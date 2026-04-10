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Hindi Newsदुनियाटल गई पाकिस्तान में होने वाली सीजफायर मीटिंग! ईरान ने कहा- ना डेलिगेशन पहुंचा, ना ही बातचीत तय

टल गई पाकिस्तान में होने वाली 'सीजफायर मीटिंग'! ईरान ने कहा- ना डेलिगेशन पहुंचा, ना ही बातचीत तय

Middle East ceasefire: अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद में बैठक होने वाली थी. इस बैठक में दोनों के बीच जंग से जुड़ी हुई बातें होनी थी, हालांकि ये बैठक टल गई है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Apr 10, 2026, 07:08 AM IST
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टल गई पाकिस्तान में होने वाली 'सीजफायर मीटिंग'! ईरान ने कहा- ना डेलिगेशन पहुंचा, ना ही बातचीत तय

US Iran meeting: अमेरिका- इजरायल और ईरान में दो हफ्तों के लिए जंग रुक गई है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीजफायर का ऐलान किया था, हालांकि इसके बाद भी इजरायल लेबनान पर हमले कर रहा है. चर्चा ये थी कि ईरान और अमेरिका के बीच पाकिस्तान में बैठक होगी लेकिन ये बैठक टल गई है और जब तक इजरायल लेबनान पर हमला करता है तो दोनों पक्षों के बीच कोई बातचीत नहीं होगी. 

रिपोर्ट में किया गया दावा

तसनीम की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की बातचीत करने वाली टीम अमेरिकियों से बात करने के लिए इस्लामाबाद (पाकिस्तान) नहीं पहुंची है, ये जानकारी पूरी तरह से गलत है. रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जबतक अमेरिका लेबनान में सीजफायर का अपना वादा पूरा नहीं करता और इजरायल अपने हमले जारी रखता है, तब तक दोनों पक्षों के बीच कोई बातचीत नहीं होगी. 

क्या थी चर्चा?

सीजफायर के बाद ये चर्चा थी कि अमेरिका-ईरान के बीच पाकिस्तान के इस्लामाबाद में बैठक होगी. जहां पर मौजूदा हालात पर और आगे की रणनीति पर बातचीत होती, कहा ये भी जा रहा था कि अमेरिका और ईरान के अधिकारी यहां पर पहुंचना शुरू कर चुके हैं. हालांकि ईरान ने इस बात से पूरी तरह से इनकार कर दिया है, इससे पहले पाकिस्तान में ईरान के राजदूत अमीरी मोगदम ने एक एक्स पोस्ट डिलीट कर दिया था.

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डिलीट किया था पोस्ट

इस पोस्ट में दावा किया जा रहा था कि उन्होंने इस पोस्ट में लिखा था कि ईरान का प्रतिनिधिमंडल स्थायी शांति को लेकर अमेरिका के साथ बातचीत करने के लिए पाकिस्तान पहुंचने वाला है. हालांकि, बाद में उन्होंने यह पोस्ट डिलीट कर दिया, जिसके बाद सवाल खड़े होने लगे थे. 

लेबनान पर इजरायल के हमले

अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच सीजफायर होने के बाद भी इजरायल लगातार लेबनान पर हमले कर रहा है. इजरायल का कहना है कि युद्धविराम में लेबनान नहीं शामिल है. हालांकि शहबाज शरीफ ने सीजफायर के लिए जो पोस्ट किया था उसमें लेबनान का साफ-साफ जिक्र था. इजरायल ने एक पोस्ट में लिखा था कि वह लेबनान में अपना हमला जारी रखेगा और इसका मकसद हिजबुल्ला से खतरे को खत्म करना है, जिसे ईरान का समर्थन मिला हुआ है. 

ये भी पढ़ें: ‘झूठी खबरें न परोसें, मैंने हासिल की है जीत’, शांति वार्ता से पहले इस मीडिया ग्रुप पर भड़के ट्रंप; ईरान को दी चेतावनी

 

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Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

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