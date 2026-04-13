डेडलाइन खत्म होते ही ट्रंप ने होर्मुज पर कसा शिकंजा, ईरान पर तनाव बढ़ता देख चीन ने पीछे खींचे हाथ

Hormuz Strait BLOCKADE: मिडिल ईस्ट में अस्थायी सीजफायर की समयसीमा पूरी होने से पहले ही एक बार फिर तनाव नजर आ रहा है. पिछले दिनों स्थायी शांति को लेकर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में एक शांतिवार्ता बुलाई गई. हालांकि, यहां पर ईरान और अमेरिका के बीच कोई निष्कर्ष नहीं निकल सका. इस बीच ट्रंप ने कहा कि वह होर्मुज स्ट्रेपर अमेरिका नाकेबंदी कर रहा है. उधर, चीन ने ईरान में बढ़ते तनाव को देखते हुए अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं.

दअसल, चीन ने उन रिपोर्ट्स के खारिज किया है, जिसमें दावा किया गया था कि बीजिंग की ओर से तेहरान को अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम भेजने की तैयारी की जा रही है. चीन की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान मे कहा गया कि हम बिना किसी तथ्यात्मक आधार के, बेबुनियाद आरोपों या दुर्भावनापूर्ण जोड़-तोड़ का विरोध करते हैं.

अमेरिका ने शुरू की होर्मुज की नाकेबंदी

होर्मुज खोलने को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से सुबह 10 बजे (भारतीय समायनुसार शाम 7.30 बजे) तक का वक्त दिया गया था, लेकिन ईरान ने अमेरिका की कोई बात मानने से इनकार कर दिया. ऐसे में खबर है कि होर्मुज पर दी गई डेडलाइन के बाद अमेरिका ने होर्मुज पर एक्शन लेना शुरू कर दिया और इस समुद्री रास्ते की नाकेबंदी की जा रही है.

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रिपोर्ट्स के अनुसार, ट्रंप ने नाकाबंदी वाले फैसले के अनुसार, होर्मुज से गुजरने वाले किसी भी जहाज की जांच की जाएगी. खासकर उन जहाजों पर नजर रखी जाएगी, जिन्होंने ईरान को टोल दिया है. अमेरिकी राष्ट्रपति ने पिछले दिनों कहा था कि जो भी देश ईरान को गैरकानूनी टोल देंगे, उन्हें सुरक्षित रास्ता नहीं दिया जाएगा.

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'बहुत तेज और बेरहम हमले होंगे'

होर्मुज स्ट्रेट नाकाबंदी की डेडलाइन पूरी होने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट किया. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर ट्रंप ने लिखा कि ईरान की नौसेना समुद्र की तलहटी में पड़ी है और बर्बाद हो चुकी है. ट्रंप ने इस पोस्ट में बताया कि छोटी जहाजों को हम निशाना नहीं बनाएंगे, क्योंकि इन जहाजों से खतरा नहीं है. लेकिन यदि इनमें से कोई भी जहाज हमारी नाकाबंदी (BLOCKADE) के कहीं भी आस-पास आता है, तो उन्हें तुरंत खत्म (ELIMINATED) कर दिया जाएगा. ट्रंप ने कहा कि यह कार्रवाई पूरी तरीके से वैसे ही होगी जैसे हम समुद्र में नावों पर नशीले पदार्थों का व्यापार करने वालों के खिलाफ करते हैं. यह बहुत तेज़ और बेरहम तरीका है.

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