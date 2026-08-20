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भगोड़े हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी का वकील गिरफ्तार, लंदन में दो महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न का लगा आरोप

भगोड़े हीरा व्यापार मेहुल चोकसी के वकील को लंदन में गिरफ्तार किया गया है. चोकसी के वकील पर दो महिलाओं संग चार बार यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगा है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Aug 20, 2026, 08:24 AM IST|Updated: Aug 20, 2026, 08:27 AM IST
भगोड़े हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी का वकील गिरफ्तार, लंदन में दो महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न का लगा आरोप
Image Credit: मेहुल चोकसी की प्रत्यार्पण की प्रक्रिया चल रही है. (फाइल फोटो)

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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