Protest Against Donald Trump in US: भारत सहित दुनिया के कई देशों पर भारी भरकम टैरिफ लगाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ अपने ही देश में बगावत हो गई है. अमेरिका में लेबर डे के मौके पर कई शहरों में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हुए. प्रदर्शनकारियों ने लेबर डे पर अमेरिका के कई शहरों में सड़कों पर उतरकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना की और मजदूरों की आजीविका के लिए उचित वेतन की मांग की. शिकागो और न्यूयॉर्क 'वन फेयर वेज' द्वारा ये प्रोटेस्ट आयोजित किया गया था ताकि अमेरिका में श्रमिकों के सामने आने वाली कठिनाइयों के लिए सबका ध्यान खींचा जा सके. अमेरिका में न्यूनतम वेतन 7.23 डॉलर प्रति घंटा है.

न्यूयॉर्क में राष्ट्रपति के पुराने घर के बाहर 'ट्रंप मस्ट गो नाउ!' के नारे गूंजे, जबकि शिकागो में एक अलग ट्रंप टावर के बाहर प्रदर्शनकारियों ने इकट्ठा होकर 'No National Guard' और 'Lock Him Up!' के नारे लगाए. वाशिंगटन डी.सी. और सैन फ्रांसिस्को में भी प्रदर्शनकारियों की बड़ी भीड़ जमा हुई. न्यूयॉर्क में ट्रंप टॉवर भी विरोध प्रदर्शन का केंद्र बन गया था. ट्रंप टॉवर के बाहर प्रदर्शनकारियों की भीड़ इकट्ठा हुई.भले ही राष्ट्रपति वर्षों से मैनहट्टन की इस गगनचुंबी इमारत में नहीं रहते हैं लेकिन यह राष्ट्रपति की संपत्ति का एक प्रमुख प्रतीक बन गया है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ प्रोटेस्ट के दौरान प्रदर्शनकारियों ने बैनर और तख्तियां लहराईं. प्रदर्शनकारियों ने फासीवादी शासन को खत्म करने की मांग की.

