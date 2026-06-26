क्या है 'ऑपरेशन अमिस्ताद'? भूकंप प्रभावित वेनेजुएला की मदद के लिए भारत ने क्यों चुना यह खास नाम

Operation Amistad: जब-जब किसी देश में तबाही आई है, तब भारत ने भलाई के लिए कदम उठाया है. चाहे वह म्यांमार में बाढ़ हो या तुर्किये-सीरिया में विनाशकारी भूकंप हो. कभी 'ऑपरेशन ब्रह्मा' तो कभी 'ऑपरेशन दोस्त' के भारत ने आपदा प्रभावित लोगों की जान बचाने के लिए विदेशों में अपनी मदद पहुंचाई है.
वेनेजुएला में भी भारत ने हाल ही में आए भीषण भूकंप से प्रभावित लोगों को मदद पहुंचाने के लिए अपनी वायुसेना के 2 विमान भेजे हैं, जिनमें फील्ड हॉस्पिटल, दवाइयां और भीष्म क्यूब भेजे गए. भारत ने इस बचाव अभियान का नाम 'ऑपरेशन अमिस्ताद' रखा है. आखिर इसका अर्थ क्या है?
अमिस्ताद न तो हिंदी और न ही अंग्रेजी का शब्द है. यह एक स्पेनिश शब्द है, जिसका अर्थ होता है 'दोस्ती.' संकट की इस घड़ी में भारत ने वेनेजुएला की मदद कर इस ऑपरेशन के जरिए दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया है या कह सकते हैं कि दोस्ती की मिशाल पेश की है. इस कठिन दौर में वेनेजुएला को भी शायद दोस्ती की ही अधिक जरूरत थी.
वेनेजुएला के लोग आम बोलचाल में स्पेनिश भाषा का इस्तेमाल करते हैं. यह वहां की मुख्य भाषा है. ऐसे में 'ऑपरेशन अमिस्ताद' नाम स्थानीय लोगों से सीधा जुड़ाव रखता है.
'ऑपरेशन अमिस्ताद' नाम भारत और वेनेजुएला के बीच आपसी विश्वास, प्रेम और सहयोग के गहरे संबंधों को भी दर्शाता है. इसके साथ ही यह 'फर्स्ट रेस्पॉन्डर' यानी संकट की घड़ी में सबसे पहले मदद करने वाले देश के तौर पर भारत की ग्लोबल इमेज को भी मजबूत बनाता है. इससे पहले भारत ने साल 2020-2022 के बीच कोरोना महामारी के दौरान 'वैक्सीन मैत्री' के तहत नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ब्राजील और मैक्सिको समेत दुनियाभर के कई देशों में लाइफ सेविंग मेडिसिन्स और करोड़ों वैक्सीन की खुराकें भेजी थीं.
भारत ने साल 2025 में 'ऑपरेशन सागर बंधु' के तहत चक्रवात 'डिटवाह' में प्रभावित लोगों के लिए मदद पहुंचाई थी. तुर्किये-सीरिया में भी साल 2023 में विनाशकारी भूकंप के बाद भारत ने 'ऑपरेशन दोस्त' चलाकर विशेष बचाव दल (NDRF) और स्निफर डॉग्स समेत कई मेडिकल उपकरण वहां भेजे थे.
इंडियन एयरफोर्स ने वेनेजुएला में भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए दवाइयां, मेडिकल उपकरण, जरूरी राहत सामग्री और भीष्म क्यूब्स भेजे हैं. इसके लिए उत्तर प्रदेश के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन से 2 विमानों के जरिए 60 पैरा फील्ड हॉस्पिटल की एक मेडिकल टीम वेनेजुएला रवाना हुई.
OPERATION AMISTAD: INDIA DEPLOYS SPECIALISED INDIAN ARMY MEDICAL CONTINGENT TO EARTHQUAKE-HIT VENEZUELA
'Compartimos su dolor. Estamos con ustedes.'
Responding swiftly to the devastating earthquake in northern Venezuela, #India has launched Operation Amistad, deploying a… pic.twitter.com/Yg1m58CCho
— ADG PI - INDIAN ARMY (@adgpi) June 26, 2026
सेना के अनुसार, इस टीम में कुल 42 कर्मचारी शामिल हैं. इनमें 9 मेडिकल ऑफिसर्स भी शामिल हैं.
भारतीय सेना के ये जवान मरून कैप्स में है, जो केवल एयरबोर्न यूनिट समेत कुछ चुनिंदा स्पेशल फोर्सेज के जवान ही पहनते हैं, जिनमें पैरा स्पेशल फोर्सेज, पैराशूट रेजिमेंट के पैराट्रूपर्स, राष्ट्रपति बॉडीगार्ड के सैनिक और 50वीं पैराशूट ब्रिगेड के सैनिक शामिल हैं. तुर्किये में भी भारतीय सेना के जवान मरून कैप को पहनकर पहुंचे थे.