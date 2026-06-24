Add Zee Business As A Preferred Source
App

घने जंगलों के बीच मिला एक हजार साल से छुपा हुआ शहर, माया सभ्‍यता से है नाता

मेक्सिको के घने जंगलों के बीच 1000 से ज्‍यादा सालों से छुपा हुआ शहर मिला है. पुरातत्वविदों ने स्मारकों, पिरामिडों और महलों वाली इस जगह का नाम 'मिनानबे' (Minanbe) रखा है.

Written ByAtul Chaturvedi
Published: Jun 24, 2026, 04:35 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 04:41 PM IST
घने जंगलों के बीच मिला एक हजार साल से छुपा हुआ शहर, माया सभ्‍यता से है नाता

About the Author

Atul Chaturvedi

Atul Chaturvedi

बुंदेलखंड के पठार से गंगा-जमुना के दोआब तक विगत तकरीबन दो दशकों का पत्रकारीय अनुभव. प्रयागराज में कल्‍चर बीट से पत्रकारिता की शुरुआत. दिल्‍ली में एनडीटीवी, दैनिक जागरण में काम का लंबा अनुभव. माखनलाल चतुर्वेदी राष्‍ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय से जर्नलिज्‍म की मास्‍टर डिग्री. साहित्यिक-सांस्‍कृतिक अभिरुचि. किताबें पढ़ने का शौक.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
'वे कभी पसंद नहीं करेंगे', रजनीकांत ने बताया क्यों पब्लिक में ज्यादा नहीं देते स्पीच
actor Rajinikanth20 min ago
2
chhattisgarh news21 min ago
3
India's First Private Gold Mine21 min ago
4
love24 min ago
5
maya city29 min ago