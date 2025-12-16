मेक्सिको में भयानक विमान हादसा! टोलुका के पास इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान क्रैश, 7 लोगों की दर्दनाक मौत

Mexico plane crash emergency landing: मेक्सिको के मध्य हिस्से में सोमवार को एक छोटा प्राइवेट विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है. इस दर्दनाक हादसे में कम से कम सात लोगों की मौत हो चुकी है. यह घटना उस समय हुई जब पायलट विमान को इमरजेंसी लैंडिंग कराने की कोशिश कर रहा था.

टोलुका के पास हुआ हादसा

स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक, यह दुर्घटना सैन माटेओ एटेंको नाम के इलाके में हुई है. यह जगह टोलुका एयरपोर्ट से करीब 5 किलोमीटर और देश की राजधानी मेक्सिको सिटी से लगभग 50 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है. एसोसिएटेड प्रेस का कहना है कि यह विमान मैक्सिको के प्रशांत तट पर बने अकापुल्को शहर से उड़ान भरकर आ रहा था.

मेक्सिको स्टेट सिविल प्रोटेक्शन कोऑर्डिनेटर, एड्रियन हर्नांडेज ने जानकारी दी कि विमान में कुल 10 लोग सवार थे, जिनमें 8 यात्री और 2 क्रू मेंबर शामिल थे. उन्होंने बताया कि, "अब तक सात शव बरामद किए जा चुके हैं. बाकी लोगों को खोजने और बचाव का काम अभी भी जारी है."

Add Zee News as a Preferred Source

फुटबॉल मैदान पर उतारने की कोशिश

शुरुआती जांच से पता चला है कि पायलट विमान को एक फुटबॉल मैदान पर उतारने की कोशिश कर रहा था. लेकिन विमान पास में बनी एक इंडस्ट्रियल बिल्डिंग की धातु की छत से टकरा गया था. टक्कर होते ही विमान में भीषण आग लग गई, जिससे प्लेन बुरी तरह से क्रैश हो गया.

हादसे के बाद क्या हुआ?

सैन माटेओ एटेंको की मेयर, आना मुनिज, ने स्थानीय मीडिया को बताया कि आग लगने की वजह से एहतियात के तौर पर आसपास रहने वाले करीब 130 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया, आग बुझाने वाले दल, एंबुलेंस और बचाव टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं और स्थिति को काबू में किया.

अधिकारियों ने कहा है कि अब इस बात की जांच की जा रही है कि विमान को इमरजेंसी लैंडिंग की जरूरत क्यों पड़ी, वे इस बात का पता लगा रहे हैं कि यह हादसा किसी तकनीकी खराबी, खराब मौसम, या पायलट की गलती की वजह से हुआ है. जांच पूरी होने के बाद ही मरने वालों की सही पहचान हो पाएगी और साथ ही हादसे की असली वजह साफ होगी. मैक्सिको की एविएशन अथॉरिटी DGAC भी इस हादसे की जांच में शामिल है.

यह भी पढ़ें: सिर्फ 6 घंटे, एक बूंद खून! IVRI के वैज्ञानिकों ने 7 साल में बनाई देसी 'चमत्कारी किट'! तुरंत होगी ब्लड कैंसर की पहचान