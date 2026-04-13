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Hindi Newsदुनियाइजरायल का वजूद नामंजूर, यरूशलेम पर कब्जे के लिए मुस्लिम तैयार... PAK मौलाना का आया भड़काऊ बयान; दुनिया को दी चेतावनी

इजरायल का वजूद नामंजूर, यरूशलेम पर कब्जे के लिए मुस्लिम तैयार... PAK मौलाना का आया भड़काऊ बयान; दुनिया को दी चेतावनी

Maulana Fazlur Rehman: मौलाना फजलुर रहमान ने इजरायल के अस्तित्व को स्वीकार करने से इनकार करते हुए विवादित बयान दिया और फिलिस्तीन के समर्थन में मुस्लिम एकजुटता की बात कही. उसने पाकिस्तान में महंगाई को लेकर शरीफ सरकार को भी घेरा और चेतावनी दी कि फैसले वापस न लेने पर देशव्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Apr 13, 2026, 09:20 AM IST
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Maulana Fazlur Rehman
Maulana Fazlur Rehman

Controversial statement of Maulana Fazlur Rehman: पाकिस्तान में जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान ने इजरायल को लेकर बेहद सख्त और विवादित बयान दिया है. उन्होंने कहा कि अरब की जमीन पर इजरायल के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया जा सकता और उसका खात्मा मुस्लिम दुनिया की इच्छा है.

मौलाना ने इजरायल पर किया तीखा हमला

अपने संबोधन में  मौलाना फजलुर रहमान (Maulana Fazlur Rehman) ने कहा कि फिलिस्तीन में लंबे समय से अत्याचार हो रहे हैं और मुस्लिम उम्माह (लोग) इसे लेकर गुस्से में है. मौलाना दावा किया कि इजरायल का विस्तार अगर इसी तरह जारी रहा, तो यह क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकता है. मौलाना ने ये भी कहा कि अरब दुनिया, फिलिस्तीन के लोग और पूरी मुस्लिम उम्माह इजरायल के खिलाफ एकजुट हैं और भविष्य में यरूशलेम (बैतुल मुकद्दस) पर मुस्लिम नियंत्रण के लिए तैयार है.

मौलाना ने भारत और इजरायल के गठजोड़ पर भी साधा निशाना

मौलाना ने अपने भाषण में भारत और इजरायल के करीबी संबंधों पर भी निशाना साधा. मौलाना ने इसे खतरनाक गठजोड़ बताते हुए कहा कि यह इस्लामी दुनिया के लिए चिंता का विषय है. मध्य पूर्व में जारी तनाव पर बोलते हुए मौलाना ने अमेरिका और ईरान के बीच चल रही परिस्थितियों का भी जिक्र किया. उसने कहा कि वैश्विक ताकतों की नीतियां क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ा रही हैं और मुस्लिम देशों को एकजुट होकर जवाब देना चाहिए.

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पाकिस्तान में महंगाई और आंदोलन की चेतावनी

पाकिस्तान के घरेलू मुद्दों पर मौलाना ने पाकिस्तान सरकार को घेरते हुए कहा कि महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़ दी है. मौलाना फजलुर रहमान ने आरोप लगाया कि अंतरराष्ट्रीय दबाव में सरकार ने ऐसे फैसले लिए हैं, जिनका खामियाजा गरीबों को भुगतना पड़ रहा है. उसने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने अपने फैसले वापस नहीं लिए, तो देश में बड़े पैमाने पर आंदोलन शुरू किया जाएगा.

ये भी पढ़ें: होर्मुज की नाकाबंदी, हमले की तैयारी... शांति वार्ता फेल होने के बाद किस प्लान में US-इजरायल? प्वाइंट्स में समझें पूरा मामला

साथ ही मौलाना ने दावा किया कि उनके नेतृत्व में विरोध प्रदर्शनों के दबाव में सरकार को पहले भी अपने कुछ फैसले बदलने पड़े हैं. बता दें कि मौलाना फजलुर रहमान का ये बयान ऐसे समय आया है जब मध्य पूर्व में तनाव चरम पर है और पाकिस्तान में भी राजनीतिक व आर्थिक चुनौतियां बढ़ रही हैं.

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Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

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