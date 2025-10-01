भूकंप से इस देश में हुई तबाही, 69 की मौत, 150 से ज्यादा घायल, कई शहरों में बिजली गुल

Philippines Earthquake: फिलीपींस में बीते मंगलवार 30 सितंबर 2025 को सेबू प्रांत में 6.9 की तीव्रता वाला भूकंप आया. इस घटना में अबतक 69 लोगों की मौत हो गई और 150 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं. भूकंप रात 10 बजे के करीब आया था. इस दौरान कई सारी इमारतें और पुल गिर गईं. फिलीपींस में आया यह भूकंप इस साल की सबसे भयानक प्राकृतिक आपदा मानी जा रही है.

भूकंप में मारे गए लोग

न्यूज एजेंसी 'सिन्हुआ' के मुताबिक स्थानीय न्यूज पेपर 'सनस्टार सेबू' ने प्रांतीय सूचना कार्यालय के हवाले से बताया कि भूकंप के केंद्र बोगो शहर में 13 लोग मारे गए, जबकि उत्तरी सेबू के सैन रेमिगियो शहर में 4 अन्य की मौत हो गई. सेबू के मेडेलिन नगरपालिका ने कम से कम 1 व्यक्ति की मौत और कई लोगों के घायल होने की सूचना दी है. इसके साथ ही 2 पुलों को भी नुकसान पहुंचा है.

ये भी पढ़ें- 'अमेरिका ने हमारी सारी बाते नहीं मानी....,' ये क्या बोल पड़े पाकिस्तानी मंत्री, गाजा प्लान पर यू टर्न लेगा इस्लामाबाद?

Add Zee News as a Preferred Source

कहां आया भूकंप?

'सनस्टार सेबू; ने आगे बताया कि भूकंप के पीड़ितों का सेबू प्रांतीय अस्पताल (बोगो शहर) में आना जारी है. इसकी वजह से अस्पताल के मेडिकल स्टाफ की परेशानी भी बढ़ गई. फिलीपींस के ज्वालामुखी और भूकंप विज्ञान संस्थान ने बताया कि स्थानीय समयानुसार मंगलवार को रात 9:59 बजे सेबू प्रांत में 6.7 तीव्रता का भूकंप आया. संस्थान ने बाद में तीव्रता को संशोधित कर 6.9 कर दिया और बताया कि भूकंप बोगो शहर से लगभग 19 किलोमीटर उत्तर पूर्व में 5 किलोमीटर की गहराई पर आया.

ये भी पढ़ें- 'इस आदमी ने लाखों लोगों की जान बचाई...,' मुनीर की खुशामद से 'मोगेम्‍बो' की तरह खुश हुए ट्रंप

भूकंप से हुआ नुकसान

भूकंप का झटका मध्य फिलीपींस के कई पड़ोसी प्रांतों के साथ-साथ दक्षिणी फिलीपींस के कुछ क्षेत्रों में भी महसूस किया गया. कई गांवों की सड़कों को भी नुकसान पहुंचा. भूकंप के कारण बिजली की लाइनें टूट गईं, जिससे सेबू और आसपास के मध्य द्वीपों में बिजली गुल हो गई, हालांकि फिलीपींस के राष्ट्रीय ग्रिड निगम ने एक अपडेट में कहा कि सेबू और 4 अन्य प्रमुख मध्य द्वीपों में आधी रात के तुरंत बाद बिजली बहाल कर दी गई. फिलीपींस प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर पर स्थित है, जो भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधि के लिए संवेदनशील क्षेत्र है.

(इनपुट-आईएएनएस)

FAQ



भूकंप से कितने लोग प्रभावित हुए?

भूकंप से अब तक 69 लोगों की मौत हो गई और 150 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं.

भूकंप का केंद्र कहां था?

फिलीपींस में आए भूकंप का केंद्र बोगो शहर से लगभग 19 किलोमीटर उत्तर पूर्व में 5 किलोमीटर की गहराई पर था.