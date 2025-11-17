ड्राइवर के पास थी सीट, फिर भी रहे सलामत, जानिए सऊदी बस हादसे में जिंदा बचे शख्स की हैरतअंगेज दास्तां

Mecca Medina bus accident: सऊदी अरब बस हादसे में 45 भारतीय उमराह तीर्थयात्रियों की मौत हुई, लेकिन एक शख्स जिंदा बच गया. कैसे हुआ ये करिश्मा.
Saudi Arabia Bus Accident: अक्सर कहा जाता है, "फानूस बन के जिस की हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रौशन खुदा करे." सऊदी अरब में मदीना के पास सोमवार 17 नवंबर को हुए बेहद दर्दनाक बस हादसा हुआ. जिसमें उमराह करने वाले 45 भारतीयों की मौत हो गई. इस एक्सीडेंट में सिर्फ एक शख्स की जान बच पाई. उसका नाम है मोहम्मद अब्दुल शोएब (Mohd Abdul Shoiab) है, जो 24 साल के हैदराबाद के निवासी हैं. दुर्घटना के समय वो ड्राइवर के पास बैठे थे.
पुलिस कमिशनर ने क्या कहा?
हैदराबाद के पुलिस कमिशनर वीसी सज्जनार (VC Sajjanar) ने बताया कि सऊदी अरब में मदीना के पास बस में लगी भीषण आग में हैदराबाद और तेलंगाना के दूसरे हिस्सों से आए 45 भारतीय उमराह तीर्थयात्री मारे गए और सिर्फ एक ही जिंदा बचा.
बच गए अब्दुल?
पुलिस कमिशनर की तरफ से शेयर की गई जानकारी के मुताबिक, 9 से 23 नवंबर तक चलने वाले उमराह यात्रा के तहत हैदराबाद से कुल 54 तीर्थयात्री 9 नवंबर को जेद्दा (Jeddah) के लिए रवाना हुए. उनमें से 4 शख्स अलग-अलग कार से मदीना गए, जबकि अन्य 4 निजी कारणों से मक्का में ही रुके. बाकी 46 तीर्थयात्री उस बस में सवार थे जिसमें ये भीषण हादसा हुआ था. 46 यात्रियों में से 45 की बस के पूरी तरह जल जाने से घटनास्थल पर ही मौत हो गई. सिर्फ एक शख्स, मोहम्मद अब्दुल शोएब, आग में बच गया.
Consul General met Mr. Abdul Shoeb Mohammed, the lone survivor of the tragic bus accident near Madinah involving Indian Umrah Pilgrims, who is currently admitted in a hospital in Madinah.
Concerned hospital authorities have informed that best possible medical care is being… pic.twitter.com/9IiXNVL76B
— India in Jeddah (@CGIJeddah) November 17, 2025
आग से भागने का मौका नहीं मिला
घटना की जानकारी देते हुए, पुलिस कमिशनर ने बताया कि ये ग्रुप मक्का से मदीना जा रहा था, तभी मदीना से तकरीबन 25 किलोमीटर पहले उनकी बस एक तेल टैंकर से टकरा गई, जिससे एक विस्फोट हुआ जिसने कुछ ही मिनटों में वाहन को अपनी चपेट में ले लिया. उन्होंने कहा, "आग तेजी से फैली, जिससे ज्यादातर यात्रियों को भागने का मौका ही नहीं मिला."
जेद्दा में कंट्रोल रूम
दुर्घटना के बाद, जेद्दा स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास (Consulate General of India) ने एक 24x7 कंट्रोल रूम स्थापित किया है और सहायता चाहने वालों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं. वाणिज्य दूतावास ने X पर पोस्ट किया, "सऊदी अरब के मदीना के पास भारतीय उमराह तीर्थयात्रियों से जुड़ी एक दुखद बस दुर्घटना के मद्देनज़र, जेद्दा स्थित कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया में एक 24x7 कंट्रोल रूम बनाया गया है."
In view of a tragic bus accident near Madina, Saudi Arabia, involving Indian Umrah pilgirms, a 24x7 Control Room has been set up in Consulate General of India, Jeddah.
The contact details of the Helpline are as under:
8002440003 (Toll free)
0122614093
0126614276
0556122301…
— India in Jeddah (@CGIJeddah) November 17, 2025