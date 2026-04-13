इजरायल का वजूद नामंजूर, यरूशलेम पर कब्जे के लिए मुस्लिम तैयार... PAK मौलाना का आया भड़काऊ बयान; दुनिया को दी चेतावनी

Controversial statement of Maulana Fazlur Rehman: पाकिस्तान में जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान ने इजरायल को लेकर बेहद सख्त और विवादित बयान दिया है. उन्होंने कहा कि अरब की जमीन पर इजरायल के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया जा सकता और उसका खात्मा मुस्लिम दुनिया की इच्छा है.

मौलाना ने इजरायल पर किया तीखा हमला

अपने संबोधन में मौलाना फजलुर रहमान (Maulana Fazlur Rehman) ने कहा कि फिलिस्तीन में लंबे समय से अत्याचार हो रहे हैं और मुस्लिम उम्माह (लोग) इसे लेकर गुस्से में है. मौलाना दावा किया कि इजरायल का विस्तार अगर इसी तरह जारी रहा, तो यह क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकता है. मौलाना ने ये भी कहा कि अरब दुनिया, फिलिस्तीन के लोग और पूरी मुस्लिम उम्माह इजरायल के खिलाफ एकजुट हैं और भविष्य में यरूशलेम (बैतुल मुकद्दस) पर मुस्लिम नियंत्रण के लिए तैयार है.

मौलाना ने भारत और इजरायल के गठजोड़ पर भी साधा निशाना

मौलाना ने अपने भाषण में भारत और इजरायल के करीबी संबंधों पर भी निशाना साधा. मौलाना ने इसे खतरनाक गठजोड़ बताते हुए कहा कि यह इस्लामी दुनिया के लिए चिंता का विषय है. मध्य पूर्व में जारी तनाव पर बोलते हुए मौलाना ने अमेरिका और ईरान के बीच चल रही परिस्थितियों का भी जिक्र किया. उसने कहा कि वैश्विक ताकतों की नीतियां क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ा रही हैं और मुस्लिम देशों को एकजुट होकर जवाब देना चाहिए.

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`ہم عرب سرزمین پر ا$رائیل کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے`

> ا$رائیل کا خاتمہ امت مسلمہ کی آرزو ہے۔

> مودی اور یہودی اکھٹے ہوگئے ہیں۔

> امت مسلمہ اور پاکستان کے عوام یہود و ہنود کے اس اتحاد کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔

*مولانا فضل الرحمان صاحب#قاید_عوام_مولانا pic.twitter.com/C8jGJjDHz2 — Amin Ul Hasanat (@AminUlHasanatGS) April 12, 2026

पाकिस्तान में महंगाई और आंदोलन की चेतावनी

पाकिस्तान के घरेलू मुद्दों पर मौलाना ने पाकिस्तान सरकार को घेरते हुए कहा कि महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़ दी है. मौलाना फजलुर रहमान ने आरोप लगाया कि अंतरराष्ट्रीय दबाव में सरकार ने ऐसे फैसले लिए हैं, जिनका खामियाजा गरीबों को भुगतना पड़ रहा है. उसने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने अपने फैसले वापस नहीं लिए, तो देश में बड़े पैमाने पर आंदोलन शुरू किया जाएगा.

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साथ ही मौलाना ने दावा किया कि उनके नेतृत्व में विरोध प्रदर्शनों के दबाव में सरकार को पहले भी अपने कुछ फैसले बदलने पड़े हैं. बता दें कि मौलाना फजलुर रहमान का ये बयान ऐसे समय आया है जब मध्य पूर्व में तनाव चरम पर है और पाकिस्तान में भी राजनीतिक व आर्थिक चुनौतियां बढ़ रही हैं.