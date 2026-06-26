क्या है 'ऑपरेशन अमिस्ताद'? भूकंप प्रभावित वेनेजुएला की मदद के लिए भारत ने क्यों चुना यह खास नाम

'ऑपरेशन अमिस्ताद' नाम भारत और वेनेजुएला के बीच आपसी विश्वास, प्रेम और सहयोग के गहरे संबंधों को भी दर्शाता है. इसके साथ ही यह 'फर्स्ट रेस्पॉन्डर' यानी संकट की घड़ी में सबसे पहले मदद करने वाले देश के तौर पर भारत की ग्लोबल इमेज को भी मजबूत बनाता है. इससे पहले भारत ने साल 2020-2022 के बीच कोरोना महामारी के दौरान 'वैक्सीन मैत्री' के तहत नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ब्राजील और मैक्सिको समेत दुनियाभर के कई देशों में लाइफ सेविंग मेडिसिन्स और करोड़ों वैक्सीन की खुराकें भेजी थीं.