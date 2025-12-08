Advertisement
जापान में 7.2 तीव्रता के भूकंप से हाहाकार... सुनामी की चेतावनी, सैकड़ों इमरजेंसी टीमें मौके पर

Japan earthquake updates: जापान में समुद्री तटों पर खास एहतियात बरती जा रही है. भारी भूकंप के बाद सुनामी आने की चेतावनी जारी की गई है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Dec 08, 2025, 08:42 PM IST
जापान में 7.2 तीव्रता के भूकंप से हाहाकार... सुनामी की चेतावनी, सैकड़ों इमरजेंसी टीमें मौके पर

Japan earthquakes: जापान में भयानक भूकंप से लोग सहमे हुए हैं. रिक्टर स्केल पर 7.2 तीव्रता के भूकंप से काफी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है. जापान के उत्तर-पूर्वी तट पर 7.2 तीव्रता का भूकंप आया है. इसे लेकर सुनामी की चेतावनी जारी की गई है. जापान की मौसम विज्ञान एजेंसी ने कहा है कि जापान के उत्तर-पूर्वी तट पर तीन मीटर (10 फीट) ऊंची सुनामी आने की आशंका है. जापान मौसम विज्ञान विभाग ने इसके साथ आओमोरी, इवाते और होक्काइडो प्रांतों के लिए अलर्ट जारी किया. 

इमरजेंसी रेस्क्यू टीमें मौके पर

राहत और बचाव का काम जारी है. इमरजेंसी टीमें काम में जुटी हैं. जापान में अक्सर भूकंप आते हैं क्योंकि ये देश रिंग ऑफ फायर के मुहाने पर है, जहां कई टेक्टोनिक प्लेटें टकराती हैं. जापान में दुनिया के सबसे ज्यादा बार भूकंप के झटके लगते हैं. इस बार भूकंप की तीवृता बहुत ज्यादा है. जान-माल के नुकसान की डिटेल आनी अभी बाकी है. 

(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है.)

 

Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

earthquake

