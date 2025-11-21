जिसकी 71 साल पहले हुई मौत, उस आर्टिस्ट की तैरते बिस्तर वाली पेंटिंग का धमाल, भारत के मंगलयान से भी ज्यादा महंगी बिकी

New York Frida Kahlo self auction: अमेरिका ने न्यूयॉर्क में मैक्सिको की महान कलाकार फ्रीडा काहलो की तरफ से बनाई गई खुद की तस्वीर ने नीलामी के दौरान कई रिकॉर्ड तोड़ डाले. महिलाओं की तरफ से आज तक बनाई गई सभी आर्टवर्क से ज्यादा कीमत में फ्रीडा की ये पेंटिंग नीलाम हुई है. एस सुएनो नाम की यह पेंटिंग 54.66 मिलियन अमेरिकी डॉलर में बिकी है, जिसकी भारतीय कीमत 485 करोड़ रुपए है. फ्रीडा की पेंटिंग की नीलामी करने वाली सोथबी ने यह जानकारी साझा की है. इससे पहले महिलाओं की बनाई हुई पेंटिंग की नीलामी कीमत का रिकॉर्ड 44.4 मिलियन डॉलर था, जो ओफीके की 1932 में बनाई गई जिमसन वीड व्हाइट फ्लावर के नाम पर था.

47 वर्ष की उम्र में दुनिया को अलविदा

फ्रीडा ने यह पेंटिंग खुद पर बनाई थी, जिसमें वह हवा में झूल रहे एक बिस्तर पर लेटी हुई हैं और उसके ऊपर एक डायनामाइट वाला कंकाल है. फ्रीडा काहलो ने 1954 में 47 वर्ष की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया था. फ्रीडा की पेंटिंग नीलाम करने वाली सोथबी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा काहलो की पेंटिंग नीलामी के दौरान बेची गई आज तक किसी भी महिला कलाकार की आज तक की सबसे महंगी कलाकृति है. सोथबी ने ऑक्शन के दौरान यह भी बताया कि फ्रीडा काहलो ने ये पेंटिंग 1940 में अपने करियर के महत्वपूर्ण दौर में बनाई थी, जब वो उनके पुराने प्रेमी की हत्या हुई थी और दूसरी शादी के कुछ समय बाद डिएगो रिवेरा के साथ अपने अशांत रिश्तों को लेकर परेशान थी.

पेंटिंग की खासियत

इस पेंटिंग में फ्रीडा काहलो हवा में तैरते एक बिस्तर पर सोई हुईं हैं और बिस्तर के ऊपर कंकाल लेटा हुआ है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह फ्रीडा की बहुत की पर्सनल फोटो है, जिसमें काहलो मैक्सिकन संस्कृति की लोक कथाओं के रूपांकनों को यूरोपीय साहित्य के दौर से जोड़ती है. फ्रीडा काहलो की बनाई गई पेंटिंग किसने खरीदी है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है. नीलामी घर सोथबी ने कहा कि यह सेल्फ-पोर्ट्रेट काहलो के साइकोलॉजिकली चार्ज्ड आर्टवर्क में से एक है. इस पेंटिंग की कीमत भारत के मंगलयान से भी ज्यादा है. दरअसल, भारत के मंगलयान प्रोजेक्ट की कीमत 450 करोड़ रुपए थी.