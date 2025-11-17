Advertisement
trendingNow13008038
Hindi Newsदुनिया

ड्राइवर के पास थी सीट, फिर भी रहे सलामत, जानिए सऊदी बस हादसे में जिंदा बचे शख्स की हैरतअंगेज दास्तां

Mecca Medina bus accident: सऊदी अरब बस हादसे में 45 भारतीय उमराह तीर्थयात्रियों की मौत हुई, लेकिन एक शख्स जिंदा बच गया. कैसे हुआ ये करिश्मा.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Nov 17, 2025, 11:07 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ड्राइवर के पास थी सीट, फिर भी रहे सलामत, जानिए सऊदी बस हादसे में जिंदा बचे शख्स की हैरतअंगेज दास्तां

Saudi Arabia Bus Accident: अक्सर कहा जाता है, "फानूस बन के जिस की हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रौशन खुदा करे." सऊदी अरब में मदीना के पास सोमवार 17 नवंबर को हुए बेहद दर्दनाक बस हादसा हुआ.  जिसमें उमराह करने वाले 45 भारतीयों की मौत हो गई. इस एक्सीडेंट में सिर्फ एक शख्स की जान बच पाई. उसका नाम है मोहम्मद अब्दुल शोएब (Mohd Abdul Shoiab) है, जो 24 साल के हैदराबाद के निवासी हैं. दुर्घटना के समय वो ड्राइवर के पास बैठे थे.

पुलिस कमिशनर ने क्या कहा?
हैदराबाद के पुलिस कमिशनर वीसी सज्जनार (VC Sajjanar) ने बताया कि सऊदी अरब में मदीना के पास बस में लगी भीषण आग में हैदराबाद और तेलंगाना के दूसरे हिस्सों से आए 45 भारतीय उमराह तीर्थयात्री मारे गए और सिर्फ एक ही जिंदा बचा.

बच गए अब्दुल?
पुलिस कमिशनर की तरफ से शेयर की गई जानकारी के मुताबिक, 9 से 23 नवंबर तक चलने वाले उमराह यात्रा के तहत हैदराबाद से कुल 54 तीर्थयात्री 9 नवंबर को जेद्दा (Jeddah) के लिए रवाना हुए. उनमें से 4 शख्स अलग-अलग कार से मदीना गए, जबकि अन्य 4 निजी कारणों से मक्का में ही रुके. बाकी 46 तीर्थयात्री उस बस में सवार थे जिसमें ये भीषण हादसा हुआ था. 46 यात्रियों में से 45 की बस के पूरी तरह जल जाने से घटनास्थल पर ही मौत हो गई. सिर्फ एक शख्स, मोहम्मद अब्दुल शोएब, आग में बच गया. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

आग से भागने का मौका नहीं मिला
घटना की जानकारी देते हुए, पुलिस कमिशनर ने बताया कि ये ग्रुप मक्का से मदीना जा रहा था, तभी मदीना से तकरीबन 25 किलोमीटर पहले उनकी बस एक तेल टैंकर से टकरा गई, जिससे एक विस्फोट हुआ जिसने कुछ ही मिनटों में वाहन को अपनी चपेट में ले लिया. उन्होंने कहा, "आग तेजी से फैली, जिससे ज्यादातर यात्रियों को भागने का मौका ही नहीं मिला."

जेद्दा में कंट्रोल रूम 
दुर्घटना के बाद, जेद्दा स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास (Consulate General of India) ने एक 24x7 कंट्रोल रूम स्थापित किया है और सहायता चाहने वालों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं. वाणिज्य दूतावास ने X पर पोस्ट किया, "सऊदी अरब के मदीना के पास भारतीय उमराह तीर्थयात्रियों से जुड़ी एक दुखद बस दुर्घटना के मद्देनज़र, जेद्दा स्थित कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया में एक 24x7 कंट्रोल रूम बनाया गया है."

 

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

Saudi ArabiaMeccaMedinaHyderabad

Trending news

Delhi: केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू से क्यों मिले असदुद्दीन ओवैसी?
Asaduddin Owaisi
Delhi: केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू से क्यों मिले असदुद्दीन ओवैसी?
किसने किया बटर चिकन और दाल मखनी का आविष्कार...भिड़ गए दिल्ली के दो रेस्तरां
Moti Mahal
किसने किया बटर चिकन और दाल मखनी का आविष्कार...भिड़ गए दिल्ली के दो रेस्तरां
गिरफ्तार दानिश के 'आत्महत्या हराम' तर्क ने कैसे बदल दी थी दिल्ली ब्लास्ट की साजिश?
Delhi blast
गिरफ्तार दानिश के 'आत्महत्या हराम' तर्क ने कैसे बदल दी थी दिल्ली ब्लास्ट की साजिश?
'ये तो बिल्कुल जूस जैसा है...' ट्रेटा पैक में शराब देख सुप्रीम कोर्ट चौंका
Supreme Court
'ये तो बिल्कुल जूस जैसा है...' ट्रेटा पैक में शराब देख सुप्रीम कोर्ट चौंका
Nowgam Blast: सांसद रूहुल्लाह ने पुलिस की चूक पर सवाल उठाए, निष्पक्ष जांच की मांग
Nowgam Blast
Nowgam Blast: सांसद रूहुल्लाह ने पुलिस की चूक पर सवाल उठाए, निष्पक्ष जांच की मांग
2013 की प्रत्यर्पण संधि के बावजूद शेख हसीना को बांग्लादेश नहीं भेजेगा भारत!
Sheikh Hasina
2013 की प्रत्यर्पण संधि के बावजूद शेख हसीना को बांग्लादेश नहीं भेजेगा भारत!
'दिल्ली ब्लास्ट के गुनहगारों को पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे', आतंकवाद पर गरजे शाह
Delhi blast
'दिल्ली ब्लास्ट के गुनहगारों को पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे', आतंकवाद पर गरजे शाह
अब पनाह देना शत्रुतापूर्ण कृत्य होगा, बांग्लादेश की चिट्ठी पर भारत ने दिया ये जवाब
Sheikh Hasina
अब पनाह देना शत्रुतापूर्ण कृत्य होगा, बांग्लादेश की चिट्ठी पर भारत ने दिया ये जवाब
धमाके तक नहीं थी साजिश, रॉकेट से भी हमले की थी तैयारी! एक और आरोपी को NIA ने दबोचा
Delhi blast
धमाके तक नहीं थी साजिश, रॉकेट से भी हमले की थी तैयारी! एक और आरोपी को NIA ने दबोचा
नौकरी छूटने पर घूम गया दिमाग, रास्ते में कैब की छत पर मचाया तांडव और फिर...
Cab driver
नौकरी छूटने पर घूम गया दिमाग, रास्ते में कैब की छत पर मचाया तांडव और फिर...