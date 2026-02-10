Advertisement
trendingNow13104784
Hindi Newsदुनियाहांगकांग एयरपोर्ट पर भीषण आग से हड़कंप, तीन बोर्डिंग ब्रिज किया गया बंद; यात्रियों में मची अफरा-तफरी

हांगकांग एयरपोर्ट पर भीषण आग से हड़कंप, तीन बोर्डिंग ब्रिज किया गया बंद; यात्रियों में मची अफरा-तफरी

हांग कांग से एक बड़ी घटना की सामने आई है. यहां पर हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल एक पर भीषण आग लग गई. आग के कारण वहां पर भारी अफरा-तफरी का माहौल बन गया. एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से बताया गया कि ये घटना मंगलवार दोपहर तीन बजे की है. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Feb 10, 2026, 05:36 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हांगकांग एयरपोर्ट पर भीषण आग से हड़कंप, तीन बोर्डिंग ब्रिज किया गया बंद; यात्रियों में मची अफरा-तफरी

Hong Kong Airport Fire News: हांग कांग से एक बड़ी घटना की सामने आई है. यहां पर हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल एक पर भीषण आग लग गई. आग के कारण वहां पर भारी अफरा-तफरी का माहौल बन गया. एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से बताया गया कि ये घटना मंगलवार दोपहर तीन बजे की है. गनीमत रही की इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. घटनास्थल पर आग बुझाने का काम शुरू कर दिया गया है. वहीं, तीन बोर्डिंग ब्रिज को कुछ समय के लिए बंद करना पड़ा। आग लगने के कारण यात्रियों को बोर्डिंग करने में दिक्कत हुई. 

खबर अपडेट की जा रही है...

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

TAGS

Hong Kong International AirportWorld News

Trending news

ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर राहुल गांधी ने क्यों नहीं किए हस्ताक्षर?
National News
ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर राहुल गांधी ने क्यों नहीं किए हस्ताक्षर?
भारत का सबसे बड़ा हथियार सौदा! 114 राफेल लड़ाकू विमान की डील, जानिए कितना है कीमत
India Rafale fighter aircraft deal
भारत का सबसे बड़ा हथियार सौदा! 114 राफेल लड़ाकू विमान की डील, जानिए कितना है कीमत
ओवैसी के गढ़ में BJP का बड़ा दांव, उतार दिया ऐसा कैंडिडेट; टेंशन में आ गई AIMIM
aimim vs bjp
ओवैसी के गढ़ में BJP का बड़ा दांव, उतार दिया ऐसा कैंडिडेट; टेंशन में आ गई AIMIM
स्पीकर के खिलाफ अविश्वास का दांव चलने से पहले ही फुस्स? विपक्ष से कहां हुई गलती
om birla
स्पीकर के खिलाफ अविश्वास का दांव चलने से पहले ही फुस्स? विपक्ष से कहां हुई गलती
4 फरवरी को लोकसभा में क्या हुआ था? किरन रिजिजू ने जारी किया वीडियो, क्या हमले की...
 pm modi
4 फरवरी को लोकसभा में क्या हुआ था? किरन रिजिजू ने जारी किया वीडियो, क्या हमले की...
'आधा चुनाव SC में लड़ा जाता है', हिमंता के विवादित वीडियो पर CJI की सख्त टिप्पणी
Assam
'आधा चुनाव SC में लड़ा जाता है', हिमंता के विवादित वीडियो पर CJI की सख्त टिप्पणी
स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, TMC ने विपक्ष का क्यों नहीं दिया साथ?
Debate on no-confidence motion
स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, TMC ने विपक्ष का क्यों नहीं दिया साथ?
मौर्य वंश का काल था ये 'क्रूर शासक'... जिसने किया था सिर के बदले सोना देने का ऐलान
Pushyamitra Shunga
मौर्य वंश का काल था ये 'क्रूर शासक'... जिसने किया था सिर के बदले सोना देने का ऐलान
मैं बंगाल हूं! जब अमन पसंद लोगों की धरती कंकालों से भर गई, हुकूमत शाहजहां की थी
bengal violence
मैं बंगाल हूं! जब अमन पसंद लोगों की धरती कंकालों से भर गई, हुकूमत शाहजहां की थी
पिता की कुर्सी पर बैठीं मां सुनेत्रा पवार तो भावुक हुए अजित पवार के बेटे-Video
Sunetra Pawar
पिता की कुर्सी पर बैठीं मां सुनेत्रा पवार तो भावुक हुए अजित पवार के बेटे-Video