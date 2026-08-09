मक्का में बना 'इस्लामिक NATO'! सऊदी-पाकिस्तान-तुर्की की तिकड़ी से बदलेगा मिडिल ईस्ट का खेल? जानिए समझौते में क्या, अमेरिका-इजरायल से लेकर भारत तक पर कितना असर

Mecca defense pact Explainer: सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किये ने मक्का में एक संयुक्त रक्षा समझौते पर दस्तखत किए तो सऊदी अरब की आर्थिक ताकत, पाकिस्तान की परमाणु क्षमता और तुर्किये की रक्षा तकनीक और सैन्य अनुभव मिलकर एक नया पावर सेंटर बन गए हैं. नए रक्षा समझौते के तहत किसी एक देश पर किया गया हमला, तीनों देशों पर हमला माना जाएगा. हालांकि, समझौते में यह साफ नहीं है कि ऐसी स्थिति में बाकी दो देश किस तरह की सैन्य मदद देने के लिए बाध्य होंगे. इस समझौते को ईरान, अमेरिका, इजरायल और भारत किस नजरिए से देख रहे हैं, आइए जानते हैं.
पाकिस्तान और तुर्की दोनों ने सऊदी अरब की ओर से घोषित एक बहुराष्ट्रीय समुद्री रक्षा गठबंधन का भी समर्थन किया है. इसका उद्देश्य क्षेत्र में समुद्री व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति और जहाजों के रास्तों की सुरक्षा करना है.
यह समझौता ऐसे समय हुआ है जब मिडिल-ईस्ट में तनाव तेजी से बढ़ रहा है और खाड़ी देशों में क्षेत्रीय संघर्ष के कारण अमेरिका के सहयोगी तमाम सुन्नी मुस्लिम देश भी चिंतित हैं.
इसे 'मुस्लिम नाटो' कहा जा रहा है, क्योंकि इस समझौते के जरिए ऐसे सुन्नी मुस्लिम देशों को एक मंच पर लाया गया है, जो क्षेत्र में बढ़ते तनाव को लेकर चिंतित हैं.
इस समझौते की एक खासियत तुर्किये के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने भी बताई है. फिदान ने एक इंटरव्यू में कहा तुर्किये, पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुआ नया रक्षा समझौता तकनीकी तौर पर NATO के आर्टिकल 5 जैसा ही है. जिसमें किसी भी एक देश पर हुआ हमला सभी देशों पर हुआ हमला माना जाता है. इसलिए इसे 'मुस्लिम नाटो' भी कहा जा रहा है.
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तुर्किये के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगन ने कहा कि यह समझौता संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 में दिए गए आत्मरक्षा के अधिकार की भी पुष्टि करता है. तुर्किये के उपराष्ट्रपति जेवडेट यिलमाज ने कहा कि ये समझौता किसी खास देश को टारगेट करके निशाना बनाकर नहीं किया गया है.
यूं तो पाकिस्तान ने पिछले साल ही सऊदी अरब के साथ एक आपसी रक्षा समझौता किया था, लेकिन ईरान की ओर से सऊदी अरब पर किए गए हमलों के दौरान पाकिस्तान ने सैन्य रूप से कोई सीधी प्रतिक्रिया नहीं दी थी. ऐसे में इस पैक्ट के बाद ईरान को सऊदी अरब पर सीधा हमला करने के लिए सोचना पड़ेगा.
'मक्का सुरक्षा समझौता' तीनों देशों की चिंता इजरायल और शिया बहुल ईरान के बढ़ते आक्रामक सैन्य रुख के मद्देनजर हुआ है. वहीं करीब एक सदी से सऊदी अरब के सहयोगी रहे अमेरिका के लिए भी मिडिल ईस्ट क्षेत्र में बढ़ते संघर्ष को नियंत्रित करना चुनौती बन गया है. नए तनाव से वैश्विक ऊर्जा संकट गहराया है.
सऊदी अरब खास तौर पर अपनी दशकों पुरानी निर्भरता से दूर जाना चाहता है. इसलिए माना जा रहा है कि नए डिफेंस पैक्ट को अमेरिका की साइलेंट रजामंदी जरूर मिली होगी.
