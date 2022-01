शख्स की गर्दन पर था तिल, लड़की ने दूर से देखकर बता दिया कैंसर है

टोरंटो: दर्शकों से खचाखच भरे स्टेडियम में आइस हॉकी (Ice Hockey) मैच का लुत्फ उठाने पहुंची मेडिकल छात्रा (Medical Student) ने दूर से देखकर एक शख्स को बता दिया कि उसे कैंसर है. बाद में जब उस व्यक्ति ने टेस्ट कराया, तो छात्रा की बात सही निकली. अब ये मेडिकल स्टूडेंट पूरे देश में फेमस हो गई है. दरअसल, पिछले साल 23 अक्टूबर को मैच देखने के दौरान नादिया पोपोविकी (Nadia Popovici) की नजर सामने खड़े शख्स की गर्दन पर बने तिल पर गई और उसे देखकर ही वह समझ गईं कि ये तिल कैंसर (Mole Cancer) वाला है.

मैच के दौरान नादिया पोपोविकी ने देखा कि Vancouver Canucks आइस हॉकी टीम के असिस्‍टेंट इक्‍विपमेंट मैनेजर (Assistant equipment manager) ब्रायन हैमिल्‍टन (Brian Hamilton) की गर्दन पर एक तिल है, जो कैंसर वाला नजर आ रहा है. उन्होंने ब्रायन को सूचित करने के लिए तुरंत एक मैसेज लिखा, लेकिन भीड़ और शोर की वजह से वो सफल नहीं हो पाईं. उन्होंने सोचा कि मैच खत्म होने के बाद वो ब्रायन को उनके तिल की सच्चाई बता देंगी, लेकिन फिर वो अपनी सीट से उठकर ब्रायन के ठीक पीछे पहुंच गईं.

ये भी पढ़ें -रूस में बच्चों के बलात्कारियों को ऐसी जेलों में किया जाएगा कैद, हड्डियां तक जम जाएंगी

Together with the @SeattleKraken, we awarded Nadia Popovici a $10,000 scholarship for medical school as a show of our appreciation pic.twitter.com/VgK8aMgJTA

— Vancouver #Canucks (@Canucks) January 2, 2022