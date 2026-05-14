केवल पैसों के लिए नहीं कर रहा नौकरी... मेटा में 1,24,18,00,00,000 रुपये का पैकेज पाने वाले चीफ AI ऑफिसर ऐसा क्यों बोले?

Alexandr Wang: आज के समय में दुनिया बुलेट की स्पीड से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ बढ़ रही है. कुकिंग रेसिपीज से लेकर जंग में तक इसका जमकर इस्तेमाल हो रहा है. इस एडवांस बुद्धिमत्ता के लिए पर्दे के पीछे कई दिग्गज दिन-रात पसीना बहाते हैं. इन दिग्गजों में से एक नाम है अलेक्जेंडर वांग, जिन्हें मेटा ने अपने साथ जोड़ने के लिए 4 अरब डॉलर खर्च किए. मेटा की सुपरइंटेलिजेंस लैब के चीफ वांग ने बताया कि आखिर उन्होंने किस कारण से अपनी टीम को हां कहा था.

पैसों के लिए बदली नौकरी?

वांग ने 'कोर मेमोरी' नाम के एक पॉडकास्ट में बताया कि उनको लेकर यह धारणा बनाई गई कि वह मेटा में पैसों के लिए आए हैं, जो बिल्कुल गलत है. उन्होंने कहा कि मेटा ने जिन लोगों को अपने यहां काम पर रखा उनमें से अधिकतर पहले से ही OpenAl, एप्पल, डीपमाइंड और एंथ्रोपिक में आर्थिक रूप से बेहद अच्छी स्थिति में थे. उन्हें उसी कंपनी में रहने से प्रॉफिट भी काफी अच्छा मिलता, लेकिन वे फिर भी चले गए, यानी पैसा ही वह कारण नहीं है, जिसके चलते उन्होंने अपनी नौकरी बदली.

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पैसा नहीं ये था जरूरी

वांग ने बताया कि उनके लिए मुख्य प्रस्ताव कंप्यूटिंग स्किल थी, खासतौर से हर रिसर्चर को ज्यादा से ज्यादा कंप्यूटिंग स्किल उपलब्ध करवाना. मेटा ने नए कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि वे अपनी पुराने ऑफिस के मुकाबले यहां अपने विचारों पर ज्यादा तेजी से काम कर पाएंगे. वहां पर GPU लाइंस और इंटरनल पॉलिटिक्स काम को स्लो कर देती थी. इसके अलावा नए कर्मचारियों को प्रतिभाशाली लोगों की टीम और काम करने की आजादी भी मिलेगी.

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स्केल AI की बढ़ी वैल्यू

बता दें कि मेटा ने पिछले साल 2025 में स्केल AI में 49 प्रतिशत की हिस्सेदारी के लिए लगभग 14 अरब डॉलर खर्च किए. वांग खुद इस डेटा लेबलिंग फर्म के को फाउंडर हैं. अब उन्हें मेटा में चीफ एआई ऑफिसर का रोल मिला है. इस डील ने 28 साल के वांग की नियुक्ति को टेक्नोलॉजी के इतिहास में सबसे महंगी नियुक्तियों में से एक बना दिया है. साथ ही इस डील ने स्केल AI की वैल्यू तकरीबन 2.85 लाख करोड़ तक पहुंचा दी. बता दें कि मेटा के चीफ AI ऑफिसर के तौर पर वांग को 1,24,18,00,00,000 रुपये के वेतन पर नियुक्त किया गया है.