सऊदी अरब स्थित थिंक टैंक गल्फ रिसर्च सेंटर के चेयरमैन अब्दुल अजीज सागर के मुताबिक मुस्लिम दुनिया के तीन प्रभावशाली देश ऐसे समय एक साथ आए हैं, जब क्षेत्र में अनिश्चितता काफी बढ़ गई है. इसलिए ये समझौता दिखाता है कि क्षेत्रीय शक्तियां सुरक्षा के मुद्दों पर आपसी तालमेल बढ़ाने के लिए पहले से ज्यादा उत्साहित हैं.
सऊदी अरब के पास मुस्लिमों का सबसे बड़ा तीर्थस्थल है, उसके पास अकूत दौलत है. तुर्किये के पास सऊदी, जितनी अकूत दौलत नहीं है, लेकिन वो सैन्य रूप से सऊदी अरब से मजबूत है. वहीं तुर्किये के पास अपना खुद का कोई परमाणु बम नहीं है, लेकिन नाटो की परमाणु-साझाकरण नीति के तहत उसके इंकर्लिक एयर बेस पर अमेरिका के कुछ विध्वंसात्मक बम रखे हैं. जबकि पाकिस्तान के पास उसके खुद के बनाए कुछ परमाणु बम चोरी छिपे बना तो लिए, लेकिन उसकी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन दमदार नहीं है.
इस पैक्ट के भविष्य पर इसलिए चर्चा हो रही है कि अमेरिका, खुद को सऊदी समेत पूरे मि़डिल ईस्ट का संरक्षक मानता था, आज भी वाशिंगटन के रियाद से करीबी रिश्ते हैं. अमेरिका और सऊदी की दोस्ती करीब एक सदी पुरानी है. भारत के बंटवारे से बना पाकिस्तान, 1947 से ही अमेरिका का पिछलग्गू है. शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के दौर की रिजीम, ट्रंप की लिखी पटकथा मानी जाती है.
ऐसे में 'मक्का पैक्ट' होने के बाद सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या मिडिल ईस्ट के सुरक्षा चक्र में क्या कोई बदलाव होगा. क्योंकि उस क्षेत्र में इजरायल, अमेरिका का सबसे भरोसेमंद साथी है. अमेरिका के कई सैन्य बेस हैं और ईरान सबका कॉमन 'शत्रु' है.
समझौते की टाइमिंग इसलिए अहम मानी जा रही है कि बीते पांच महीनों से एक ईरान, अकेला सब पर भारी पड़ रहा है. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को चोक करके ईरान ने सबकी सांसे फुला रखी हैं. इसलिए इस पैक्ट को ईरान के ऊपर दबाव बनाने की रणनीति से भी जोड़कर देखा जा रहा है. अब सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या मुस्लिम बहुल अन्य देश भी इस समूह में शामिल हो सकते हैं.
इसके जवाब में तुर्किये के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने कहा, लाल सागर में हूती विद्रोहियों के हमलों से जहाजों की सुरक्षा के लिए बनने वाले किसी भी अंतरराष्ट्रीय गठबंधन में तुर्की को शामिल होना चाहिए. समुद्री जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सीधे तौर पर तुर्की के हितों से जुड़ी है. जब ईरान ने होर्मुज के अलावा बाब अल-मंदेब रूट पर भी अपना दबदबा दिखाने की कोशिश की, इसलिए पैक्ट पर साइन करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई.
अमेरिका इजरायल के अलावा सऊदी अरब और अन्य खाड़ी देश अंदर ही अंदर ईरान के प्रॉक्सी हूती, हिजबुल्ला और हमास के खार खाए बैठे हैं. अमेरिका और इजरायल ने इनको आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है. लिहाजा तेल-गैस के कारोबार का भविष्य सुरक्षित करने के नाम पर इस कथित 'मुस्लिम नाटो' के दरवाजे अन्य देशों के लिए अभी से खोल दिए हैं, जिसमें मिस्र समेत क्षेत्र के दूसरे देशों को शामिल करने की तैयारी है.
