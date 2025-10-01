Advertisement
trendingNow12943290
Hindi Newsदुनिया

भूकंप से इस देश में हुई तबाही, 69 की मौत, 150 से ज्यादा घायल, कई शहरों में बिजली गुल

Earthquake In Philippines: फिलीपींस में आए भूकंप ने देश में तबाही मची है. भूकंप के चलते अबतक 69 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और कई लोग घायल हैं.  

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Oct 01, 2025, 11:06 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भूकंप से इस देश में हुई तबाही, 69 की मौत, 150 से ज्यादा घायल, कई शहरों में बिजली गुल

Philippines Earthquake: फिलीपींस में बीते मंगलवार 30 सितंबर 2025 को सेबू प्रांत में 6.9  की तीव्रता वाला भूकंप आया. इस घटना में अबतक 69 लोगों की मौत हो गई और 150 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं. भूकंप रात 10 बजे के करीब आया था. इस दौरान कई सारी इमारतें और पुल गिर गईं. फिलीपींस में आया यह भूकंप इस साल की सबसे भयानक प्राकृतिक आपदा मानी जा रही है. 

भूकंप में मारे गए लोग 

न्यूज एजेंसी 'सिन्हुआ' के मुताबिक स्थानीय न्यूज पेपर 'सनस्टार सेबू' ने प्रांतीय सूचना कार्यालय के हवाले से बताया कि भूकंप के केंद्र बोगो शहर में 13 लोग मारे गए, जबकि उत्तरी सेबू के सैन रेमिगियो शहर में 4 अन्य की मौत हो गई. सेबू के मेडेलिन नगरपालिका ने कम से कम 1 व्यक्ति की मौत और कई लोगों के घायल होने की सूचना दी है. इसके साथ ही 2 पुलों को भी नुकसान पहुंचा है. 

ये भी पढ़ें- 'अमेरिका ने हमारी सारी बाते नहीं मानी....,' ये क्या बोल पड़े पाकिस्तानी मंत्री, गाजा प्लान पर यू टर्न लेगा इस्लामाबाद?  

Add Zee News as a Preferred Source

कहां आया भूकंप? 

'सनस्टार सेबू; ने आगे बताया कि भूकंप के पीड़ितों का सेबू प्रांतीय अस्पताल (बोगो शहर) में आना जारी है. इसकी वजह से अस्पताल के मेडिकल स्टाफ की परेशानी भी बढ़ गई. फिलीपींस के ज्वालामुखी और भूकंप विज्ञान संस्थान ने बताया कि स्थानीय समयानुसार मंगलवार को रात 9:59 बजे सेबू प्रांत में 6.7 तीव्रता का भूकंप आया. संस्थान ने बाद में तीव्रता को संशोधित कर 6.9 कर दिया और बताया कि भूकंप बोगो शहर से लगभग 19 किलोमीटर उत्तर पूर्व में 5 किलोमीटर की गहराई पर आया. 

ये भी पढ़ें- 'इस आदमी ने लाखों लोगों की जान बचाई...,' मुनीर की खुशामद से 'मोगेम्‍बो' की तरह खुश हुए ट्रंप

भूकंप से हुआ नुकसान 

भूकंप का झटका मध्य फिलीपींस के कई पड़ोसी प्रांतों के साथ-साथ दक्षिणी फिलीपींस के कुछ क्षेत्रों में भी महसूस किया गया. कई गांवों की सड़कों को भी नुकसान पहुंचा. भूकंप के कारण बिजली की लाइनें टूट गईं, जिससे सेबू और आसपास के मध्य द्वीपों में बिजली गुल हो गई, हालांकि फिलीपींस के राष्ट्रीय ग्रिड निगम ने एक अपडेट में कहा कि सेबू और 4 अन्य प्रमुख मध्य द्वीपों में आधी रात के तुरंत बाद बिजली बहाल कर दी गई. फिलीपींस प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर पर स्थित है, जो भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधि के लिए संवेदनशील क्षेत्र है.  
(इनपुट-आईएएनएस)   

FAQ
 
भूकंप से कितने लोग प्रभावित हुए? 

भूकंप से अब तक 69 लोगों की मौत हो गई और 150 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं.  

भूकंप का केंद्र कहां था? 

फिलीपींस में आए भूकंप का केंद्र बोगो शहर से लगभग 19 किलोमीटर उत्तर पूर्व में 5 किलोमीटर की गहराई पर था. 

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

TAGS

World News

Trending news

जुबीन गर्ग की पत्नी के शक पर मैनेजर गिरफ्तार, पुलिस ने कहा- 7 दिन में बाहर लाएंगे सच
Zubeen Garg death probe undate
जुबीन गर्ग की पत्नी के शक पर मैनेजर गिरफ्तार, पुलिस ने कहा- 7 दिन में बाहर लाएंगे सच
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की अचानक बिगड़ी तबीयत, बेंगलुरु अस्पताल में भर्ती
Mallikarjun Kharge
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की अचानक बिगड़ी तबीयत, बेंगलुरु अस्पताल में भर्ती
जिहादी हमलों में 87% और चरमपंथी हिंसा में 64 फीसद गिरावट, NCRB ने जारी किए आंकड़े
NCRB
जिहादी हमलों में 87% और चरमपंथी हिंसा में 64 फीसद गिरावट, NCRB ने जारी किए आंकड़े
GST कम हुआ तो रेट कम करें, पैकेट बड़ा करना ग्राहक के साथ धोखा, लगाया 5 लाख जुर्माना
Delhi High Court
GST कम हुआ तो रेट कम करें, पैकेट बड़ा करना ग्राहक के साथ धोखा, लगाया 5 लाख जुर्माना
इस राज्‍य में चूहों के आतंक से लोग हुए परेशान, बांस के फूलने की बताई जा रही वजह
Mizoram
इस राज्‍य में चूहों के आतंक से लोग हुए परेशान, बांस के फूलने की बताई जा रही वजह
इस्तीफा दे देंगे... किस बात पर भड़क गए J&K के CM उमर अब्दुल्ला, BJP को भी लपेटा
Omar Abdullah
इस्तीफा दे देंगे... किस बात पर भड़क गए J&K के CM उमर अब्दुल्ला, BJP को भी लपेटा
दबे पैर वापस आया मानसून, झमाझम बरसे बादल, यहां बारिश से पड़ेगी आफत
Weather
दबे पैर वापस आया मानसून, झमाझम बरसे बादल, यहां बारिश से पड़ेगी आफत
सोनम वांगचुक को परेशान करने के आरोप झूठे... प्रशासन ने खोल दिया हिंसा से जुड़ा 'राज'
Sonam Wangchuk
सोनम वांगचुक को परेशान करने के आरोप झूठे... प्रशासन ने खोल दिया हिंसा से जुड़ा 'राज'
CDS समेत तीनों सेनाओं के प्रमुखों से मिलीं राष्ट्रपति, अंगरक्षकों को किया सम्मानित
President Murmu
CDS समेत तीनों सेनाओं के प्रमुखों से मिलीं राष्ट्रपति, अंगरक्षकों को किया सम्मानित
FCRA रिन्यूअल में दिक्कत से बचने के लिए MHA का निर्देश, अब इतने दिन पहले करें आवेदन
FCRA
FCRA रिन्यूअल में दिक्कत से बचने के लिए MHA का निर्देश, अब इतने दिन पहले करें आवेदन
;