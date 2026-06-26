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क्या है 'ऑपरेशन अमिस्ताद'? भूकंप प्रभावित वेनेजुएला की मदद के लिए भारत ने क्यों चुना यह खास नाम


India Operation Amistad In Venezuela: भारत ने भूकंप से प्रभावित वेनेजुएला में 'ऑपरेशन अमिस्ताद' चलाया है. इसके जरिए सेना के जवान कई मेडिकल उपकरण और दवाइयों के साथ पीड़ितों की मदद के लिए वेनेजुएला पहुंच रहे हैं. क्या आप जानते हैं कि भारत ने इस अभियान का नाम 'ऑपरेशन अमिस्ताद' क्यों रखा?

Written ByShruti Kaul
Published: Jun 26, 2026, 05:59 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 07:03 PM IST
क्या है 'ऑपरेशन अमिस्ताद'? भूकंप प्रभावित वेनेजुएला की मदद के लिए भारत ने क्यों चुना यह खास नाम
Image Credit: (X/@adgpi)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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