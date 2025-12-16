Mexico Assembly: महिलाओं विधायकों के बीच पहले जमकर चले घूंसे-थप्पड़, फिर नोच डाले बाल

Advertisement
Mexico Assembly: मेक्सिको विधानसभा में मचे घमासान की तस्वीरें आप को हैरत में डाल सकती हैं. सदन कार्यवाही के दौरान बहस इतनी बढ़ गई कि महिला विधायकों ने एक दूसरे के साथ धक्का-मुक्की करना शुरू कर दिया. जिसके बाद उन्होंने जमकर एक दूसरे पर कोहनी चलाई और थप्पड़ भी बरसाए.

Written By  Naveen Sheoran|Last Updated: Dec 16, 2025, 07:01 PM IST
Mexico Assembly Female lawmakers: संसद और विधानसभा में अक्सर नेताओं को आपने बहस करते जरूर देखा होगा. हालांकि, कई बार बहस इतनी बढ़ जाती है कि नेता आमने-सामने आ जाते हैं. ऐसा ही कुछ नजारा मेक्सिको की विधानसभा में देखा गया, जहां महिला विधायकों ने सदन की सभी सीमाओं को लांघ दिया. आपस में उलझी महिला विधायकों को अलग-थलग करने की कोशिश करने वाले नेताओं को भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी तो वहीं कुछ नेता फटाफट जेब से फोन निकालकर वीडियो भी बनाते नजर आए. मेक्सिको विधानसभा में हुए हंगामे की वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है. 

विधानसभा में लड़ाई 
मेक्सिको विधानसभा में मचे घमासान की तस्वीरें आप को हैरत में डाल सकती हैं. सदन कार्यवाही के दौरान बहस इतनी बढ़ गई कि महिला विधायकों ने एक दूसरे के साथ धक्का-मुक्की करना शुरू कर दिया. जिसके बाद उन्होंने जमकर एक दूसरे पर कोहनी चलाई और थप्पड़ भी बरसाए. इतना कुछ करने के बाद भी जब बात नहीं बनी तो महिला विधायकों ने एक दूसरे के बाल खींचकर घसीटने की कोशिश शुरू कर दी. ये पूरा घटनाक्रम सदन में लगे कैमरों में लाइव देखा गया और रिकॉर्ड भी किया गया. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पूरी घटना 15 दिसंबर को विधानसभा में कार्यवाही के दौरान हुई. 

क्यों हुई लड़ाई? 

बताया जा रहा है कि नेशनल एक्शन पार्टी की एक महिला विधायक सत्ताधारी पार्टी मोरेना पर नियम के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए विधानसभा के पोडियम पर चढ़ गई. इसके बाद जमकर हंगामा देखने को मिला. जिसके बाद सत्ताधारी महिला विधायक पोडियम पर पहुंच गई और बहस मारपीट तक पहुंच गई. पूरी घटना पर विपक्षी दल के विधायकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो शांतिपूर्ण तरीके से विरोध के लिए पोडियम पर चढ़े थे लेकिन सत्ताधारी पार्टी के विधायकों ने उनके साथ मारपीट की है. इस दौरान सदन में यह भी देखा गया कि पक्ष और विपक्ष के नेता जेब से फोन निकालकर वीडियो बनाते रहे, सिर्फ कुछ ही नेताओं ने महिला विधायकों को अलग करने की कोशिश की.

