जमीनी सर्वे का नेतृत्व पुरातत्वविदों अतास्ता फ्लोरेस एस्क्विवेल, इजराइल चाटो लोपेज, क्विंटिन हर्नांडेज गोमेज और विटान वुजानोविच ने किया. उन्हें 15 हेक्टेयर में फैला एक शहरी केंद्र मिला. वहां प्लाजा, चबूतरे, महलनुमा इमारतें, धार्मिक संरचनाएं और पानी के रास्तों वाली आर्द्रभूमि (wetlands) थीं. एक पिरामिडनुमा मंदिर सबसे ऊंची संरचना थी, जो लगभग 42 फीट ऊंची थी और बहुत अच्छी हालत में मिली थी. वहां पत्थर का एक स्मारक भी है जिस पर पढ़े जा सकने वाले ग्लिफ (प्रतीक/लिपि) बने हैं. लेकिन उन्हें टूटी हुई वेदियां भी मिलीं, जिनमें से एक पर चित्रलिपि (hieroglyphic) में कुछ लिखा था जो शायद 7वीं सदी के आखिर का है. 'स्टेला 1' (Stela 1) नाम के एक नक्काशीदार पत्थर पर सिर काटने का दृश्य दिखाया गया है. इसके अलावा, प्रतीकों और चित्रलिपि वाले चौदह अन्य स्मारक भी खोजे गए.