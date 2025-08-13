ट्रंप के हत्थे चढ़े अमेरिका को ड्रग्स में धकेलने वाले 26 कार्टेल्स, रातोंरात मेक्सिको ने किए ट्रांसफर

Mexico Cartels: मेक्सिको ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक बड़े समझौते के तहत 26 हाई रैंकिंग कार्टेल्स को अमेरिका में प्रत्यर्पित किया है. इन कार्टेल नेताओं पर नशीली दवाओं की तस्करी, हत्या और अन्य अपराधों के आरोप हैं. अमेरिका और मेक्सिको के बीच बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप प्रशासन ने कार्टेल नेताओं के प्रत्यर्पण को एक बड़ी सफलता माना है. इस समझौते से दोनों देशों के बीच संबंध अधिक बेहतर होने की संभावना जताई जा रही है.

कार्टेल नेताओं की पहचान

अमेरिका भेजे गए इन कार्टेल्स में सबसे प्रमुख अबिगेल गोंजालेज वेलेंसिया है, जो CJNG कार्टेल के नेता नेमेसियो रुबेन ओसेगुएरा सर्गेंटेस का बहनोई है. ओसेगुएरा सर्गेंटेस अमेरिकी सरकार का मुख्य टारगेट है. उसे फरवरी साल 2015 में जलिस्को के प्यूर्टो वालार्टा में गिरफ्तार किया गया था. तब से वह अमेरिका प्रत्यर्पण के खिलाफ लड़ रहा था. ओसेगुएरा सर्गेंटेस लोस कुइनिस का नेतृत्व करता था, जिसने CJNG की स्थापना की थी और इसे बड़े लेवल तक पहुंचाया था.

ये भी पढ़ें- 'CJI के पास बाकी जजों समान ही हैं अधिकार...', SC के न्यायाधीशों से क्यों अपनी तुलना करने लगे जस्टिस बीआर गवई?

मेक्सिको पर दबाव

बता दें कि CJNG कार्टेल मेक्सिको का सबसे शक्तिशाली और खतरनाक कार्टेल है, जो नशीली दवाओं की तस्करी और हिंसा के लिए जाना जाता है. यह कार्टेल अमेरिका समेत बाकी देशों में सैकड़ों टन कोकीन, मेथामफेटामाइन और फेंटेनल की तस्करी करता है. ट्रंप प्रशासन ने कार्टेल नेताओं के प्रत्यर्पण को अपनी प्राथमिकता बनाते हुए मेक्सिको पर दबाव डाला है कि वह कार्टेल के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई करे. ट्रंप प्रशासन ने CJNG और बाकी लैटिन अमेरिकी संगठित अपराध समूहों को विदेशी आतंकवादी संगठनों के रूप में नामित किया है.

ये भी पढ़ें- न्यूक्लियर हथियारों पर पानी की तरह पैसा बहा रहा पाकिस्तान, भारत से निकला आगे, उड़ाए अरबों

मेक्सिको के राष्ट्रपति की भूमिका

मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम ने पूर्व राष्ट्रपति के मुकाब कार्टेल के खिलाफ अधिक आक्रामक रुख अपनाया है, हालांकि उन्होंने इसके लिए ट्रंप समेत अमेरिकी सेना के हस्तक्षेप के सुझावों को खारिज किया है. वहीं ट्रंप प्रशासन की कार्टेल के खिलाफ कार्रवाई से यह स्पष्ट है कि वह इस मुद्दे पर गंभीर है और मेक्सिको के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है.

FAQ

मेक्सिको ने कितने कार्टेल नेताओं को अमेरिका में प्रत्यर्पित किया है?

मेक्सिको ने 26 हाई रैंकिंग कार्टेल नेताओं को अमेरिका में प्रत्यर्पित किया है.

इन कार्टेल नेताओं पर क्या आरोप हैं?

इन कार्टेल नेताओं पर नशीली दवाओं की तस्करी, हत्या और अन्य अपराधों के आरोप हैं.

CJNG कार्टेल क्या है?

CJNG कार्टेल मेक्सिको का सबसे शक्तिशाली और खतरनाक कार्टेल है, जो नशीली दवाओं की तस्करी और हिंसा के लिए जाना जाता है.