a Preferred Source

महिलाओं का अपहरण
बताया जा रहा है कि अपहरण किए गए ग्रामीणों में सबसे ज्यादा बच्चे और महिलाएं हैं.स्थानीय लोगों का कहना है कि जिन लोगों ने हमला किया है उनको कुछ दिन पहले इस इलाके में देखा गया था, लेकिन यहां सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है. आपको बता दें कि अफ्रीका के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश नाइजीरिया में इस तरह के हमले अचानक से तेज हो गए हैं. जहां पर हथियारबंद बदमाश कम सुरक्षा वाले इलाके में ग्रामीणों को निशाना बना रहे हैं. 

यह भी पढ़ें: थाईलैंड में भारतीय टूरिस्ट पर ट्रांसजेंडर का जानलेवा हमला, पैसे को लेकर हुआ था विवाद

 

About the Author
author img
Naveen Sheoran

नवीन कुमार 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज़ डिजिटल में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज़्म में मास्टर डिग्री प्राप्त की है. ज...और पढ़ें

TAGS

Nigeria Massacre

Trending news

'DMK पूरे भारत की सबसे भ्रष्ट सरकार', तमिलनाडु में अमित शाह का स्टालिन पर तीखा हमला
amit shah
'DMK पूरे भारत की सबसे भ्रष्ट सरकार', तमिलनाडु में अमित शाह का स्टालिन पर तीखा हमला
कांग्रेस आखिर क्यों कर रही VB-जी राम जी योजना का विरोध? मोदी के मंत्री ने बता दी वजह
VBGRG
कांग्रेस आखिर क्यों कर रही VB-जी राम जी योजना का विरोध? मोदी के मंत्री ने बता दी वजह
पश्चिम बंगाल में SIR पर सियासी घमासान, ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र
West Bengal SIR
पश्चिम बंगाल में SIR पर सियासी घमासान, ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र
ड्रोन से सैटेलाइट तक भारतीय चिप्स की तैयारी, केंद्र ने 24 नए प्रोजेक्ट को दी मंजूरी
Chip Design
ड्रोन से सैटेलाइट तक भारतीय चिप्स की तैयारी, केंद्र ने 24 नए प्रोजेक्ट को दी मंजूरी
तिरुपति के मंदिर में शराब पीकर शिखर पर चढ़ा शख्स घंटों बाद उतरा, कितना नुकसान कर गया
Tirupati
तिरुपति के मंदिर में शराब पीकर शिखर पर चढ़ा शख्स घंटों बाद उतरा, कितना नुकसान कर गया
'हिंदू-मुस्लिम नैरेटिव ज्यादा दिन नहीं चलेगा', सीएम फडणवीस को नवाब मलिक का जवाब
BMC Election 2026
'हिंदू-मुस्लिम नैरेटिव ज्यादा दिन नहीं चलेगा', सीएम फडणवीस को नवाब मलिक का जवाब
वेनेजुएला संकट पर भारत ने जताई गहरी चिंता, दोनों देशों को दी बड़ी सलाह
US Venezuela Conflict Live Updates
वेनेजुएला संकट पर भारत ने जताई गहरी चिंता, दोनों देशों को दी बड़ी सलाह
BMC चुनाव: 100 यूनिट बिजली, फ्री बस राइड और... उद्धव-राज ठाकरे के घोषणापत्र में वादा
BMC elections
BMC चुनाव: 100 यूनिट बिजली, फ्री बस राइड और... उद्धव-राज ठाकरे के घोषणापत्र में वादा
जम्मू में भी जहर बनता नल का पानी! गंदा जल पीने के मजबूर हैं लोग; इंदौर जैसी आशंका!
jammu kashmir news
जम्मू में भी जहर बनता नल का पानी! गंदा जल पीने के मजबूर हैं लोग; इंदौर जैसी आशंका!
क्या कांग्रेस में हुई बगावत? प्रियंका को प्रमुख बनाएं जाने पर BJP ने विपक्ष को घेरा
priyanka gandhi
क्या कांग्रेस में हुई बगावत? प्रियंका को प्रमुख बनाएं जाने पर BJP ने विपक्ष को घेरा