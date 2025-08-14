जिसके नाम ने ट्रंप को किया परेशान.. अब पत्नी मेलानिया का भी उससे कनेक्शन? बाइडेन के दावे से अमेरिकी राजनीति में भूचाल

Hunter Biden Epstein Claim: अमेरिका में इन दिनों एप्सटीन फाइल को लेकर जबरदस्त चर्चा है. यह ऐसा नाम है जो प्रेसिडेंट ट्रंप को भी बार बार परेशान कर रहा है. इसी बीच पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन के एक दावे ने अमेरिकी राजनीति में हलचल मचा दी है. हंटर ने एक इंटरव्यू में कहा कि कुख्यात सेक्स ट्रैफिकर एप्सटीन ने ही मेलानिया ट्रंप की मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप से करवाई थी. इस बयान के बाद मेलानिया ट्रंप भड़क गईं और हंटर बाइडेन को एक अरब डॉलर के मानहानि के मुकदमे की धमकी दे डाली.

मेलानिया कानूनी कार्रवाई करेंगी..

असल में फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक मेलानिया के वकील अलेजांद्रो ब्रिटो ने 6 अगस्त को हंटर बाइडेन और उनके वकील एबे लोवेल को पत्र भेजकर बयान वापस लेने सार्वजनिक माफी मांगने और इंटरव्यू से वह हिस्सा हटाने की मांग की. उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेलानिया कानूनी कार्रवाई करेंगी. ब्रिटो ने पत्र में लिखा कि आपके ये झूठे और सनसनीखेज आरोप दुनियाभर में सोशल मीडिया और मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फैल चुके हैं. इससे मेलानिया को भारी आर्थिक और छवि का नुकसान हुआ है.

उधर हंटर बाइडेन का बयान हाल ही में एक यूट्यूब शो को दिए इंटरव्यू में आया है. इसका शीर्षक था Hunter Biden Returns. इसमें उन्होंने कहा कि जेफ्री एप्सटीन ने मेलानिया और ट्रंप की मुलाकात करवाई थी. इनके कनेक्शन बहुत गहरे और फैले हुए हैं. यही नहीं हंटर ने दावा किया कि यह जानकारी लेखक माइकल वुल्फ से मिली जिन्हें ट्रंप परिवार पहले ही 'झूठी कहानियां बेचने वाला' कहकर खारिज कर चुका है.

मेलानिया-ट्रंप की मुलाकात किसने करवाई?

रिपोर्ट के मुताबिक मेलानिया ट्रंप के हवाले से बताया गया कि यह दावा पूरी तरह झूठा है और असलियत यह है कि उनकी मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप से 1998 में न्यूयॉर्क फैशन वीक के दौरान मॉडलिंग एजेंट पाओलो जाम्पोली ने करवाई थी. ब्रिटो का कहना है कि हंटर बाइडेन के बयान की वजह से इस झूठी कहानी को कई मीडिया आउटलेट्स, पत्रकारों और लाखों सोशल मीडिया फॉलोअर्स वाले राजनीतिक टिप्पणीकारों ने शेयर किया. इससे मामला और फैल गया.

नए ट्विस्ट से अमेरिकी राजनीति गर्म

मामले पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि सार्वजनिक हस्तियों के लिए मानहानि के मुकदमे में जीत पाना मुश्किल होता है. लेकिन ट्रंप परिवार अपने आलोचकों पर कानूनी कार्रवाई करने में हमेशा आक्रामक रहा है. फिलहाल हंटर बाइडेन के वकील एबे लोवेल ने इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की है. लेकिन एप्सटीन विवाद के बीच इस नए ट्विस्ट ने अमेरिकी राजनीति को गर्म कर दिया है.