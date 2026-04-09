Sinaloa Mine Accident: मेक्सिको के सिनालोआ में एक खदान हादसे के लगभग 14 दिनों के बाद अंदर फंसे रहे एक माइनर को आखिरकार जिंदा बचा लिया गया. अधिकारियों ने बुधवार को इसकी पुष्टि की. यह रेस्क्यू ऑपरेशन बेहद चुनौतीपूर्ण हालात में चलाया गया, जिसमें लगातार पानी भरने की समस्या सबसे बड़ी बाधा बनी रही. जानकारी के अनुसार, ये घटना 25 मार्च को एल रोसारियो माइन में हुई, जब स्ट्रक्चरल खराबी के कारण एक डैम टूट गया. डैम के टूटते ही खदान में तेजी से पानी भरने लगा, जिससे कई माइनर अंदर फंस गए. उस समय खदान में कुल 25 मजदूर मौजूद थे, जिनमें से 21 किसी तरह तुरंत बाहर निकलने में सफल रहे.

चार माइनर फंसे, एक की मौत

इस हादसे में फ्रांसिस्को जपाटा नाजेरा समेत चार माइनर अंदर फंस गए थे. मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम ने जानकारी दी कि इनमें से एक माइनर मृत पाया गया है, जबकि एक अन्य अब भी लापता है. रेस्क्यू टीमों को खदान के अंदर भरे पानी और मलबे के कारण काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. माइन के अंदर करीब 300 मीटर की गहराई तक पानी भर चुका था. पांच दिन बाद, रेस्क्यू टीमों ने उसी गहराई से एक जीवित माइनर को बाहर निकाला, जिससे उम्मीद जगी कि बाकी लोगों को भी बचाया जा सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

21 घंटे की जद्दोजहद के बाद मिली सफलता

फ्रांसिस्को जपाटा नाजेरा को मंगलवार को खोज लिया गया था, लेकिन भारी जलभराव के कारण रेस्क्यू टीम और गोताखोर तुरंत वहां तक नहीं पहुंच पाए. उन्हें लगातार 21 घंटे तक पानी और मलबे से जूझना पड़ा, तब जाकर वे फंसे माइनर तक पहुंच सके. बुधवार सुबह आखिरकार जपाटा नाजेरा को पानी के ऊपर लाया गया. उनकी हालत को स्थिर करने के बाद उन्हें मेक्सिकन एयर फोर्स के हेलीकॉप्टर से माजातलान के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है.

ये भी पढ़ें: सीरियल बीच किलर की कहानी जिसने 8 महिलाओं का किया कत्‍ल, अनसुलझी मौतों के रहस्‍य से उठा पर्दा

पानी निकालने की चुनौती

मेक्सिको की सिक्योरिटी मिनिस्ट्री के अनुसार, रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान हर सेकंड लगभग 9 लीटर (2.4 गैलन) पानी पंप करके बाहर निकाला जा रहा था. हालांकि पानी का स्तर एक मीटर तक कम किया गया, लेकिन फंसे माइनर तक पहुंचने के लिए अभी भी करीब दो मीटर पानी और निकालना पड़ेगा. रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है, क्योंकि एक माइनर अभी भी लापता है. अधिकारी लगातार पानी निकालने और मलबा हटाने के काम में जुटे हैं, ताकि लापता व्यक्ति का पता लगाया जा सके.