युद्ध के बीच 1000 से ज्यादा भारतीय नाविक फंसे, हाई अलर्ट पर भारत सरकार

West Asia Conflict: मिडिल ईस्ट में जारी मिलिट्री ऑपरेशन के कारण होर्मुज जलडमरूमध्य का प्रमुख समुद्री मार्ग बंद हो गया, जिससे भारतीय झंडे वाले 37 जहाज फंस गए हैं. इन जहाजों में 1000 से ज्यादा नाविक सवार हैं.

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Mar 04, 2026, 02:00 AM IST
Middle East Crisis: अमेरिक-इजरायल और ईरान के बीच चल रही मिलिट्री ऑपरेशन के कारण दुनिया भर में कई समुद्री मार्ग बंद कर दिए गए हैं.  होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर जाने वाले प्रमुख समुद्री मार्ग बंद होने के कारण भारतीय झंडे वाले 37 जहाज फंस गए हैं. इन जहाजों में 1000 से ज्यादा नाविक सवार हैं, जो कि फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी और आसपास के समुद्री क्षेत्रों में फंसे हुए हैं. इनमें से कुछ जहाज भारतीय बंदरगाहों के लिए कच्चा तेल और LNG ले जा रहे हैं, वहीं दूसरे खाड़ी देशों से पेट्रोलियम उत्पाद लाने के लिए रास्ते में हैं. 

फंसे 1109 नाविक

भारतीय ध्वज वाले 37 जहाजों में 1109 नाविक फंसे हुए हैं. इस बारे में PTI को एक अधिकारी ने बताया. उनके अनुसार होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर गुजरने वाले जरूरी शिपिंग रूट्स के बंद होने के कारण फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी और आसपास के समुद्री क्षेत्रों में भारतीय ध्वज वाले जहाज फंसे हुए हैं. हालांकि जहाज डायरेक्टरेट जनरल शिपिंग कम्पनीज के साथ संपर्क में है और स्थिति पर कड़ी नजर रखा जा रहा है.

भारतीय नाविक सुरक्षा मिशन

वेस्ट एशिया में चल रहे संघर्षों के कारण तीन भारतीय नाविकों की मौत हो गई और 1 घायल है. ये नाविक विदेशी ध्वज वाले जहाजों पर सवार थे. ऐसे में मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ने एक रैपिड रिस्पांस टीम का गठन किया है. इस टीम का काम अधिकारियों के बीच समय पर बातचीत, खराब परिस्थितियों में तुरंत एक्शन लेना और भारतीय नाविकों और उनके परिवारों को तुरंत मदद दिलवाने का है. शिपिंग कंपनियों और RPSL को चालक दल की तैनाती में सावधानी बरतने और नाविकों और उनके परिवारों के साथ नियमित संपर्क बनाए रखने की सलाह दी गई है. हेल्पलाइन नंबर भी एक्टिव कर दिए गए हैं और RPSL के जरिए नाविकों के परिवारों के साथ शेयर किए गए हैं.

ड्रोन-मिसाइल का खतरा और भारतीय चौकसी

युद्ध के कारण होर्मुज जलडमरूमध्य बंद किए जाने के बाद भारत सरकार हाई अलर्ट पर है. सरकार ने शिपिंग कंपनियों को हर यात्रा के जोखिम जांचने की सलाह दी है. वहीं खाड़ी क्षेत्र में ड्रोन, मिसाइल और समुद्री खतरों प पैनी नजर रखी जा रही है. मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारतीय जहाजों और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बैठक की. नौसेना और विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर लगातार सुरक्षा की निगरानी की जा रही है.

Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

