Advertisement
trendingNow13019237
Hindi Newsदुनिया

ममदानी को व्हाइट हाउस में खटक गई ये बात! मुलाकात के बाद ट्रंप और जोहरान में फिर बढ़ सकती है दूरी

Mamdani-Trump Meeting: न्यूयॉर्क शहर के मेयर जोहरान ममदानी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प से मुलाकात के लिए व्हाइट हाउस की अपनी हालिया यात्रा के दौरान देखी गई सबसे अजीब चीज का खुलासा किया है. ममदानी के मुताबिक, उन्हें ओवल ऑफिस में व्हाइट हाउस में UFC शीर्षक वाला एक दस्तावेज दिखाई दिया, जिसमें अगले वर्ष व्हाइट हाउस परिसर में संभावित मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स (MMA) आयोजन की रूपरेखा थी.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Nov 26, 2025, 05:57 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

Mamdani-Trump Meeting: न्यूयॉर्क शहर के नवनिर्वाचित मेयर जोहरान ममदानी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प से मुलाकात के लिए व्हाइट हाउस की अपनी हालिया यात्रा के दौरान देखी गई सबसे अजीब चीज का खुलासा किया है. ममदानी के मुताबिक, उन्हें ओवल ऑफिस में व्हाइट हाउस में UFC शीर्षक वाला एक दस्तावेज दिखाई दिया, जिसमें अगले वर्ष व्हाइट हाउस परिसर में संभावित मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स (MMA) आयोजन की रूपरेखा थी.

एडम फ्रीडलैंड शो में बातचीत के दौरान ममदानी ने बताया कि दस्तावेज में एक फाइट एरीना का मॉडल भी शामिल था जिसे व्हाइट हाउस के साउथ लॉन में अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जून 2026 में आयोजित कार्यक्रम के लिए प्रस्तावित किया गया है. उन्होंने कहा कि उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं थी और वो इस आयोजन में हिस्सा नहीं लेंगे.

 UFC का आयोजन 14 जून 2026 को करना चाहते है ट्रंप 

Add Zee News as a Preferred Source

द इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रम्प ने पहली बार इस खेल आयोजन का उल्लेख जुलाई में आयोवा स्टेट फेयर के दौरान किया था. इसे 14 जून 2026 को आयोजित करने की योजना है जो ट्रम्प का 80वां जन्मदिन भी है. वहीं, लिंकन मेमोरियल के सामने एक फाइटर का वजन मापने की भी योजना है. UFC अध्यक्ष और CEO डाना व्हाइट ने सितंबर में बताया था कि सुरक्षा कारणों से इस कार्यक्रम में केवल 5000 लोग ही शामिल हो सकेंगे, जबकि ट्रम्प पहले 25000 लोगों की उपस्थित‍ि का अनुमान लगा चुके थे. 

इस बीच आपको बता दें कि ममदानी और ट्रम्प की मुलाकात भी चर्चा में रही. चुनाव अभियान के दौरान ममदानी द्वारा ट्रम्प को फासीवादी कहने के बावजूद, व्हाइट हाउस में ट्रम्प ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया. ममदानी ने एनबीसी न्यूज से कहा कि वह अपने पूर्व बयानों पर कायम हैं और ट्रम्प को अब भी फासीवादी और तानाशाह मानते हैं. उन्होंने कहा कि उनकी व्हाइट हाउस यात्रा राजनीतिक टकराव के लिए नहीं, बल्कि न्यूयॉर्कवासियों के मुद्दों पर कार्यात्मक संबंध बनाने के उद्देश्य से थी. ममदानी ने कहा कि मैं ओवल ऑफिस किसी रुख के लिए नहीं गया था मैं वहां न्यूयॉर्कवासियों की चिंताओं के समाधान के लिए गया था.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

TAGS

Mamdani-Trump Meeting

Trending news

ज्यूडिशियल एक्टिविज्म को न्यायिक टेररिज्म में... जानें पूर्व CJI ने क्यों कही ये बात
BR Gavai
ज्यूडिशियल एक्टिविज्म को न्यायिक टेररिज्म में... जानें पूर्व CJI ने क्यों कही ये बात
'BJP समर्थित उम्मीदवार जिताओ, 10 लाख का फंड पाओ'; नेताजी ने दिया ऑफर तो...
Bandi Sanjay Kumar
'BJP समर्थित उम्मीदवार जिताओ, 10 लाख का फंड पाओ'; नेताजी ने दिया ऑफर तो...
BJP मुख्यालय के टाइपिस्ट की बेटी की शादी में शामिल हुए अमित शाह, देखकर चौंक गए लोग
amit shah
BJP मुख्यालय के टाइपिस्ट की बेटी की शादी में शामिल हुए अमित शाह, देखकर चौंक गए लोग
'संविधान को कमजोर न करें PM मोदी...', पीएम के खत पर भड़के कांग्रेस सांसद
PM Modi
'संविधान को कमजोर न करें PM मोदी...', पीएम के खत पर भड़के कांग्रेस सांसद
RSS का ड्राफ्ट बनाने में कोई रोल नहीं, BJP संविधान के उसूलों को तोड़ रही: कांग्रेस
Constitution Day
RSS का ड्राफ्ट बनाने में कोई रोल नहीं, BJP संविधान के उसूलों को तोड़ रही: कांग्रेस
'डेटिंग ऐप से दोस्ती, होटल में हत्या...', पार्टनर ने CA को क्यों उतारा मौत के घाट?
kolkata News
'डेटिंग ऐप से दोस्ती, होटल में हत्या...', पार्टनर ने CA को क्यों उतारा मौत के घाट?
कामरा की टी-शर्ट पर बड़ा बवाल, BJP ने कॉमेडियन के खिलाफ दी पुलिस कार्रवाई की चेतावनी
Kunal Kamra
कामरा की टी-शर्ट पर बड़ा बवाल, BJP ने कॉमेडियन के खिलाफ दी पुलिस कार्रवाई की चेतावनी
चीफ जस्टिस की बेंच में क्यों बैठे विदेशी जज? फिर CJI ने कहा, हिंदी में बात करेंगे
Supreme Court News
चीफ जस्टिस की बेंच में क्यों बैठे विदेशी जज? फिर CJI ने कहा, हिंदी में बात करेंगे
हमारी सेना में घुसपैठ की कोशिश में थी मिशनरियों की कट्टर मानसिकता: विश्व हिंदू परिषद
#Supreme Court
हमारी सेना में घुसपैठ की कोशिश में थी मिशनरियों की कट्टर मानसिकता: विश्व हिंदू परिषद
संविधान निर्माता बाबा साहब के इन शब्दों ने बदली थी दलितों की जिंदगी
Constitution Day
संविधान निर्माता बाबा साहब के इन शब्दों ने बदली थी दलितों की जिंदगी