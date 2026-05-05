उड़ान भरते ही लड़खड़ाकर सीधे जमीन पर आ गिरा हेलिकॉप्टर, कैमरे में कैद हुआ खौफनाक मंजर; देखें Video

Mexican Navy Helicopter Crash: मेक्सिको में एक सैन्य अभ्यास या ऑपरेशन के दौरान एक बड़ा हादसा टल गया. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे फुटेज में देखा जा सकता है कि कैसे एक नौसैनिक हेलिकॉप्टर टेक-ऑफ के तुरंत बाद हादसे का शिकार हो गया. अभी तक इसमें किसी के हताहत होने की कोई सूचना सामने नहीं आई है.
Trending Photos
Mexican Navy Helicopter Crash: सोशल मीडिया पर इस समय एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक मेक्सिकन नेवी का हेलिकॉप्टर उड़ान भरते ही अचानक लड़खड़ा कर गिर जाता है. इस वीडियो ने मेक्सिकन नौसेना को झकझोर कर रख दिया है. दावा किया जा रहा है कि यह वायरल वीडियो मेक्सिको के मिशोआकान (Michoacan) राज्य में लाजारो कार्डेनास (Lazaro Cardenas) बंदरगाह से लगभग 370 किमी दक्षिण-पश्चिम में समुद्र के बीचों-बीच हुआ है. फिलहाल इसकी अभी कोई पुष्टि नहीं हो पाई है.
वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे एक मेक्सिकन नौसेना (Mexican Navy) का हेलिकॉप्टर आराम से हेलिपैड पर खड़ा रहता है. इसके बाद वह उड़ान भरने के लिए तैयार होता है. उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड बाद हेलिकॉप्टर अनियंत्रित होकर जमीन पर गिर जाता है. यह हादसा तब हुआ जब हेलिकॉप्टर महज कुछ मीटर की ऊंचाई पर ही था. इस हादसे की मुख्य वजह इंजन का पावर फेलियर बताया जा रहा है. वीडियो में दिख रहा है कि हेलिकॉप्टर के उड़ान भरते ही पायलट नियंत्रण खो बैठा और हेलिकॉप्टर ड्रॉप डेड (सीधे नीचे गिरना) की स्थिति में जमीन से टकरा गया.
यह भी पढे़ं:- मॉस्को में धमाकों की गूंज! यूक्रेनी ड्रोनों ने रूसी राजधानी को फिर बनाया निशाना...
इसकी कोई आधिकारिक जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है. लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि यह हादसा मेक्सिको के मिशोआकान (Michoacan) राज्य में लाजारो कार्डेनास (Lazaro Cardenas) बंदरगाह से लगभग 370 किमी दक्षिण-पश्चिम में कहीं हुआ है. बताया जा रहा है कि हेलिकॉप्टर एक गश्त पर जाने के लिए उड़ान भर रहा था, लेकिन टेक-ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद वह अनियंत्रित होकर जमीन पर गिर गया. फिलहाल इसकी कोई आधिकारिक जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है.
Mexican Navy chopper LIFTS OFF then DROPS DEAD just meters up
Power failure in main engine statement
MTodayNews pic.twitter.com/AgFT9VWedX
Jack Straw (@JackStr42679640) May 5, 2026
वायरल वीडियो में हेलिकॉप्टर के रोटर्स को घूमते हुए और फिर अचानक विमान को डगमगाते हुए देखा जा सकता है. जमीन से टकराते ही धूल का गुबार उठा और वहां मौजूद लोग मदद के लिए दौड़ते नजर आए. आधिकारिक तौर पर अभी तक घायलों या नुकसान की कोई सटीक संख्या या जानकारी सामने नहीं आई है. हालांकि, इतनी कम ऊंचाई से गिरने के कारण बड़े विस्फोट की संभावना कम रही, जो चालक दल के लिए राहत की बात हो सकती है.
मेक्सिकन नौसेना ने इस दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है. शुरुआती कयासों में इंजन फेलियर या 'पायलट एरर' को संभावित कारण माना जा रहा है.
यह भी पढ़ें:- फिर सुलगा मिडिल ईस्ट, ईरान ने दागे ड्रोन और क्रूज मिसाइल; US ने डुबो दी 7 नौकाएं