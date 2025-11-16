अब इस देश में सड़कों पर उतरे हजारों GEN Z; राष्ट्रपति के खिलाफ खोला मोर्चा, क्या है विवाद?

Mexico Protest: नेपाल और बांग्लादेश में हुए जेन जी प्रोटेस्ट के बाद अब अन्य कई देशों में भी जेन जी का धावा बोला जा रहा है. बता दें कि नॉर्थ अमेरिकी देश मेक्सिको सिटी के नेशनल पैलेस में रविवार 16 नवंबर 2025 को प्रदर्शनकारियों ने अचानक धावा बोल दिया. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम की सरकार में बढ़ते अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन किया.

राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन

सोशल मीडिया पर प्रदर्शन के कई सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें जेनरेशन जी के प्रदर्शनकारियों को पुलिस के साथ भिड़ते और मेक्सिको की एग्जीक्यूटिव ब्रांच की सीट में घुसते हुए देखा गया. न्यूज एजेंसी 'AFP' के मुताबिक इस प्रदर्शन में 120 लोग घायल हो गए, जिसमें कई पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे. एजेंसी ने बताया कि विरोध प्रदर्शन में कई उम्र के लोग शामिल थे, हालांकि जेन जी सोशल मीडिया पर नशीली दवाओं से हिंसा और शीनबाम की सुरक्षा नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन का आयोजन कर रहे थे.

प्रदर्शन में कई घायल

बता दें कि क्लाउडिया शीनबाम अक्टूबर 2024 से सत्ता में हैं. उन्होंने कार्यकाल के पहले साल में 70 प्रतिशत से ज्यादा की अप्रूवल रेटिंग बनाए रखी, लेकिन कई हाई-प्रोफाइल हत्याओं के कारण उनकी सुरक्षा नीति की काफी आलोचना हुई है. मेक्सिको सिटी के सुरक्षा प्रमुख पाब्लो वाजक्वेज ने बताया कि प्रदर्शन में100 पुलिस अधिकारी घायल हुए हैं, जिनमें से 40 को चोटों और कटों के कारण अस्पताल में इलाज की जरूरत पड़ी. इस दौरान 20 प्रदर्शनकारी भी घायल हुए हैं.

राष्ट्रपति से जुड़ा विवाद

प्रदर्शन में अधिकारियों ने डकैती और हमले जैसे अपराधों के लिए 20 लोगों को गिरफ्तार किया है. प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं. बता दें कि इससे पहले राष्ट्रपति शीनबम को लेकर एक विवाद सामने आया था, जिसमें एक शख्स ने उन्हें किस करने की कोशिश की थी, हालांकि सही वक्त पर राष्ट्रपति के सुरक्षाकर्मियों ने शख्स को तुरंत पीछे खींच लिया था. बाद में व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया.