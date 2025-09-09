मेक्सिको में दर्दनाक सड़क हादसा, मालगाड़ी ने बस को 2 हिस्सों में चीरा,10 की मौत

Mexico News: नॉर्थ अमेरिका के मेक्सिको में सोमवार 8 अगस्त 2025 को एक भयानक हादसा हुआ. यहां एक मालगाड़ी ने पास से गुजर रही डबल डेकर बस को बीच से टक्कर मार दी. इस हादसे में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई और 41 से ज्यादा लोग घायल हो गए. यह दुर्घटना मेक्सिको सिटी से लगभग 130 किलोमीटर उत्तर-पश्चिम में स्थित एक इंडस्ट्रियल एरिया में हुई है.

डबल डेकर बस को मारी टक्कर

'AP'न्यूज के मुताबिक डबल डेकर बस हेराडुरा डी प्लाटा लाइन की थी, जो भारी ट्रैफिक के बीच धीरे-धीरे रेलवे ट्रैक पार कर रही थी. इस दौरा अचानक एक तेज रफ्तार में एक मालगाड़ी सामने आई और उसने बस के बीच वाले हिस्से में जोरदार टक्कर मार दी. यह टक्कर इतनी भीषण थी कि बस 2 हिस्सों में बंट गई. इसका एक हिस्सा ट्रैक के पास गिरा तो दूसरा हिस्सा दूर जाकर रुका.

लोगों की चीख-पुकार मची

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक क्रॉसिंग पर कोई गेट या सिग्नल नहीं था, लेकिन ट्रेन ने नॉर्मल एक हॉर्न जरूर बजाया था. स्थानीय निवासी मिगुएल सांचेज ने बताया कि उन्होंने ट्रेन की आवाज सुनी थी, लेकिन वाहन ट्रैक पार करते रहे. एक बाइक सवार तो हादसे से कुछ सेकंड पहले ही ट्रैक पार कर गया. हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई. एक वीडियो में देखा गया कि बस की छत गायब थी और लोग ऊपरी हिस्से में फंसे हुए थे. बस से एक महिला की आवाज सुनाई दे रही थी. वह चिल्लाते हुए कह रही थी,' मदद करो, मदद करो.' घटना के कुछ ही देर बाद एंबुलेंस की कतार मौके पर पहुंच गई.

इलाके में लगातार होते हैं हादसे

घटना को लेकर रेबेका मिरांडा नाम की महिला ने बताया कि उनकी बहन और बहन की बहू बस में सवार थीं. बहन घायल अवस्था में अस्पताल पहुंची, लेकिन बहू की मौके पर ही मौत हो गई. दोनों घरेलू महिलाएं थीं. मेक्सिको की रेल परिवहन एजेंसी के मुताबिक ग्रेड-लेवल क्रॉसिंग पर हादसों की संख्या लगातार बढ़ रही है. यहां साल 2020 में 602 हादसे हुए थे, जबकि पिछले साल यह संख्या 800 तक पहुंच गई. इससे पहले भी कई लोग यहां पर जानलेवा हादसे का शिकार बन चुके हैं.

FAQ

यह हादसा कब और कहां हुआ?

यह हादसा सोमवार 8 सितंबर 2025 की सुबह 6:30 बजे मेक्सिको के एटलाकोमुलको में हुआ.

हादसे में कितने लोग हताहत हुए?

हादसे में10 लोगों की मौत हुई और 41 घायल हुए.