/भारतीय धर्मगुरु भी पहुंचे ईरान, ताबूत के सामने प्रार्थना कर खामेनेई को दी श्रद्धांजलि

Khamenei Final Rites: तेहरान में ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई को श्रद्धांजलि दी गई. इसके लिए भारत सरकार की ओर से भी एक प्रतिनिधिमंडल ईरान पहुंचा. इनमें बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल ( रिटायर्ड) सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री ( MoS) पबित्रा मार्गेरिटा शामिल थीं. ईरान की ओर से भाजपा और कांग्रेस को अंतिम संस्कार का निमंत्रण भेजा गया था. कांग्रेस की ओर से पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद और सांसद पवन खेड़ा वहां मौजूद हुए. इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और PDP चीफ महबूबा मुफ्ती समेत जम्मू-कश्मीर अंजुमन-ए-शरी शियान के अध्यक्ष आगा सैयद हसन मोसावी अल सफावी भी वहां पहुंचे.