/भारतीय धर्मगुरु भी पहुंचे ईरान, ताबूत के सामने प्रार्थना कर खामेनेई को दी श्रद्धांजलि

Khamenei Final Rites: तेहरान में ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई को श्रद्धांजलि दी गई. इसके लिए भारत सरकार की ओर से भी एक प्रतिनिधिमंडल ईरान पहुंचा. इनमें बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल ( रिटायर्ड) सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री ( MoS) पबित्रा मार्गेरिटा शामिल थीं. ईरान की ओर से भाजपा और कांग्रेस को अंतिम संस्कार का निमंत्रण भेजा गया था. कांग्रेस की ओर से पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद और सांसद पवन खेड़ा वहां मौजूद हुए. इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और PDP चीफ महबूबा मुफ्ती समेत जम्मू-कश्मीर अंजुमन-ए-शरी शियान के अध्यक्ष आगा सैयद हसन मोसावी अल सफावी भी वहां पहुंचे.
बता दें कि खामेनेई के पार्थिव शरीर को तेहरान के इमाम खुमैनी ग्रैंड मस्जिद में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है. उनका अंतिम संस्कार 9 जुलाई 2026 को उनके होमटाउन मशहद में होगा.
ईरान के दिवंगत सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई को श्रद्धांजलि देने के लिए दुनियाभर के कई देशों से प्रमुख नेता तेहरान के ग्रैंड मोसल्ला (Prayer Hall) पहुंच रहे हैं.
Indian polical, religious, civil society delegation pays homage to the late supreme leader Ayatollah Ali Khamenei in Tehran. Congress Party's Salman Khurshid, PDP's Mehbooba Mufti present.
Vdo ctsy: Iran's Tasnim News pic.twitter.com/lU8Ta6VHb9
— Sidhant Sibal (@sidhant) July 3, 2026
भारत से राजनेताओं के अलावा कई धर्मों के धार्मिक नेता भी तेहरान पहुंचे हैं.
An honour for me to be here in Tehran to express my deepest condolences & solidarity on the martyrdom of Iran’s Supreme Leader Ayatollah Sayyed Ali Khamenei- a revered leader who dared to stand against the tide & fought for the oppressed. pic.twitter.com/dyfRbNXhsr
— Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) July 3, 2026
नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद और शिया धर्मगुरु आगा सैयद रुहुल्लाह, जम्मू-कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के नेता और शिया धर्मगुरु इमरान अंसारी, शिया धर्मगुरु आगा सैयद मोहम्मद हादी, शिया धर्मगुरु मसरूर अब्बास अंसारी, जैन भिक्षु और आध्यात्मिक गुरु आचार्य लोकेश मुनि को भी निमंत्रण भेजा गया था. यह स्पष्ट नहीं है कि वे अंतिम संस्कार में उपस्थित थे या नहीं.
ईरानी मीडिया की ओर से शेयर किए गए वीडियो में साफ दिखाया गया है कि खामेनेई का जनाजा कहां रखा है. वहीं भारत के हिंदू, मुस्लिम समेत सिख धर्मगुरू वहां प्रार्थनाएं भी कर रहे हैं. भारत में ईरानी दूतावास ने अपने 'X' हैंडल पर श्रद्धांजलि से जुड़ी कई तस्वीरें-वीडियो शेयर की हैं. अपने दिवंगत नेता को अंतिम विदाई देने के लिए तेहरान में लोगों की भारी भीड़ जुटी है. जनता काले कपड़े पहने और हाथों में ईरानी झंडे लहराते, जोर-जोर से नारे लगाते सड़कों पर चल रही है.
Tributes Paid by Indian Religious Leaders to the Martyred Leader of the Islamic Republic of Iran, His Eminence Ayatollah Seyyed Ali Khamenei pic.twitter.com/C1CmjH4Ux7
— Iran in India (@Iran_in_India) July 3, 2026
खामनेई का पार्थिव शरीर शुक्रवार ( 3 जुलाई 2026) को सुबह तेहरान के ग्रैंड मोसल्ला में रखा गया. वहीं, उनके ताबूत को इमाम हुसैन की दरगाह से लाए गए एक पाक लाल झंडे से ढका गया है. ईरानी सरकार के मुताबिक, यह प्रतिरोध, बलिदान और सच्चाई का प्रतीक है. खामेनेई के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया 4-9 जुलाई 2026 तक चलेगी. यह ईरान-इराक के प्रमुख शहरों कोम, तेहरान, कर्बला और नजफ में पूरी की जाएगी.
बता दें कि खामेनेई की हत्या 28 फरवरी 2026 को अमेरिका-इजरायल के संयुक्त हमले में हुई थी. दोनों देशों से मिल रही धमकियों के चलते ईरान ने खामेनेई का अंतिम संस्कार टाल दिया था. वहीं, उस दौरान युद्ध भी जारी था. ऐसे में ईरान को और अधिक मौतों का डर था. बताया जा रहा है कि खामेनेई के बेटे और ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई अभी भी अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे.