Nepal: मस्जिद में तोड़फोड़ के बाद भारी बवाल, बीरगंज में आगजनी; स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में

India Nepal border: नेपाल की मस्जिद में हुई तोड़फोड़ के विरोध में सीमा पर भारी विरोध प्रदर्शन हुआ. इसके चलते जोगबनी में भारत–नेपाल सीमा पर जोरदार प्रदर्शन हुआ. बिगड़े हालातों के बीच सुरक्षा कारणों से सीमा पर कुछ समय के लिए आवागमन ठप रहा. प्रशासन की सतर्कता से हालात काबू में आए.
Trending Photos
Nepal muslims protest: नेपाल के धनुषा में एक मस्जिद में तोड़फोड़ के विरोध में रविवार को भारत-नेपाल सीमा से सटे वीरगंज में मुस्लिम समुदाय के सैकड़ों लोगों ने सड़कों पर उतरकर भारी विरोध प्रदर्शन किया. इस घटनाक्रम के बाद हालात ऐसे बेकाबू हुए कि जिले में लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून व्यवस्था की स्थिति संभालने के लिए जिला पुलिस को आस-पास के इलाकों से अतिरिक्त फोर्स मंगानी पड़ी. नेपाल की मस्जिद में हुई तोड़फोड़ के विरोध में भारत-नेपास सीमा पर भी तनाव देखने को मिला.
घंटाघर के पास आगजनी
नेपाल के धनुषा में मुस्लिम युवक के टिकटोक वीडियो पर तनाव हो गया. हिंदुओं ने सखुआ मस्जिद में घुसकर किया तोड़फोड़ की गई. मुस्लिम समुदाय के प्रदर्शनकारी युवकों ने पूरे मधेश में उग्र प्रदर्शन करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है.
बॉर्डर पर ठप पड़ा था ट्रैफिक
मुस्लिम समुदाय के सैकड़ों लोगों ने हालिया घटनाक्रम पर चिंता जताते हुए जोगबनी में भारत-नेपाल सीमा पर जोरदार प्रदर्शन किया. आपको बताते चलें कि बिगड़े हालातों के बीच सुरक्षा कारणों से सीमा पर कुछ समय के लिए आवागमन ठप रहा. प्रशासन की सतर्कता से हालात काबू में आए और ट्रैफिक का आवागमन जैसे तैसे सामान्य हुआ. नेपाली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जोगबनी से सटे नेपाल प्रभाग के रानी भंसार क्षेत्र में बैरियर के पास समुदाय विशेष के लोगों ने प्रदर्शन किया.
ये भी पढ़ें- बांग्लादेश में हिंदुओं की ताबड़तोड़ हत्याओं की असल वजह क्या? तस्लीमा नसरीन ने बताया
स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में
आपको बताते चलें कि हालात तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में हैं. मुस्लिम समुदाय के लोगों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए भारतीय सीमा की सुरक्षा के मद्देनजर एसएसबी के जवानों और जोगबनी थाना पुलिस ने एहतियातन चौकसी बढ़ाई है. बॉर्डर पर कुछ घंटों के लिए सीमा पर आवाजाही बंद की गई थी. प्रदर्शन के दौरान भारत से नेपाल और नेपाल से भारत की ओर जाने वाले वाहनों का आवागमन रोक दिया गया था, जिससे भारत की सीमा क्षेत्र में कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल देखने को मिला. भारत-नेपाल सीमा पर प्रदर्शन के दौरान स्थानीय प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहा. अब ट्रैफिक सामान्य हो गया है. शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई और प्रदर्शनकारियों से संयम बरतने की अपील की गई.