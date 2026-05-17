कई मुल्‍कों में संगठित अपराध के कारण या किन्‍हीं अन्‍य वजहों से लोग लापता हो जाते हैं. कई बार उनको जानबूझकर गायब कर दिया जाता है. ऐसे केसों में ज्‍यादातर लोगों को मारकर दफना दिया जाता है. ऐसे ही मेक्सिको के एक केस ने दुनियाभर का ध्‍यान खींचा है. मेक्सिको में 1,33, 960 लोग लापता हैं. इनकी खोज के लिए इसी माह इंटर अमेरिकन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स' (IACHR) ने एक रिपोर्ट पेश की है. इसमें 2018-2025 के बीच के आंकड़ों को शामिल किया गया है. जांच से जुड़े सर्च ग्रुप को मेक्सिको के जलिस्को में एक गुप्त कब्र से दर्जनों बॉडीज के अवशेष मिले हैं.

इस ग्रुप को एल साल्टो जिला नगर पालिका के 'लास पिंटिटास' मोहल्ले में स्थित एक गुप्त कब्रगाह से इंसानी अवशेषों से भरे 50 से ज्‍यादा बैग मिले हैं. हड्डियों के टुकड़ों के 19 ढेर और कम से कम दो कंकाल मिले हैं. इस दौरान उन्हें बड़ी मात्रा में जलाए गए शवों के अवशेष भी मिले.

इस ग्रुप ने चेतावनी दी कि शवों को कब्रगाह पर नहीं, बल्कि किसी दूसरी जगह पर जलाया गया था और बाद में उनकी राख और हड्डियों के टुकड़ों को उस गड्ढे में डाल दिया गया.

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ग्रुप के मुताबिक यह एक आपराधिक तरीका है जिसे इस पूरे इलाके में लगातार देखा जा रहा है. ग्रुप ने घोषणा की कि आने वाले दिनों में वे अपनी सर्च टीमों को 'लागोस दे मोरेनो' नगर पालिका तक ले जाएंगे, और साथ ही उन्होंने लापता लोगों के परिवारों से भी इस खोजबीन में शामिल होने की अपील की.

लापता बेटे की खोजबीन कर रही एक मां नेरेइदा विलार्डो ने अधिकारियों और मीडिया से गुजारिश करते हुए कहा कि वे 2026 के FIFA विश्व कप से पहले मेक्सिको पर पड़ने वाली दुनिया की नजर के चलते इन भयानक खोजों को नज़रअंदाज़ न होने दें.

IACHR ने अपने एक एक बयान में कहा है कि रिपोर्ट में यह पाया गया है कि जहां ज्‍यादातर लोगों के लापता होने के पीछे संगठित अपराध जिम्‍मेदार है, वहीं सरकारी अधिकारियों द्वारा लोगों को जबरदस्‍ती गायब करने (enforced disappearances) की घटनाओं को अभी तक पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सका है.