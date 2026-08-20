/भगोड़े हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी का वकील गिरफ्तार, लंदन में दो महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न का लगा आरोप

भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी का केस लड़ने वाले वकील विजय अग्रवाल को लंदन में गिरफ्तार किया गया है. वरिष्ठ वकील पर दो महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न के चार मामले दर्ज होने का आरोप लगा है.
दरअसल, विजय अग्रवाल पर दो महिलाओं के यौन उत्पीड़न से जुड़े कुल 4 आरोप हैं. इतना ही नहीं, इस मामले में उनकी सहायक मनप्रीत कौर को भी हिरासत में लिया गया है. कौर पर जानबुझकर दो अपराधों को बढ़ावा देने का आरोप लगा है.
विजय अग्रवाल भारत के जाने-माने आपराधिक वकीलों में शामिल हैं. वह हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी से जुड़े मामलों में उनकी कानून टीम का हिस्सा रहे हैं. बता दें कि चोकसी और उसके भांजे नीरव मोदी पर पंजाब नेशनल बैंक से जुड़े करीब 13,500 करोड़ रुपये से अधिक घोटाले के मामले में भारतीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई चल रही है.
इससे पहले मेहुल चोकसी को अप्रैल 2025 में बेल्जियम में भारतीय प्रत्यर्पण अनुरोध के बाद गिरफ्तार किया गया था. फिलहाल भारतीय जांच एजेंसियों की ओर से चोकसी के प्रत्यर्पण की कोशिश की जा रही है.
टीओआई की रिपोर्ट के अनुसार, चोकसी के वकील और उनके असिस्टेंट को 11 अगस्त को मेफेयर की 29 ब्रिक स्ट्रीट पर स्थित एक सर्विस वाले लग्जरी एंबेसडेरियल टाउन हाउस से अरेस्ट किया गया था. यहीं पर दोनों भारतीय नागरिक ठहरे थे. दोनों को हिरासत में लेने के बाद 13 अगस्त को वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर आरोप तय हुए.
विजय अग्रवाल का जन्म दिल्ली में हुआ है, जिनपर दो महिलाओं के साथ चार बार यौन उत्पीड़न का आरोप है. दावा किया जा रहा है कि यह घटना एक पांच बेडरूम वाले सर्विस टाउन हाउस में हुई, जहां पर रोजाना खाने-पीनी की तमाम सुविधाएं मिलती हैं. इस इमारत का किराया करीब 2.6 लाख रुपये प्रतिरात है.
बताया गया कि 9 अगस्त को उसी प्रॉपर्टी पर एक महिला के साथ तीन बार यौन उत्पीड़न का आरोप है. वकील पर आरोप है कि उन्होंने जानबूझकर एक महिला को छुआ और यह एक आपत्तिजनक तरीके का स्पर्स था. बताया गया कि इस दौरान महिला की अनुमति नहीं थी. वहीं, मई के महीने में वकील पर ऐसे ही एक और अपराध का आरोप है.
गौरतलब है कि कौर पर 26 मई और 9 अगल्त को उसी प्रॉपर्टी पर यौन उत्पीड़व के अपराध को जानबुझकर बढ़ावा देने या उसमें मदद करने के दो आरोप लगे हैं. आरोप यह भी है कि उन्होंने नौकरी का एक झूठा विज्ञापन पोस्ट किया और दो महिलाओं को उनसे मिलवाया. अब इस मामले में अगली सुनवाई 10 सितंबर को होनी है.