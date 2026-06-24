मेक्सिको के घने जंगलों के बीच 1000 से ज्यादा सालों से छुपा हुआ शहर मिला है. पुरातत्वविदों ने स्मारकों, पिरामिडों और महलों वाली इस जगह का नाम 'मिनानबे' (Minanbe) रखा है. इसे कैम्पेचे के घने जंगलों में कालाकमुल बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर खोजा गया. यह खोज शोधकर्ताओं के उस प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसमें मध्य माया निचले इलाकों (lowlands) का नक्शा तैयार किया था. पुरातत्वविद इवान स्प्रेज (Ivan Šprajc) के नेतृत्व में मेक्सिकन और स्लोवेनियाई शोधकर्ताओं की एक टीम ने मेक्सिको के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ एंथ्रोपोलॉजी एंड हिस्ट्री (INAH) से मंजूरी मिलने के बाद इस अद्भुत और अछूती जगह को खोजा.
लेट क्लासिक काल (600 से 900 ईस्वी) के दौरान माया सभ्यता के निचले इलाकों में लगभग 1.1 करोड़ (11 मिलियन) लोग रहते थे. सर्वे उस जगह पर किया गया जो चाक्टुन (Chactún) के पश्चिम में थी. चाक्टुन माया सभ्यता का एक प्रमुख केंद्र था जिसके बारे में 13 साल पहले पता चला था. हवा से लिए गए लेजर स्कैन डेटा (जिसे LiDAR कहा जाता है) की मदद से शोधकर्ता रिजर्व के उत्तरी हिस्से की ओर बढ़े. यह एक मुश्किल सफर था और इसे मुमकिन बनाने के लिए अलग-अलग तरीकों का इस्तेमाल करना पड़ा.
इस जगह को लूटा नहीं गया था
कॉन्स्टिट्यूशन (Constitución) समुदाय ने माचेते (बड़ी छुरियों) का इस्तेमाल करके पांच किलोमीटर लंबा रास्ता साफ किया. उन्होंने ऑल-टेरेन वाहनों (हर तरह के रास्तों पर चलने वाली गाड़ियों) से सफर किया और फिर लगभग उतनी ही दूरी पैदल भी तय की.
स्प्रेज ने माना कि इस इलाके तक पहुंचना किसी भी दूसरी जगह की तुलना में ज्यादा मुश्किल था. शोधकर्ताओं को हैरानी इस बात से हुई कि इस जगह को लूटा नहीं गया था, जो पिछले तीन सालों में हुई दूसरी खोजों से बिल्कुल अलग बात थी.
जमीनी सर्वे का नेतृत्व पुरातत्वविदों अतास्ता फ्लोरेस एस्क्विवेल, इजराइल चाटो लोपेज, क्विंटिन हर्नांडेज गोमेज और विटान वुजानोविच ने किया. उन्हें 15 हेक्टेयर में फैला एक शहरी केंद्र मिला. वहां प्लाजा, चबूतरे, महलनुमा इमारतें, धार्मिक संरचनाएं और पानी के रास्तों वाली आर्द्रभूमि (wetlands) थीं. एक पिरामिडनुमा मंदिर सबसे ऊंची संरचना थी, जो लगभग 42 फीट ऊंची थी और बहुत अच्छी हालत में मिली थी. वहां पत्थर का एक स्मारक भी है जिस पर पढ़े जा सकने वाले ग्लिफ (प्रतीक/लिपि) बने हैं. लेकिन उन्हें टूटी हुई वेदियां भी मिलीं, जिनमें से एक पर चित्रलिपि (hieroglyphic) में कुछ लिखा था जो शायद 7वीं सदी के आखिर का है. 'स्टेला 1' (Stela 1) नाम के एक नक्काशीदार पत्थर पर सिर काटने का दृश्य दिखाया गया है. इसके अलावा, प्रतीकों और चित्रलिपि वाले चौदह अन्य स्मारक भी खोजे गए.