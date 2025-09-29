नॉर्थ कैरोलिना के बाद अब चर्च बना शमशान, अंधाधुंध बरसी गोलियां, 4 की मौत, जिंदगी-मौत के बीच झूल रहे 8

Michigan Church Shooting: मिशिगन में रविवार 28 सितंबर 2025 की सुबह एक चर्च में गोलीबारी हुई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है और कई घायल हो गए हैं.
America Mass Shooting: अमेरिका के मिशिगन में रविवार 28 सितंबर 2025 को प्रार्थना के दौरान एक बंदूकधारी ने चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ लैटर डे सेंट्स चैपल में घुसकर अंधाधुंध गोलीबारी की और पूरे चर्ची को आग के हवाले कर दिया. इस हादसे में कम से कम 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है. वहीं 8 घायल हो गए हैं. अधिकारियों के मुताबिक पुलिस ने संदिग्ध को गोली मारकर मार गिराया है.
पुलिस चीफ विलियम रेने के मुताबिक हमलावर 40 साल का थॉमस जैकब सैन्फोर्ड था. वह 4 दरवाजे वाले एक पिकअप ट्रक में चर्च के मेन गेट को तोड़ते हुए अंदर घुसा. उसके ट्रक में अमेरिका के 2 झंडे भी लगे थे. चर्च में उस समय सैकड़ों लोग मौजूद थे. हमलावर ने चर्च में आग लगाने से पहले गोलियां बरसाना शुरू किया. मौके पर पुलिस ने 8 मिनट के अंदर हमलावर को मार गिराया. रेने ने बताया कि एक घायल व्यक्ति की हालत गंभीर है, जबकि 7 अन्य स्थिर हैं. इसके अलावा चर्च के मलबे से 2 शव भी बरामद किए गए हैं. तलाशी अभी भी जारी है.
इस घटना के बाद FBI ने जांच में सहयोग के लिए 100 एजेंट भेजे हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर घटना की निंदा करते हुए कहा,' यह हिंसा अब बंद होनी चाहिए.' मिशिगन की गवर्नर ग्रेटचेन व्हिटमर ने भी इस घटना को अस्वीकार्य बताया. स्थानीय निवासी और चर्च समुदाय के सदस्य इस घटना से स्तब्ध हैं. टिमोथी जोंस नाम के एक शख्स जिनके बच्चे शनिवार 27 सितंबर 2025 को उसी चर्च में आयोजित एक युवा उत्सव में शामिल हुए थे उन्होंने कहा कि उनके चर्च को भी लॉकडाउन में रखा गया है.
ब्रैड श्नीमैन नाम के एक शख्स का घर चर्च से लगभग 365 मीटर दूर है. उन्होंने बताया कि उन्होंने और उनकी बेटी ने सुबह 10 बजकर 30 मिनट पर 4 से 5 गोलियों की 2 राउंड सुनी. इसके बाद कुछ देर तक उन्होंने कुछ भी नहीं सुना और फिर वे यह देखने के लिए घर से बाहर निकले कि क्या हो रहा है. बता दें कि यह घटना उस दिन हुई जब चर्च के सबसे सीनियर प्रेसिडेंट रसेल एम नेल्सन का 101 साल की उम्र में निधन हुआ. चर्च के प्रवक्ता डग एंडरसन ने कहा,'हम पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं.' इस दौरान लोकल अस्पताल में हड़ताल कर रहें नर्सों ने भी मानवता को प्राथमिकता देते हुए चर्च में जाकर घायलों की मदद की.
मास शूटिंग की यह घटना ग्रैंड ब्लैंक टाउनशिप, मिशिगन में एक चर्च में हुई है.
गोलीबारी में कम से कम 4 लोगों की मौत हुई और 8 घायल हुए हैं.