VIDEO: तालिबान राज के बावजूद अफगानिस्तान में 'हरे रामा, हरे कृष्णा' की गूंज, हिंदुओं ने यूं मनाई नवरात्रि

काबुल: अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनने के बाद से ही अल्पसंख्यकों में डर का माहौल है. बीते दिनों अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की कई खबरें भी आईं. लेकिन अब यहां से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिन्हें देखकर कहा जा सकता है कि तालिबान कुछ सुधर रहा है. दरअसल, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें काबुल में रहने वाले हिंदू समुदाय के लोगों को नवरात्रि मनाते हुए देखा जा रहा है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय ने मंगलवार को काबुल के प्राचीन आसामाई मंदिर में धूमधाम से नवरात्रि उत्सव मनाया. इस दौरान मंदिर के अंदर भगवान की आरती गाई गई और काफी देर तक कीर्तन चलता रहा.

The members of Hindu community in Afghanistan last night celebrated the ongoing Navratri festival at the ancient Asamai Mandir in #Kabul .

They appealed Govt of India for their early evacuation due to acute economic and social hardships being faced by them.

