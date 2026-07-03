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भारतीय धर्मगुरु भी पहुंचे ईरान, ताबूत के सामने प्रार्थना कर खामेनेई को दी श्रद्धांजलि

Indian Delegation In Khamenei Final Rites: ईरान के दिवंगत सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए दुनियाभर से कई नेता पहुंच रहे हैं. भारत से भी कई राजनेता समेत धर्मगुरु खामनेई को श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं. इनकी कुछ तस्वीरें-वीडियो सामने आई हैं.

Written ByShruti Kaul
Published: Jul 03, 2026, 04:55 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 05:03 PM IST
भारतीय धर्मगुरु भी पहुंचे ईरान, ताबूत के सामने प्रार्थना कर खामेनेई को दी श्रद्धांजलि
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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