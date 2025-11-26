ममदानी को व्हाइट हाउस में खटक गई ये बात! मुलाकात के बाद ट्रंप और जोहरान में फिर बढ़ सकती है दूरी

Mamdani-Trump Meeting: न्यूयॉर्क शहर के नवनिर्वाचित मेयर जोहरान ममदानी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प से मुलाकात के लिए व्हाइट हाउस की अपनी हालिया यात्रा के दौरान देखी गई सबसे अजीब चीज का खुलासा किया है. ममदानी के मुताबिक, उन्हें ओवल ऑफिस में व्हाइट हाउस में UFC शीर्षक वाला एक दस्तावेज दिखाई दिया, जिसमें अगले वर्ष व्हाइट हाउस परिसर में संभावित मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स (MMA) आयोजन की रूपरेखा थी.

एडम फ्रीडलैंड शो में बातचीत के दौरान ममदानी ने बताया कि दस्तावेज में एक फाइट एरीना का मॉडल भी शामिल था जिसे व्हाइट हाउस के साउथ लॉन में अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जून 2026 में आयोजित कार्यक्रम के लिए प्रस्तावित किया गया है. उन्होंने कहा कि उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं थी और वो इस आयोजन में हिस्सा नहीं लेंगे.

UFC का आयोजन 14 जून 2026 को करना चाहते है ट्रंप

द इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रम्प ने पहली बार इस खेल आयोजन का उल्लेख जुलाई में आयोवा स्टेट फेयर के दौरान किया था. इसे 14 जून 2026 को आयोजित करने की योजना है जो ट्रम्प का 80वां जन्मदिन भी है. वहीं, लिंकन मेमोरियल के सामने एक फाइटर का वजन मापने की भी योजना है. UFC अध्यक्ष और CEO डाना व्हाइट ने सितंबर में बताया था कि सुरक्षा कारणों से इस कार्यक्रम में केवल 5000 लोग ही शामिल हो सकेंगे, जबकि ट्रम्प पहले 25000 लोगों की उपस्थित‍ि का अनुमान लगा चुके थे.

इस बीच आपको बता दें कि ममदानी और ट्रम्प की मुलाकात भी चर्चा में रही. चुनाव अभियान के दौरान ममदानी द्वारा ट्रम्प को फासीवादी कहने के बावजूद, व्हाइट हाउस में ट्रम्प ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया. ममदानी ने एनबीसी न्यूज से कहा कि वह अपने पूर्व बयानों पर कायम हैं और ट्रम्प को अब भी फासीवादी और तानाशाह मानते हैं. उन्होंने कहा कि उनकी व्हाइट हाउस यात्रा राजनीतिक टकराव के लिए नहीं, बल्कि न्यूयॉर्कवासियों के मुद्दों पर कार्यात्मक संबंध बनाने के उद्देश्य से थी. ममदानी ने कहा कि मैं ओवल ऑफिस किसी रुख के लिए नहीं गया था मैं वहां न्यूयॉर्कवासियों की चिंताओं के समाधान के लिए गया था.