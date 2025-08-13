24 घंटों में 82 जंगलों में लगी भीषण आग, एक साथ चार देशों ने लगा दी पूरी ताकत, नहीं कर पा रहे बचाव
24 घंटों में 82 जंगलों में लगी भीषण आग, एक साथ चार देशों ने लगा दी पूरी ताकत, नहीं कर पा रहे बचाव

Massive fire in Greece forest: ग्रीस के कई जंगल आग से झूलस रहे हैं. इससे घरों, कृषि भूमि और औद्योगिक सुविधाओं को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंच रहा है. तेज हवा की वजह से आग बुझाने के प्रयासों में बाधा आ रही है. आग की वजह से लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है. जानकारी के मुताबिक, पिछले 24 घंटों में 82 जंगलों में आग लगी.

Aug 13, 2025
24 घंटों में 82 जंगलों में लगी भीषण आग, एक साथ चार देशों ने लगा दी पूरी ताकत, नहीं कर पा रहे बचाव

Wildfires intensified across southern Europe: ग्रीस के कई जंगल आग से झूलस रहे हैं. इससे घरों, कृषि भूमि और औद्योगिक सुविधाओं को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंच रहा है. तेज हवा की वजह से आग बुझाने के प्रयासों में बाधा आ रही है. आग की वजह से लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है. ग्रीस के तीसरे सबसे बड़े शहर की परिधि को सुरक्षित रखने के लिए रात भर चली लड़ाई के बाद बुधवार को दक्षिणी यूरोप में जंगल की आग और भड़क गई. जिसके बाद स्पेन, तुर्की और अल्बानिया में कम से कम तीन और लोगों की मौत की खबर है.

न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक, पिछले 24 घंटों में 82 जंगलों में आग लगी. मंगलवार रात तक 23 जंगलों में आग भीषण रूप से लगी हुई थी. ब्यूफोर्ट पैमाने पर नौ तीव्रता तक की तूफानी हवाओं ने आग की लपटों को और भड़का दिया.

यह भी पढ़ें:- एयर इंडिया विमान के साथ हुई भयंकर साजिश? 2020 की घटना से क्या है कनेक्‍शन, अगर बात सच हुई तो पूरी दुनिया में मचेगा कोहराम

ग्रीस ने लगा दी सभी ताकत, नहीं कर पा रहे बचाव
सिन्हुआ के मुताबिक, जलवायु संकट और नागरिक सुरक्षा मंत्रालय को देश भर में अग्निशामकों, वन रेंजरों, विमानों और स्वयंसेवकों को स्थिति नियंत्रण के लिए तैनात करना पड़ा है. अखया के पश्चिमी क्षेत्र में पेट्रास के औद्योगिक क्षेत्र के पास लगी भीषण आग के कारण बार-बार आपातकालीन अलर्ट जारी किए गए और 20 से ज्यादा बस्तियों को खाली कराना पड़ा. सरकारी टेलीविजन ईआरटी के मुताबिक, औद्योगिक सुविधाओं, घरों और कृषि भूमि को नुकसान पहुंचा है. कम से कम तीन लोगों को जलने या सांस लेने में तकलीफ की वजह से इलाज किया गया. तटरक्षक बल के तीन जहाज और निजी नावें समुद्री बचाव के लिए तैनात की गई थीं. प्रमुख राजमार्गों पर यातायात रोक दिया गया था.

जानें कितनी हुई तबाही
पूर्वी एजियन द्वीप चियोस में, आग की लपटें जंगल और कृषि भूमि से होते हुए वोलिसोस क्षेत्र के गांवों तक पहुंच गईं. ईआरटी ने बताया कि विकलांग लोगों के लिए एक शिविर सहित छह गांवों और तीन बस्तियों को खाली करा लिया गया. तटरक्षक इकाइयों और निजी नौकाओं द्वारा दर्जनों लोगों को समुद्र तटों से बचाया गया. घर और एक ओलिव ऑयल मिल नष्ट हो गई.

यह भी पढ़ें:- वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट ने एयर इंडिया विमान हादसे की जांच में ला दिया नया एंगल, जानें कैसे चली गई 260 लोगों की जान?
आयोनियन सागर में जैकिंथोस पर, 15 किलोमीटर से ज्यादा फैले तीन सक्रिय अग्नि मोर्चों के कारण, अगलास और केरी गांवों के साथ-साथ पर्यटक स्थलों को भी खाली कराना पड़ा. कई घर और कृषि भवन नष्ट हो गए, जानवरों को भी नुकसान हुआ है, और हेलीकॉप्टरों को उड़ान भरने में परेशानी हुई.  पश्चिमी ग्रीस के वोनित्सा और प्रेवेजा क्षेत्र में लगी जंगली आग ने कृषि क्षेत्रों, जैतून के बागों, अस्तबलों और गोदामों को भी नुकसान पहुंचाया. हाल के सप्ताह में ग्रीस को भीषण गर्मी और सूखे का सामना करना पड़ा है. इन परिस्थितियों और तेज हवाओं की वजह से ही ग्रीस के जंगलों में आग तेजी से फैली है.

भूमध्यसागरीय यूरोप में हफ़्तों तक चली भीषण गर्मी 
भूमध्यसागरीय यूरोप में हफ़्तों तक चली भीषण गर्मी और तापमान में वृद्धि के बाद कई प्रकोपों से जूझते हुए कई प्रभावित देशों में अग्निशमन संसाधन कम पड़ गए. विमान पश्चिमी ग्रीस की मुख्य भूमि, पैट्रास क्षेत्र और ज़किन्थोस द्वीप पर लगी आग के बीच घूमते रहे. एथेंस ने पड़ोसी अल्बानिया को भी सहायता भेजी, जिससे दर्जनों जंगल की आग से निपटने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयास में शामिल हो गया. अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि राजधानी तिराना के दक्षिण में लगी एक आग में 80 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई.

;