क्या फिर से शुरू हो गए ईरान में हमले? होर्मुज को छोड़ अब इस बंदरगाह पर लगी भयानक आग, कई जहज चपेट में

Fire at Iran Dayyer Port: ईरान के दक्षिणी बंदरगाह दय्यर में एक डॉक पर कई व्यापारिक जहाजों में आग लग गई. यह जानकारी अर्ध-सरकारी मेहर न्यूज एजेंसी ने दी है. एजेंसी ने आगे बताया कि आग बुझाने वाली टीमें आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं. एजेंसी के मुताबिक,'इस घटना का कारण अभी तक पता नहीं चला है और आग बुझाने का काम पूरी तरह से खत्म होने के बाद ही इसका ऐलान किया जाएगा.'

यह रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब इस इलाके और होर्मुज में तनाव बना हुआ है. यह तनाव उस मौजूदा संघर्ष-विराम के बीच है, जिसने 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल के जरिए ईरान पर किए गए हमलों के साथ शुरू हुए युद्ध को रोक दिया था.

IRGC ने जारी किया नया पॉवर मैप

दूसरी तरफ ईरान की IRGC ने सोमवार को होर्मुज में एक नए 'कंट्रोल एरिया' का नक्शा जारी किया. यह जानकारी सरकारी मीडिया IRIB ने दी है. यह इलाका दक्षिणी ईरान के तट पर कूह मुबारक से शुरू होकर पूर्व में UAE के फुजैरह शहर तक फैला है. वहीं पश्चिम दिशा में यह क्षेत्र ईरान के केश्म आइलैंड और UAE के उम्म अल-क्वैन के बीच एक लाइन तक जाता है.

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IRGC के प्रवक्ता होसैन मोहेबी ने कहा कि इस घोषणा से जलमार्ग के कुल प्रबंधन में कोई बदलाव नहीं हुआ है. उनके मुताबिक, जो वाणिज्यिक जहाज IRGC नौसेना के नियमों का पालन करेंगे और तय रूट पर ईरानी अधिकारियों के साथ तालमेल रखेंगे, उन्हें सुरक्षित रास्ता दिया जाएगा, लेकिन नियमों का उल्लंघन करने वाले जहाजों को बलपूर्वक रोका जा सकता है.

ट्रंप के बयान पर ईरान की जवाबी धमकी

IRGC का यह ऐलान ऐसे समय में आया, जब एक दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका होर्मुज में फंसे जहाजों को बाहर निकालने में मदद करेगा. जबकि ईरान के शीर्ष सैन्य कमान ‘खातम अल-अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर’ ने प्रतिक्रिया देते हुए चेतावनी दी कि अगर कोई विदेशी ताकत, खासकर अमेरिकी सेना, इस क्षेत्र में प्रवेश करने या करीब आने की कोशिश करती है, तो उसे निशाना बनाया जाएगा.

सोमवार को ईरान की अर्ध-सरकारी फार्स न्यूज एजेंसी ने दावा किया कि चेतावनी को नजरअंदाज करने पर हॉर्मुज में एक अमेरिकी नौसेना के जहाज पर दो मिसाइलें दागी गईं. यह जहाज जास्क पोर्ट के पास चल रहा था और ईरान के मुताबिक यह समुद्री सुरक्षा नियमों का उल्लंघन था. हमले के बाद जहाज आगे नहीं बढ़ सका और उसे वापस लौटना पड़ा.