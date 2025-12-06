Advertisement
trendingNow13031767
Hindi Newsदुनिया

फुटपाथ से टकराने के बाद 'फुटबॉल' की तरह उछली मर्सिडीज कार, CCTV में कैद खौफनाक नजारा

Mercedes Accident: अक्सर आपने भीषण सड़क हादसे देखें होंगे, लेकिन इस वक्त इंटरनेट पर वायरल हो रहे सड़क हादसे जैसा नजारा आपने शायद ही कभी पहले देखा होगा. रोमानिया की वायरल वीडियो देखने के बाद हर किसी के होश उड़े हुए हैं, क्योंकि नजारा ही कुछ ऐसा है. दरअसल, रोमानिया के एक पेट्रोल पंप के पास हुए हादसे में लग्जरी मर्सिडीज कार हवा में फुटबाल की तरह उछलते हुए रोड क्रॉस करती दिखाई दे रही है.

Written By  Naveen Sheoran|Last Updated: Dec 06, 2025, 10:25 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फुटपाथ से टकराने के बाद 'फुटबॉल' की तरह उछली मर्सिडीज कार, CCTV में कैद खौफनाक नजारा

Mercedes Accident Video: बताया जा रहा है कि गाड़ी की तेज रफ्तार के दौरान ड्राइवर अचानक बेहोश हो गया जिसके बाद गाड़ी नियंत्रण से बाहर होकर डिवाइडर से टकरा गई. गाड़ी की स्पीड इतनी तेज थी की वो डिवाइडर से टकराने के बाद रॉकेट की तरह सड़क पर चल रही दो कारों के ऊपर से उड़ते हुए दूर जा गिरी. सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात ये रही कि ड्राइवर को किसी तरह की जानलेवा चोट नहीं लगी. हालांकि, कुछ फ्रैक्चर होने के चलते उसे अस्पताल में जरूर भर्ती करवाया गया है. 

नहीं हुई जनहानि
रोमानिया के ओराडिया शहर में हुए इस हादसे की वीडियो पलभर में दुनिया के हर कोने में वायरल होने लगी. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे एक मर्सिडीज एक गोल चक्कर पर गलत साइड से घुसती है और उसके बाद वो फुटपाथ से टकराने के बाद हवा में उछलते हुए दिखाई देती है. गाड़ी ने जब टकराने के बाद हवा में छलांग लगाई उस वक्त सड़क पर एक यात्री बस और दो कार भी मौजूद थी, लेकिन मर्सिडीज तेज स्पीड की वजह से हवा में इतनी ऊपर उछली की जमीन पर चल रहे साधनों को नुकसान नहीं पहुंचा पाई वरना बड़ी जन हानि हो सकती थी. हवा में गोते लगाती गाड़ी के साथ सिर्फ डिवाइडर से उखाड़े गए पत्ते ही उड़ते दिखाई दिए. 

यह भी पढ़ें: 'जिद करना छोड़ दे वरना जनता...', ताइवान मुद्दे पर बिफरा चीन, भारत के 'अजीज दोस्त' को दे दी यह धमकी

Add Zee News as a Preferred Source

ड्राइवर का लाइसेंस रद्द

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने बयान जारी करते हुए 55 वर्षीय ड्राइवर को मधुमेह का मरीज बताया, जिसकी वजह से वो गाड़ी चलाते समय बेहोश हो गया. जिसके बाद की तस्वीरें आप वायरल वीडियो में देख सकते हैं. गाड़ी हवा में कलाबाजी करने के बाद कैमरे से बचती हुए पेट्रोल पंप के पास पोल से टकराकर गिर गई, जिसकी वजह से वहां बड़ा धमाका होने से बच गया. गाड़ी के जमीन पर गिरने के बाद आपात दल ने ड्राइवर को मलबे से बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उसका इलाज चल रहा है. डॉक्टरों ने ड्राइवर के कई फ्रैक्चर होने की बात कही लेकिन कोई गंभीर चोट न लगे होने की भी जानकारी दी है. फिलहाल 90 दिनों के लिए ड्राइवर का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया और 1600 रोमानियाई ल्यू का जुर्माना उस पर लगाया है.

 

About the Author
author img
Naveen Sheoran

नवीन कुमार 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज़ डिजिटल में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज़्म में मास्टर डिग्री प्राप्त की है. ज...और पढ़ें

TAGS

Mercedes accident video

Trending news

क्यों ना लगाई जाए पेनाल्टी? यात्रियों के हाहाकार के बाद DGCA ने भेजा कारण बताओ नोटिस
DGCA
क्यों ना लगाई जाए पेनाल्टी? यात्रियों के हाहाकार के बाद DGCA ने भेजा कारण बताओ नोटिस
राजकीय भोज में पुतिन को परोसी गई सबसे महंगी डिश, कीमत है बस 40 हजार रुपये किलो
Putin India Visit 2025
राजकीय भोज में पुतिन को परोसी गई सबसे महंगी डिश, कीमत है बस 40 हजार रुपये किलो
राज्यपाल से CM की शिकायत करने गई थीं नवजोत कौर, पति के बारे में भी कर दी भविष्यवाणी
Navjot Kaur sidhu
राज्यपाल से CM की शिकायत करने गई थीं नवजोत कौर, पति के बारे में भी कर दी भविष्यवाणी
चीन- PAK की टेंशन बढ़ाने आ रहा ‘अदृश्य योद्धा’, दूर से ही दुश्मन को बना देगा 'अंधा'
india china news
चीन- PAK की टेंशन बढ़ाने आ रहा ‘अदृश्य योद्धा’, दूर से ही दुश्मन को बना देगा 'अंधा'
किसान, कर्ज और आत्महत्या... एक और अन्नदाता ने मौत को लगाया गले, वीडियो किया रिकॉर्ड
farmer suicide
किसान, कर्ज और आत्महत्या... एक और अन्नदाता ने मौत को लगाया गले, वीडियो किया रिकॉर्ड
अब ‘हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ’ की बात क्यों नहीं होती... PM मोदी ने उठाया सवाल
Pm modi news
अब ‘हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ’ की बात क्यों नहीं होती... PM मोदी ने उठाया सवाल
देश में हैं चकाचक सड़कें फिर टैंक-तोप ट्रेन से क्यों भेजती है आर्मी? पता चल गई वजह
Indian Army
देश में हैं चकाचक सड़कें फिर टैंक-तोप ट्रेन से क्यों भेजती है आर्मी? पता चल गई वजह
एयरपोर्ट पर फ्लाइट हुई डिले तो पैसेंजर ने गाना शुरू कर दिया गीत, वीडियो हुआ वायरल
IndiGo crisis
एयरपोर्ट पर फ्लाइट हुई डिले तो पैसेंजर ने गाना शुरू कर दिया गीत, वीडियो हुआ वायरल
ये सिस्टम का फेल्योर नहीं त्रासदी है... इंडिगो की मनमानी से लाखों लोगों पर टूटा कहर
IndiGo crisis
ये सिस्टम का फेल्योर नहीं त्रासदी है... इंडिगो की मनमानी से लाखों लोगों पर टूटा कहर
प. बंगाल में 79 आदिवासियों ने SIR से किया इनकार, भारतीय नागरिकता को लेकर कही ये बात
West Bengal
प. बंगाल में 79 आदिवासियों ने SIR से किया इनकार, भारतीय नागरिकता को लेकर कही ये बात