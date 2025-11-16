Advertisement
trendingNow13006003
Hindi Newsदुनिया

अब इस देश में सड़कों पर उतरे हजारों GEN Z; राष्ट्रपति के खिलाफ खोला मोर्चा, क्या है विवाद?

Mexico Zen G Protest: मेक्सिको में राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है. इसको लेकर कई सारे प्रदर्शकारी सड़कों पर उतरे हैं.  

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Nov 16, 2025, 12:28 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अब इस देश में सड़कों पर उतरे हजारों GEN Z; राष्ट्रपति के खिलाफ खोला मोर्चा, क्या है विवाद?

Mexico Protest: नेपाल और बांग्लादेश में हुए जेन जी प्रोटेस्ट के बाद अब अन्य कई देशों में भी जेन जी का धावा बोला जा रहा है. बता दें कि नॉर्थ अमेरिकी देश मेक्सिको सिटी के नेशनल पैलेस में रविवार 16 नवंबर 2025 को प्रदर्शनकारियों ने अचानक धावा बोल दिया. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम की सरकार में बढ़ते अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन किया.    

राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन 

सोशल मीडिया पर प्रदर्शन के कई सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें जेनरेशन जी के प्रदर्शनकारियों को पुलिस के साथ भिड़ते और मेक्सिको की एग्जीक्यूटिव ब्रांच की सीट में घुसते हुए देखा गया. न्यूज एजेंसी 'AFP' के मुताबिक इस प्रदर्शन में 120 लोग घायल हो गए, जिसमें कई पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे. एजेंसी ने बताया कि विरोध प्रदर्शन में कई उम्र के लोग शामिल थे, हालांकि जेन जी सोशल मीडिया पर नशीली दवाओं से हिंसा और शीनबाम की सुरक्षा नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन का आयोजन कर रहे थे. 

ये भी पढ़ें- 'मेरी तरफ देखना भी मत...,' 2028 में अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ेंगी मिशेल ओबामा? पूर्व फर्स्ट लेडी ने किया खुलासा  

Add Zee News as a Preferred Source

 

प्रदर्शन में कई घायल

बता दें कि क्लाउडिया शीनबाम अक्टूबर 2024 से सत्ता में हैं. उन्होंने कार्यकाल के पहले साल में 70 प्रतिशत से ज्यादा की अप्रूवल रेटिंग बनाए रखी, लेकिन कई हाई-प्रोफाइल हत्याओं के कारण उनकी सुरक्षा नीति की काफी आलोचना हुई है. मेक्सिको सिटी के सुरक्षा प्रमुख पाब्लो वाजक्वेज ने बताया कि प्रदर्शन में100 पुलिस अधिकारी घायल हुए हैं, जिनमें से 40 को चोटों और कटों के कारण अस्पताल में इलाज की जरूरत पड़ी. इस दौरान 20 प्रदर्शनकारी भी घायल हुए हैं. 

ये भी पढ़ें- मस्क के बाद अब इस करीबी ने छोड़ा ट्रंप का साथ... राष्ट्रपति पर लगाया जान से मारने की धमकी का आरोप  

 

राष्ट्रपति से जुड़ा विवाद

प्रदर्शन में अधिकारियों ने डकैती और हमले जैसे अपराधों के लिए 20 लोगों को गिरफ्तार किया है. प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं. बता दें कि इससे पहले राष्ट्रपति शीनबम को लेकर एक विवाद सामने आया था, जिसमें एक शख्स ने उन्हें किस करने की कोशिश की थी, हालांकि सही वक्त पर राष्ट्रपति के सुरक्षाकर्मियों ने शख्स को तुरंत पीछे खींच लिया था. बाद में व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया. 

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

World News

Trending news

दिल्ली में धमाके वाली जगह मिले जिंदा कारतूस, एक बुलेट का खोखा बरामद; कौन था टारगेट?
Delhi blast
दिल्ली में धमाके वाली जगह मिले जिंदा कारतूस, एक बुलेट का खोखा बरामद; कौन था टारगेट?
NDA और महागठबंधन दोनों के लिए 'ठंडा-गरम' साबित हुए PK? इन 35 सीटों से समझिए गणित
Bihar Election 2025 Analysis
NDA और महागठबंधन दोनों के लिए 'ठंडा-गरम' साबित हुए PK? इन 35 सीटों से समझिए गणित
मंदिर के बाहर से गायब हुए 16000 रुपये के जूते, इंजीनियर बोला- बस 5 मिनट रखे थे और...
bengaluru news
मंदिर के बाहर से गायब हुए 16000 रुपये के जूते, इंजीनियर बोला- बस 5 मिनट रखे थे और...
रोहिणी के आरोपों से हिला लालू परिवार! कौन है तेजस्वी का 'क्रिकेट वाला दोस्त'
Lalu daughter Rohini Acharya
रोहिणी के आरोपों से हिला लालू परिवार! कौन है तेजस्वी का 'क्रिकेट वाला दोस्त'
बिहार के नतीजों में दिखी 'झांकी', 2027 के यूपी चुनाव में मायावती के साथ आएंगे ओवैसी?
AIMIM
बिहार के नतीजों में दिखी 'झांकी', 2027 के यूपी चुनाव में मायावती के साथ आएंगे ओवैसी?
गरीबों के 'आशियाने' बेचकर कमाए ₹222 करोड़! जज ने रात 3 बजे अपने घर पर लगाई अदालत
pmay scam
गरीबों के 'आशियाने' बेचकर कमाए ₹222 करोड़! जज ने रात 3 बजे अपने घर पर लगाई अदालत
3 डॉक्टर, पाकिस्तानी हैंडलर और सीक्रेट लैब, यूनिवर्सिटी के पास चल रहा था मौत का खेल
Delhi blast
3 डॉक्टर, पाकिस्तानी हैंडलर और सीक्रेट लैब, यूनिवर्सिटी के पास चल रहा था मौत का खेल
दिल्ली में धमाके का मना रहे थे जश्न, पुलिस ने 21 को किया गिरफ्तार; CM ने दी चेतावनी
Delhi Lal Quila blast
दिल्ली में धमाके का मना रहे थे जश्न, पुलिस ने 21 को किया गिरफ्तार; CM ने दी चेतावनी
वो हारे या जीते... अखिलेश यादव के इस बयान ने किसकी 'हार' के जख्मों पर मरहम लगा दिया?
Akhilesh Ydav
वो हारे या जीते... अखिलेश यादव के इस बयान ने किसकी 'हार' के जख्मों पर मरहम लगा दिया?
अलफलाह का डॉक्टर मुजम्मिल स्टूडेंट्स को 'जिहाद' के जाल में कैसे फंसाता था, जानिए
Delhi blast
अलफलाह का डॉक्टर मुजम्मिल स्टूडेंट्स को 'जिहाद' के जाल में कैसे फंसाता था, जानिए