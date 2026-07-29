/न टॉयलेट जाएं, न हाथ धोएं और न शॉवर लें... US के इस शहर में जारी हुआ आदेश; वजह जानकर रह जाएंगे हैरान

अमेरिका के मिशिगन राज्य के ग्लैडविन शहर में एक हैरान करने वाली घटना घटी है. यहां पर एक बिजली गिरने से जल शोधन संयंत्र (Water treatment Plant) को भारी नुकसान पहुंचा है. इसके बाद स्थानीय प्रशासन ने लोगों से एक अजीबोगरीब अपील की है.
दरअसल, शहर के लोगों से शौचालय फ्लश करने और पानी न बहाने का अनुरोध किया गया है. इस घटना ने लोगों को हैरान कर दिया. हाल में प्रशासन की ओर से जारी एक बयान में बताया गया कि आंधी और उसके बाद बिजली गिरने के कारण वाटर ट्रीटमेंट प्लांट काम नहीं कर रहा है.
इसके कुछ समय बाद अधिकारियों ने स्थानीय निवासियों से एक खास अपील की. एक संदेश में अपील करते हुए कहा गया कि अगली सूचना तक शौचालय, सिंक और शॉवर सहित सभी बाथरूम सुविधाओं का उपयोग बंद किया जाना चाहिए.
डेट्रॉइट न्यूज की एक रिपोर्ट बताती है कि शहर के अधिकारियों ने कहा कि इस समय निवासियों और व्यवसायों से अनुरोध किया जाता है कि वे शैचालय, सिंक, शॉवर और अन्य प्लंबिंग उकरणों सहित बाथरूम सुविधाओं का उपयोग करने से बचें. बताया जा रहा है कि ऐसा करने का उद्देश्य है कि अपशिष्ट जल के उपयोग से सीवेज का बैकअप हो सकता है. यानी सीवेज का गंदा पानी घरों में भर सकता है.
रिपोर्ट्स के अनुसार, शहर के आपातकालीन प्रबंधक स्थिति का आकलन करने के लिए रास्ते में हैं और नुकसान की सीमा निर्धारित करने और जल्द से जल्द परिचालन बहाल करने के लिए शहर के कर्मचारियों और अन्य संसाधनों के साथ काम कर रहे हैं.
इतना ही नहीं, अधिकारियों का कहना है कि अधिक जानकारी मिलने के साथ ही आगे कुछ और अपडेट प्रदान किया जाएगा. इस दौरान लोगों से धैर्य और सहयोग की अपील की गई.
अभी तक की जानकारी के मुताबिक, अदिकारियों ने शहर के कुछ स्थानों पर पोर्टेबल शौचायल पहुंचाने का काम शुरू कर दिया है. इसमें नॉर्थ पार्क, साउथ पार्क, सिटी हॉल, ग्लैडविन फार्मर्स मार्केट जैसी जगहें शामिल हैं. गौर करने वाली इस मामले पर स्थानीय निवासियों की प्रतिक्रियाएं मिली-जुली देखने को मिली है. एक खास वर्ग इस बात को लेकर चिंतित था कि उन्हें शौच के लिए कहां जाना होगा, तो कुछ शहर के लोगों ने कहा कि हमें अधिकारियों की बातों पर अमल करने की आवश्यकता है.