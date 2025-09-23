फिलिस्तीन कांफ्रेंस में बोलते रह गए तुर्की-इंडोनेशिया-फ्रांस के राष्ट्रपति, UN में बंद हुए माइक

Palestine conference Mic off: संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में फिलिस्तीन को लेकर हुई कांफ्रेंस के दौरान कई देशों के नेताओं का माइक बंद करने का आरोप लगा है. विदेशी मीडिया के मुताबिक कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी जब फिलिस्तीन को मान्यता देने की बात कर रहे थे, तभी उनका माइक बंद हो गया. इसके अलावा जिस समय तुर्की के राष्ट्रपित संबोधन कर रहे थे तभी उनकी आवाज नहीं आ रही थी. न्यूयॉर्क में हो रही इस फिलिस्तीन कांफ्रेंस की अध्यक्षता फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों और सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान कर रहे हैं. इसी दौरान मार्क कार्नी, रेसेब तैयप एर्दोआन और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो के भाषण के दौरान माइक बंद की शिकायतें मिली हैं.

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोआन के भाषण के दौरान भी माइक बंद हो गया, जिससे अनुवादक ने भी शिकायत की. वे इजराइल के नरसंहार की आलोचना कर रहे थे और फिलिस्तीन को तुरंत मान्यता देने की अपील कर रहे थे कि तभी उनका माइक बंद हो गया. जिसके बाद अनुवादक ने कहा,'माफी चाहते हैं, आवाज नहीं आ रही है.' थोड़ी देर में दिक्कत दूर हुई लेकिन हॉल में हलचल मच गई.

इसके अलावा इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के भाषण के दौरान भी कुछ ऐसा ही हुआ. इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो वे गाजा में शांति सैनिक भेजने की योजना पर बोल रहे थे कि अचानक उनका माइक बंद हो गया. हालांकि कुछ सेकंड बाद आवाज वापस आई लेकिन अहम वक्त पर बाधा आ चुकी थी. सबसे बड़ा मामला सोमवार को सामने आया, जब कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने फिलिस्तीन को आधिकारिक मान्यता देने का ऐलान किया. उन्होंने कहा,कनाडा फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता देता है और सभा में तालियां गूंज उठीं लेकिन इसी दौरान उनका माइक भी अचानक बंद हो गया. इससे कई लोगों ने समय को लेकर सवाल उठाए.

बाद में संयुक्त राष्ट्र के तकनीकी स्टाफ ने सफाई दी कि ये गड़बड़ियां सिर्फ हॉल के उपकरणों की खराबी से हुई थीं और इसमें किसी तरह की साजिश नहीं है.

यह सब उस समय हुआ जब गाजा और फिलिस्तीन इस साल की बैठक के मुख्य मुद्दे बने हुए हैं. फ्रांस, बेल्जियम, माल्टा, लक्जमबर्ग और कनाडा जैसे कई देशों ने फिलिस्तीन को मान्यता दी है. तुर्की, इंडोनेशिया समेत कई देशों ने जंग रोकने, मानवीय मदद पहुंचाने और जरूरत पड़ने पर शांति सैनिक भेजने की मांग की है.