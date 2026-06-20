Italy's Meloni row: अमेरिका और इटली के शीर्ष नेताओं के बीच G7 के बाद सार्वजनिक बयानबाजी तेज हो गई है. G7 से लौटे ट्रंप ने दावा किया कि G7 में मेलोनी उनसे फोटो लेने के लिए बार-बार कह रही थीं, जिसे मेलोनी ने खारिज कर दिया. मेलोनी ने वीडियो पोस्ट करके कहा कि इटली और वो किसी के आगे याचना करने वालों में से नहीं है. वीकेंड पर ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट करके उकसाने वाली कार्रवाई की तो मेलोनी ने कहा दिया कि उनकी पॉपुलैरिटी ट्रंप या किसी और की मोहताज नहीं है.
जैसे को तैसा की तर्ज पर मेलोनी ने जवाब देते हुए कहा, उनकी पॉपुलैरिटी खुद उनके काम से तय होती है, नाकि ट्रंप से उनके रिश्तों पर.
दो नेताओं के बीच की बातचीत को सोशल मीडिया पर पोस्ट करना अच्छे शिष्टाचार की निशानी नहीं माना जाता. ऐसे में ट्रंप जब 20 जून को भी बाज नहीं आए तो मेलोनी ने उन्हें करारा जवाब देते हुए क्या लिखा वो आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए.
मेलोनी ने कहा, 'राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा बिना किसी वजह के लगातार किए जा रहे हमले बेमतलब हैं. जहां तक मेरी लोकप्रियता की बात है, तो आपके साथ दोस्ती से इसमें कोई मदद नहीं मिली है और न ही यह आपके साथ मेरे रिश्तों पर निर्भर करती है. मेरी लोकप्रियता इटली के राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने की मेरी क्षमता पर निर्भर करती है और मैंने हमेशा यही किया है. इटली में अमेरिकी बेस का इस्तेमाल उन समझौतों के तहत ही होता है जिनका हमने हमेशा सम्मान किया है, और जब तक मैं प्रधानमंत्री हूं, उनका उल्लंघन नहीं हो सकता. इटली संप्रभु देश है. वैसे भी मेरी लोकप्रियता आपकी चिंता का विषय नहीं है. मेरा सुझाव है कि आप अपनी लोकप्रियता पर ध्यान दें.'
इस बयान से पहले ट्रंप ने फिर अपने उसी बयान को सही ठहराने की कोशिश की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि मेलोनी अपनी इमेज चमकाने के लिए मेरे साथ फोटो खिंचवाने को बेताब थीं. तब मेलोनी ने ट्रंप के दावे को मनगढ़ंत किस्सा बताया था.
शनिवार को ट्रंप ने एक बार फिर अपनी बात को दोहराया दिया, जिससे पहले से कड़ा रुख दिखा चुकीं मेलोनी का गुस्सा अचानर और भड़क उठा.