तुर्किये के मीडिया हाउस हुर्रियत डेली न्यूज़ के मुताबिक तुर्किये, सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुआ मक्का संयुक्त रक्षा समझौता किसी भी देश के खिलाफ नहीं है. यह उन दूसरे देशों के लिए भी खुला है, जो क्षेत्र में शांति और स्थिरता का समर्थन करते हैं. फिदान ने कहा, 'राष्ट्रपति एर्दोगन चाहते हैं कि गठबंधन सिर्फ तीन देशों तक सीमित नहीं रहना चाहिए. उनका मकसद है कि क्षेत्र के ज्यादा से ज्यादा देशों को इस व्यवस्था के तहत एक साथ लाया जाए.'
पाकिस्तान, कई दशकों से सऊदी सुरक्षा बलों को प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता देता आया है. वहीं दूसरी ओर तुर्की और पाकिस्तान के बीच का सैन्य सहयोग लगातार मजबूत हुआ है. दोनों देशों ने युद्धपोतों और प्रशिक्षण विमानों से जुड़े सहयोग और आदान-प्रदान किए हैं. सऊदी अरब तुर्की से बड़ी संख्या में ड्रोन खरीदता है.
ईरान के साथ हालिया युद्ध के दौरान पाकिस्तान ने सऊदी अरब में करीब 8,000 सैनिकों, लड़ाकू विमानों, ड्रोन और एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात किया था. पाकिस्तान ने कुवैत से भी बातचीत शुरू की है. यानी कहीं न कहीं इस समझौते का ताना-बाना तेल-गैस के कारोबार के इर्द-गिर्द घूम रहा है.
इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने इस समझौते पर टिप्पणी करने से इनकार किया है. वहीं, भारतीय विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि भारत इस घटनाक्रम पर करीबी नजर बनाए हुए है. ईरान ने तत्काल इस समझौते पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है.
सूत्रों का कहना है कि भारत के साथ चल रहे क्षेत्रीय तनाव के बीच पाकिस्तान का इस समझौते में शामिल होना अहम है. खास तौर पर मई 2025 में पाकिस्तान और भारत के बीच हुआ सैन्य टकराव पूरी दुनिया की सुर्खियों में था. भारत ने बीते एक दशक में सऊदी अरब और अन्य खाड़ी देशों संग अपने कारोबारी और रणनीतिक रिश्ते मजबूत किए हैं.
इस समझौते के साइन होने के बाद पाकिस्तान, सऊदी से भारत के रिश्तों को कमजोर करने की कोशिश कर सकता है. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने चीन के अलावा तुर्किये में बने हथियारों का इस्तेमाल किया था.
पाकिस्तान, भारत से 3 सीधी जंग और कारगिल का एक प्रॉक्सी युद्ध हार चुका है. इस हिसाब से देखा जाए तो नए बने 'मुस्लिम नाटो' गठबंधन में सऊदी अरब, युद्ध का अनुभव रखने वाली पाकिस्तान सेना के परमाणु हथियारों को अपना रक्षा कवच और तुर्किये के रणनीतिक हथियारों को ईरान के खिलाफ अपनी ढाल मान सकता है.
इस समझौते में शामिल मौजूदा सदस्य देशों की नजर में इजरायल क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता के लिए सबसे बड़ा खतरा है. नए गठबंधन के इजरायल पर कई असर हो सकते हैं. इस तमाम जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट के बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उभरती हुई 'सुन्नी एक्सिस' के बारे में चेतावनी जारी की है. ये वो समय है जब ईरान के साथ अमेरिका की पीस डील को लेकर ट्रंप और नेतन्याहू के बीच तनातनी की खबरें आ रही हैं.
इजरायली अधिकारियों का कहना है कि 7 अक्टूबर, 2023 को आतंकवादी संगठन हमास के हमलों के बाद इजरायल के एक्शन और डिफेंस अप्रोच ने पूरे इलाके को काफी बदल दिया है. दूसरी ओर समझौते के मौजूदा सदस्य एक सुर में इजरायल को क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा मानते हैं.
अलजजीरा, रॉयटर्स और एनबीसी न्यूज़ जैसे मीडिया हाउस को दिए इंटरव्यू का सार इस ओर भी इशारा करता है कि तुर्किये के राष्ट्रपति एर्दोगन खुद को खाड़ी के नए 'खलीफा' के रूप में देख रहे हैं.