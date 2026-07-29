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न टॉयलेट जाएं, न हाथ धोएं और न शॉवर लें... US के इस शहर में जारी हुआ आदेश; वजह जानकर रह जाएंगे हैरान

अमेरिका के मिशिगन राज्य के ग्लैडविन शहर में लोगों से अपील की गई है कि वह घर में लगे शॉवर, टॉयलेट या सिंक का इस्तेमाल न करें. हाल में ही शहर के जल शोधन संयंत्र पर बिजली गिरने के बाद यह आदेश जारी किया गया है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 29, 2026, 06:47 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 06:48 PM IST
न टॉयलेट जाएं, न हाथ धोएं और न शॉवर लें... US के इस शहर में जारी हुआ आदेश; वजह जानकर रह जाएंगे हैरान

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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