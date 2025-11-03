'मरे हुए लोगों' की भीड़ के बीच नाच-गाना और जश्न मना रहे मेयर की 7 गोली मारकर हत्या, वीडियो इतना खौफनाक कमजारे दिलवाले- बच्चे न देखें

the Dead celebrations: मेक्सिको की सड़कों पर डे ऑफ द डेड का रंग-बिरंगा जश्न चल रहा था.लोग मृतकों को याद कर मोमबत्तियां जलाते, फूल चढ़ाते और संगीत की धुन पर थिरक रहे थे.लेकिन उरुआपन शहर के ऐतिहासिक केंद्र में यह उत्सव खून से सन गया .मेयर कार्लोस अल्बर्टो मैनजो रोड्रिगेज जो कार्टेल्स के खिलाफ खुलकर बोलते थे, भीड़ के बीच गोलीबारी का शिकार हो गए. सात गोलियां उनके सीने में धंसीं, और पूरा इलाका दहल गया.यह घटना इतनी खौफनाक है कि वीडियो देखकर कमजोर दिल वाले भाग खड़े होंगे.बच्चे तो बिल्कुल न देखें.

The mayor of a Mexican city was shot dead during Day of the Dead celebrations. His wife and young son were presumably killed along with him. The shooting was captured on video. Law enforcement officers detained two people, and another attacker died. The mayor's fight against… pic.twitter.com/LaHnusKen3 Add Zee News as a Preferred Source — Victor vicktop55 commentary (@vick55top) November 2, 2025

उत्सव की चमक में मौत का अंधकार

The Day of the Dead यानी मरे हुए लोगों का उत्सव जो मेक्सिको के सेंट्रल और साउथ रीजन में मनाया जाता है. इसमें वे अपने पूर्वजों को याद करते हैं, देश में यह त्योहार 2 दिन चलता है. इस मौके पर लोग कंकाल जैसी पोशाकें पहनकर परेड में शामिल होते हैं. इसी सिलसिले में उरुआपन के सेंट्रल पार्क में कैंडल फेस्टिवल चल रहा था. सैकड़ों लोग इकट्ठे थे. परिवार, बच्चे, दोस्त. मेयर मैनजो वहां मुख्य अतिथि थे, मोमबत्ती जलाने और भाषण देने के लिए तभी अचानक एक अज्ञात हमलावर ने बंदूक तान दी. गोली की आवाज गूंजी, और भीड़ में अफरा-तफरी मच गई. लोग चीखते हुए जमीन पर लेट गए, कुछ भागे. वीडियो में साफ दिखता है. मेयर जमीन पर गिरते हैं, उनके बॉडीगार्ड और एक काउंसलर सदस्य भी घायल हो जाते हैं.

सात गोलियां मारीं, मचा हाहाकार

न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, "अधिकारियों ने बताया कि मंज़ो उरुअपन में डे ऑफ़ द डेड समारोह के तहत आयोजित एक मोमबत्ती समारोह में शामिल हुए थे, जहां एक बंदूकधारी ने उन पर सात गोलियां चलाईं. सोशल मीडिया पर तेज़ी से फैले इस हमले के वीडियो में लोगों के छिपने के लिए भागते समय गोलियों की आवाज़ सुनी जा सकती है."