भारतीयों को मिला ईरान छोड़ने का फरमान, मौत के महातांडव के बीच कैसे निकलें? इन नंबर्स पर करना होगा कॉल

MEA Advisory on Iran Protest: ईरान में जारी प्रोटेस्ट के बीच भारतीय विदेश मंत्रालय ने बड़ी एडवाइजरी जारी की है. इस एडवाइजरी में लोगों से अपनी गैर-जरूरी ईरान यात्रा को टालने के लिए कहा गया है. साथ ही प्रोटेस्ट वाले इलाकों से भी दूर रहने की अपील की गई है.

Jan 14, 2026, 05:02 PM IST
India Stand on Iran Protest: ईरान में शासन के खिलाफ जनता के बढ़ते प्रतिरोध और सरकारी दमन के बीच भारत ने अपने नागरिकों के लिए अहम एडवाइजरी जारी की है. भारतीय विदेश मंत्रालय (MEA) ने एडवाइजरी में कहा है कि ईरान में जारी अराजकता और सुरक्षा खतरों को देखते हुए सभी भारतीय ईरान की गैर-जरूरी यात्रा से बचें. अगर वे पहले से ही ईरान में मौजूद हैं तो सावधानी बरतें और प्रोटेस्ट वाले इलाकों में जानें से बचें. साथ ही स्थितियों का नजदीक से मॉनिटर करते रहें. 

'जो भी साधन मिले, उससे तुरंत छोड़ दें ईरान'

यह एडवाइजरी ईरान में भारत के दूतावास ने जारी की है. एडवाइजरी में कहा गया है, 'ईरान में लगातार बदल रही परिस्थितियों को देखते हुए यहां पढ़ रहे भारतीय नागरिकों (छात्र, तीर्थयात्री, व्यापारी और पर्यटक) को उपलब्ध परिवहन साधनों से ईरान छोड़ने की सलाह दी जाती है. सभी भारतीय नागरिक और PIOs को उचित सावधानी बरतनी चाहिए. उन्हें विरोध-प्रदर्शन वाले क्षेत्रों से बचना चाहिए. साथ ही ईरान में भारतीय दूतावास से संपर्क बनाए रखना चाहिए. ईरान के ताजा हालात जानने के लिए स्थानीय मीडिया की निगरानी करनी चाहिए.'

 अपनी एडवाइजरी में दूतावास ने कई सलाह भी जारी की हैं. ईरान में रह रहे भारतीयों से कहा गया, 'अपने पास यात्रा और आव्रजन दस्तावेज सुरक्षित रखें. जिनमें पासपोर्ट और पहचान पत्र शामिल हैं. कहा गया है कि यदि आवश्यक हो तो सहायता के लिए दूतावास से संपर्क करें. इसके लिए भारतीय दूतावास ने आपातकालीन हेल्पलाइन सक्रिय की हैं. साथ ही कई संपर्क नंबर और कांसुलर सहायता के लिए आधिकारिक ईमेल आईडी साझा किए गए हैं.' 

'भारतीय विदेश मंत्रालय के पोर्टल पर कराएं पंजीकरण'

भारतीय दूतावास ने ईरान में रह रहे भारतीयों से विदेश मंत्रालय के ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण करने का आग्रह किया गया है. जिससे वहां फंसे भारतीयों को निकालने का प्लान बनाया जा सके. यह भी कहा गया है कि अगर ईरान में इंटरनेट पहुंच बाधित हो तो भारत में उनके परिवार इस पंजीकरण को पूरा करने में मदद करें. 

इमरजेंसी में इन नंबर्स पर करें संपर्क- MEA

भारतीय विदेश मंत्रालय ने ईरान में फंसे भारतीयों की मदद के लिए इमरजेंसी हेल्प लाइन नंबर जारी किए हैं. ईरान के भारतीय दूतावास ने कहा है कि किसी भी संकट की स्थिति में वे दूतावास के इन हेल्पलाइन नंबर्स  +989128109115, +989128109109, +989128109102 और +989932179359 पर संपर्क कर सकते हैं. इसके साथ ही ईमेल- cons.tehran@mea.gov.in पर कॉन्टेक्ट करके भी मदद मांग सकते हैं. 

अमेरिकी-इजरायली हमले की बढ़ रही आशंकाएं
 
बताते चलें कि भारत सरकार की यह एडवाइजरी ईरान में बिगड़ते हालात के बीच आई है. एक और देश के लाखों लोग खामेनेई शासन के खिलाफ सड़कों पर उतरे हुए हैं. वहीं खामेनेई के समर्थक भी रैलियां निकालकर अपनी ताकत दिखा रहे हैं. इन सबके बीच ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजरायल की ओर से संयुक्त हमले की आशंका भी बढ़ती जा रही है. विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए ईरान सरकार ने अब सख्ती दिखानी शुरू कर दी है. अपुष्ट खबरों के मुताबिक ईरान में पुलिस की गोलीबारी से अब तक 25 सौ लोग मारे जा चुके हैं. 

 

