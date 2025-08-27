तड़ातड़ गोलियों से गूंजा US का प्राइमरी स्कूल, हमलावर समेत दो लोगों की मौत; 20 लोग घायल

America News: अमेरिका के मिनियापोलिस के एक कैथोलिक स्कूल में भारी गोलीबारी हुई है. इसकी जानकारी मिनेसोटा के गवर्नर और अफसरों ने दी है.वहीं, अमेरिकी न्याय विभाग के एक अधिकारी ने बताया है गोलीबारी में दो लोगों की मौत हो गई है और संदिग्ध बंदूकधारी भी मारा गया है और 20 अन्य घायल बताए जा रहे हैं.

गवर्नर टिम वाल्ज ने गोलीबारी को 'भयावह' बताया है. वाल्ज ने सोशल मीडिया पर कहा कि उन्हें एनुंसिएशन कैथोलिक स्कूल में हुई गोलीबारी की जानकारी दी गई है. वाल्ज ने एक्स पर लिखा, 'मैं अपने उन बच्चों और शिक्षकों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, जिनके स्कूल का पहला हफ्ता इस भयावह हिंसा की वजह से बर्बाद हो गया.'

मौके पर मौजूद चश्मदीद बिल ने स्काई न्यूज को बताया कि गोलीबारी 'कई मिनट तक चली. गोलीबारी के लिए यह काफी लंबा वक्त है.' उन्होंने आगे कहा, 'मुझे पता है कि गोलीबारी कैसी होती है लेकिन इतनी ज़्यादा गोलीबारी हुई मैं स्तब्ध रह गया.'

स्कूल का पहला दिन और घटना

उन्होंने कहा कि उसके हाथ हथियार राइफल जैसा लग रहा था. एनुंसिएशन स्कूल में फोन पर जवाब दे रहे एक शख्स ने बताया कि छात्रों को बाहर निकाला जा रहा है. प्री-किंडरगार्टन से आठवीं कक्षा तक के स्कूल की वेबसाइट के मुताबिक, बुधवार सुबह 8.15 बजे सामूहिक प्रार्थना सभा निर्धारित थी. सोमवार को स्कूल सेमेस्टर का पहला दिन था.

घायलों का इलाज जारी

मिनेसोटा का इमरजेंसी डिपार्टमेंट चलाने वाली कंपनी हेनेपिन हेल्थकेयर के प्रवक्ता ने एक टेक्स्ट मैसेज में बताया कि वह इस आपात स्थिति से सक्रिय रूप से निपट रही है. कंपनी की तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्ट में यह भी कहा गया कि वह गोलीबारी में घायल हुए मरीजों का इलाज जारी है.

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा

वहीं, इस घटना को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर कहा, 'मिनियापोलिस, मिनेसोटा में हुई दुखद गोलीबारी की पूरी जानकारी मुझे दे दी गई है. एफबीआई ने तुरंत कार्रवाई की और वे घटनास्थल पर पहुंच गए हैं. व्हाइट हाउस इस भयावह स्थिति पर नजर बनाए रखेगा. कृपया मेरे साथ मिलकर इसमें शामिल सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें!'