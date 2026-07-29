'कल हमें पासपोर्ट लेकर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जाना होगा', पाकिस्तानी संसद में किसने दी मुल्क टूटने की चेतावनी?

Pakistan Disintegration: पाकिस्तान में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा. मुल्क की संसद में बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को लेकर असीम मुनीर और शहबाज को बड़ी चेतावनी दी गई है. यह चेतावनी देने वाले कोई और नहीं, बल्कि पाकिस्तानी सांसद मौलाना अता-उर-रहमान हैं, जिन्होंने संसद में कहा कि देश टूटने की कगार पर खड़ा है. मौलाना फजलुर रहमान के भाई अता-उर-रहमान की इस चेतावनी से पाकिस्तानी सत्ता और सेना की नींद उड़ चुकी है.
संसद में बोलते हुए मौलाना अता-उर-रहमान ने कहा, 'मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि खुदा के लिए बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के लोगों पर रहम करें. आप इस मुल्क को टूटने न दें. पाकिस्तान टूटने जा रहा है. अगर यही हालात रहे, तो कल शायद हमें पासपोर्ट लेकर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जाना होगा.'
मौलाना की इस चेतावनी पर बलोच नेता मीर यार बलोच ने तंज कसते हुए कहा, 'पाकिस्तान और उसकी सेना को अब नींद से जाग जाना चाहिए.' उन्होंने दावा किया कि 'बलोचिस्तान गणराज्य' अब बन चुका है और उसने अपनी आजादी का ऐलान कर दिया है. बलोचिस्तान दुनिया का 194वां देश बन गया है और जल्द ही दुनिया इसे एक अलग देश के रूप में मान्यता देना शुरू कर देगी.
दरअसल, इन दिनों बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में गृहयुद्ध जैसे हालात हैं. पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर ने इन दोनों इलाकों में हिंसा और आतंकवाद को पूरी तरह खत्म करने की बात कही है. हाल ही में इन दोनों बड़े प्रांतों में सैकड़ों पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं.
पाकिस्तान के सिर्फ बलूचिस्तान में ही नहीं, बल्कि अन्य सीमावर्ती इलाकों में भी इस्लामाबाद की केंद्र सरकार और सेना के खिलाफ भारी असंतोष देखा जा रहा है.
एक तरफ जहां खैबर पख्तूनख्वा में पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट (PTM) और स्थानीय निवासियों का पाकिस्तानी सेना के खिलाफ प्रदर्शन जारी है, वहीं पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (PoJK) में विद्रोह की आग जल रही है. PoJK में महंगाई, अधिकारों में कटौती और सैन्य बर्बरता के खिलाफ नागरिक सड़कों पर हैं.
पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ उठ रही आवाजों को लेकर माना जा रहा है कि सेना के अत्यधिक हस्तक्षेप, मानवाधिकारों के हनन और आर्थिक बदहाली के चलते विभिन्न प्रांतों में अलगाव की यह भावना मजबूत हुई है. मौलाना अता-उर-रहमान का बयान इसी जमीनी हकीकत को बयां करता है कि अगर इस्लामाबाद ने अपनी नीतियां नहीं बदलीं, तो देश को एक और विभाजन का सामना करना पड़ सकता है.