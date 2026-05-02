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Hindi Newsदुनियापश्चिम एशिया में फिर बरसेंगे बम? पहले एक्टिव किया एयर डिफेंस, अब ईरान ने दिया जंग का इशारा

पश्चिम एशिया में फिर बरसेंगे बम? पहले एक्टिव किया एयर डिफेंस, अब ईरान ने दिया जंग का इशारा

Iran-US Conflict: ईरान-अमेरिका सीजफायर के बाद भी जंग के किसी समाधान पर नहीं उतरे हैं. ईरान ने तेहरान के ऊपर एयर डिफेंस एक्टिवेट कर दिए हैं. क्या कुछ आने वाला है?   

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: May 02, 2026, 07:21 PM IST
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पश्चिम एशिया में फिर बरसेंगे बम? पहले एक्टिव किया एयर डिफेंस, अब ईरान ने दिया जंग का इशारा

West Asia War: ईरान और अमेरिका के बीच सीजफायर का समय समाप्त हो चुका है. वहीं दोनों देशों के बीच अबतक कोई समझौता भी नहीं हुआ है. इसको लेकर संभावना जताई जा रही है कि पश्चिम एशिया में एक बार फिर बमों-मिसाइलों की बरसात हो सकती है यानी ईरान के अमेरिका के साथ जंग करने की पूरी संभावना है. बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई बार ईरान को सीजफायर जारी रखने और होर्मुज स्ट्रेट को खोलने की धमकी देते आए हैं. हालांकि, ईरान इसके लिए कभी राजी नहीं हुआ. 

फिर शुरू होगी जंग? 

बीते दिन 1 मई 2026 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्रुथ सोशल पोस्ट वाले 'X' हैंडल में एक पोस्ट शेयर किया गया, जिसमें लिखा था,' ईरान का एयरस्पेस क्लीयर हो चुका है. ईरानी सूत्रों के मुताबिक ईरान ने तेहरान के ऊपर एयर डिफेंस एक्टिवेट कर दिए हैं. क्या कुछ आने वाला है? 'वहीं इसके बाद आज (2 मई 2026) को इसी हैंडल ने एक और पोस्ट शेयर करते हुए लिखा,' ईरान का कहना है कि अमेरिका के साथ युद्ध की वापसी की संभावना 'बेहद ज्यादा' है. राष्ट्रपति ट्रंप ने इससे पहले कहा था कि वे ईरान के शांति प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं हैं.' इस पोस्ट में हैंडल ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर शेयर की है.   

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प्रस्ताव पर जताई असंतुष्टि 

बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की ओर से भेजे गए प्रस्ताव पर असंतुष्टि जताई है. उन्होंने कहा कि 28 फरवरी 2026 को शुरू हुई जंग अब रुक गई है, लेकिन ईरान के साथ टकराव को अमेरिका जल्द खत्म नहीं करने वाला है क्योंकि ऐसा करने पर आने वाले कुछ वर्षों में ये समस्या और झेलनी पड़ सकती है. ट्रंप ने शुक्रवार ( 1 मई 2026) को व्हाइट हाउस में पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा था,'ईरान समझौता करना चाहता है, लेकिन वे उनके प्रस्तावों से संतुष्ट नहीं हैं. अब देखते हैं आगे क्या होता है.'    

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अमेरिका को चेतावनी 

ईरानी मिलिट्री हेडक्वार्टर के डिप्टी चीफ मोहम्मद जाफर असादी ने एक बयान जारी करते हुए कहा,'अमेरिकी अधिकारियों के काम और उनके बयान मुख्य रूप से मीडिया से प्रेरित हैं, जिनका पहला मकसद तेल की कीमतों में गिरावट को रोकना और दूसरा, उस गड़बड़ी से खुद को बाहर निकालना है, जो उन्होंने खुद पैदा की है.' उन्होंने आगे कहा,' सशस्त्र बल अमेरिकियों की किसी भी नई हिमाकत या मूर्खता का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है.' बता दें कि ईरान-अमेरिका के बीच 8 अप्रैल 2026 को 2 हफ्ते का सीजफायर हुआ था. इसके बाद दोनों देशों ने शांति वार्ता की कई कोशिशें कीं, जो अबतक सफल नहीं हुई.

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Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति...और पढ़ें

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