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Hindi Newsदुनियादुश्मन से दोस्ती! ट्रंप-लूला ने थाम लिया टैरिफ का तूफान; व्हाइट हाउस में मुलाकात के क्या हैं मायने?

दुश्मन से दोस्ती! ट्रंप-लूला ने थाम लिया टैरिफ का तूफान; व्हाइट हाउस में मुलाकात के क्या हैं मायने?

Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा के साथ मीटिंग की है. इस मीटिंग में दोनों नेताओं ने  ट्रेड और खासकर टैरिफ समेत कई टॉपिक पर बात की है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: May 08, 2026, 06:42 AM IST
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दुश्मन से दोस्ती! ट्रंप-लूला ने थाम लिया टैरिफ का तूफान; व्हाइट हाउस में मुलाकात के क्या हैं मायने?

Lula da Silva: कहते हैं कि वक्त हमेशा बदलता रहता है, वक्त का पहिया कब किसकी ओर करवट ले ले, इसके बारे में किसी को नहीं पता रहता है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक ऐसी पोस्ट की है. जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा है, ट्रंप ने पोस्ट करते हुए लिखा ब्राजील के बहुत डायनामिक प्रेसिडेंट लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा के साथ मेरी मीटिंग अभी खत्म हुई, हमने ट्रेड और खासकर टैरिफ समेत कई टॉपिक पर बात की, मीटिंग बहुत अच्छी रही. दोनों नेताओं के बीच बात ऐसे समय पर हुई है जब ईरान और अमेरिका में काफी ज्यादा तनाव है, दोनों के बीच ये तल्खी क्यों थी, आइए जानते हैं. 

जरूरत के हिसाब से होगी मीटिंग

इसके अलावा ट्रंप ने ये भी कहा कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव कुछ खास बातों पर बात करने के लिए एक साथ आने वाले हैं. जरूरत के हिसाब से आने वाले महीनों में और मीटिंग भी होंगी. इस पहल का मकसद अमेरिका और ब्राजील के बीच व्यापारिक रिश्तों को और मजबूत करना है.  दोनों देश के नेताओं में काफी ज्यादा वैचारिक मतभेद रहे हैं. ट्रंप ने ब्राजील से आयात होने वाले सामानों पर 50% तक के भारी शुल्क (Tariffs) लगाए थे, जिसकी वजह से लूला काफी ज्यादा नाराज थे और उन्होंने इसे एकतरफा कार्रवाई बताया था. 

अपडेट जारी है...

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Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

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