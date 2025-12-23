टेक्सास में मेक्सिको नेवी का विमान क्रैश, कम से कम पांच की मौत; तलाश जारी...

Mexican Navy plane crash: सोमवार को मेक्सिको नेवी का एक छोटा विमान गैलवेस्टन के पास क्रैश हो गया, जिसमें कम से कम पांच लोगों की मौत हो गई है. विमान में एक युवा चिकित्सा, मरीज समेत कुल आठ लोग सवार थे. हादसे के बाद अमेरिकी कोस्ट गार्ड और स्थानीय अधिकारियों ने तलाशी अभियान शुरू किया. हादसे की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया है.

नागरिकों में एक बच्चा भी शामिल

मैक्सिकन नेवी के मुताबिक, विमान में चार नौसेना अधिकारी और चार नागरिक सवार थे. नागरिकों में एक बच्चा भी शामिल था. विमान एक चिकित्सा मिशन में मदद कर रहा था. इसमें दो लोग मिचौ और माउ फाउंडेशन से जुड़े हुए थे, जो गंभीर जलन से पीड़ित बच्चों की सहायता करते हैं. नेवी ने कहा कि हादसा एक दुर्घटना के कारण हुआ और इसकी जांच की जाएगी.

ह्यूस्टन से लगभग 80 किलोमीटर दूर हुआ ये हादसा

हादसा गैलवेस्टन के एक बेस के पास हुआ, जो ह्यूस्टन से लगभग 80 किलोमीटर दूर है. अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन और नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड की टीम घटनास्थल पर पहुंच गई है. गैलवेस्टन काउंटी शेरिफ कार्यालय के डाइव टीम, क्राइम सीन यूनिट, ड्रोन यूनिट और पेट्रोल टीम भी मौके पर हैं. अधिकारियों ने लोगों से कहा है कि वे क्षेत्र में न जाएं ताकि बचाव कार्य आसानी से किया जा सके.

Add Zee News as a Preferred Source

हादसे कारण साफ नहीं

मौसम की स्थिति भी इस हादसे में एक भूमिका निभा सकती है. राष्ट्रीय मौसम सेवा के मेट्रोलॉजिस्ट कैमरन बैटिस्ट के अनुसार, सोमवार दोपहर लगभग 2:30 बजे क्षेत्र में हल्की कोहरा छा गया, जिसकी दृश्यता लगभग आधा मील थी. यह कोहरा मंगलवार सुबह तक बना रहने की संभावना है. फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि मौसम इस हादसे का कारण था या नहीं.

बचाव और खोज कार्य जारी

मैक्सिकन नेवी ने पहले कहा था कि विमान में एक साल का बच्चा सवार था, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि उन्हें अब विमान में सवार मरीज की उम्र के बारे में जानकारी नहीं है. घटनास्थल पर बचाव और खोज कार्य जारी है और अधिकारियों ने कहा है कि आगे की जानकारी उपलब्ध होने पर सार्वजनिक रूप से साझा की जाएगी.

ये भी पढ़ें: न्याय विभाग का यू-टर्न! एपस्टीन दस्तावेजों में ट्रंप की हटाई गई तस्वीर फिर आई सामने