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Hindi Newsदुनियाईरान जंग के बीच अचानक सऊदी पहुंचीं मेलोनी, UAE और कतर का भी करेंगी दौरा; क्या खुलने जा रहा होर्मुज?

ईरान जंग के बीच अचानक सऊदी पहुंचीं मेलोनी, UAE और कतर का भी करेंगी दौरा; क्या खुलने जा रहा होर्मुज?

Italy PM Meloni Saudi Visit: ईरान जंग के बीच इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी अचानक सऊदी अरब पहुंची हैं. वे सऊदी अरब के बाद UAE और कतर का भी दौरा करेंगी. सवाल उठ रहा है कि क्या अब होर्मुज खुलने की संभावना बनने लगी हैं. 

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Apr 04, 2026, 12:38 AM IST
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ईरान जंग के बीच अचानक सऊदी पहुंचीं मेलोनी, UAE और कतर का भी करेंगी दौरा; क्या खुलने जा रहा होर्मुज?

Italy PM Meloni Saudi Visit despite Iran War: यूएस-इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के बीच इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी अचानक दो दिन के दौरे पर सऊदी के जेद्दा पहुंची हैं. वे सऊदी के बाद UAE और कतर का भी दौरा करेंगी. इस दौरान वे खाड़ी क्षेत्र के शीर्ष नेताओं से मिलकर जंग खत्म करवाने के तरीकों पर विचार-विमर्श करेंगी. वॉर के दौरान मिडिल ईस्ट जाने वाली वे पहली राष्ट्र प्रमुख हैं. इटली सरकार के मुताबिक, मेलोनी का यह दौरा ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए किया गया है.

ऊर्जा आयात पर निर्भर देश है ईरान 

बताते चलें कि इटली एक ऐसी औद्योगिक अर्थव्यवस्था वाला देश है, जो ऊर्जा आयात पर अत्यधिक निर्भर देश है. होर्मुज स्ट्रेट बंद होने की वजह से उसे भी तेल और एलएनजी आपूर्ति में कमी का सामना करना पड़ रहा है. इसके चलते वहां पर तेल-गैस की कीमतों में में बेतहाशा बढ़ गई हैं, जिसका असर काम-धंधों और व्यापारिक गतिविधियों पर पड़ा है. वहां के कारोबारियों का मानना है कि अगर जल्द ही इस संकट को नहीं सुलझाया गया तो यह देश की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा खतरा बन सकता है. 

तेल-गैस के दाम में हुई तेज बढ़ोतरी

युद्ध की वजह से इटली में गैस की कीमतें 106 यूरो प्रति मेगावाट प्रति घंटा से बढ़कर 170 यूरो तक पहुंच गई हैं. पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी उछाल आया है. चूंकि इटली अपनी जरूरत का महज 40 फीसदी गैस का ही उत्पादन कर पाता है और बाकी के लिए वह आयात पर निर्भर है. इसलिए उसके सामने संकट गहरा हो गया है. इससे वहां पर बिजली बिल और औद्योगिक लागत दोनों बढ़ती जा रही हैं. यूरोपीय संघ ने चेतावनी दी है कि कीमतें युद्ध समाप्त होने के तुरंत बाद भी सामान्य नहीं होंगी और हालात संभलने में कई महीने लग जाएंगे. 

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(ये भी पढ़ें - Explainer: दो हजार ड्रोन और 450 मिसाइल हमले झेलने के बावजूद ईरान से लड़ने को तैयार क्यों नहीं UAE?)

जंग में यूएस का साथ देने से इनकार

यही वजह है कि इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने इस जंग में यूएस का साथ देने से साफ इनकार कर दिया, जिससे ईरान के साथ बातचीत की संभावनाएं खुली रहें और होर्मुज स्ट्रेट खुल जाए. अब वे इस मुद्दे पर कोई समाधान तलाशने के लिए दो दिवसीय खाड़ी यात्रा पर पहुंची हैं. इस यात्रा में वे इटली के साझीदार देश सऊदी अरब, कतर और यूएई के नेताओं से बात कर संकट का समाधान तलाशने की कोशिश करेंगी. देखना होगा कि उनकी कोशिशें कितनी रंग ला पाती हैं और यह संकट कब तक सुलझ पाएगा. 

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Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

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