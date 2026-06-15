West Asia Tension: पश्चिम एशिया में हालात शांति की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं. ईरान और अमेरिका के बीच शांति समझौते का मसौदा तैयार हो गया है और बहुत हद तक दोनों देश इसपर सहमत भी हो गए हैं. हालांकि, दावा किया जा रहा है कि इजरायल इस शांति समझौते के पक्ष में नहीं है. इधर, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही ऐलान किया है कि ईरान के साथ डील पर बात बन गई है और जल्द ही इस पर हस्ताक्षर होगा.
इसके साथ कुछ रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि नए शांति ड्राफ्ट पर ईरान ने भी हामी भरी है. तेहरान के विदेश मंत्री सैय्यद अब्बास अराघची की ओर से कहा गया कि युद्ध को समाप्त करने पर लगभग सहमति बन गई है. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि इसको अंतिम रूप देने तक मीडिया की अटकलों से दूर रहना चाहिए. इस बीच इजरायल ने इस डील पर स्पष्ट रूप से नाराजगी जताई है.
दरअसल, यरुशलम सेंटर फॉर सिक्योरिटी एंड फॉरेन अफेयर्स (JCFA) के सीईओ सागीव स्टीनबर्ग ने ईरान और अमेरिका के बीच होने वाले इस समझौते को अस्थायी करार दिया है. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में अमेरिका में मध्यावधि चुनाव होने जा रहे हैं, जिससे पहले समझौते के तौर पर शांति की एक अस्थायी व्यवस्था बनाई जा रही है. समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जहां तक मैं देख पा रहा हूं, यह कोई शांति समझौता नहीं है, बल्कि 60 दिनों के लिए युद्धविराम है.
स्टीनबर्ग ने इस बात पर भी जोर दिया कि दोनों देशों पर समझौता किन-किन मुद्दे पर हो रहा है, इसको लेकर अभी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है. ऐसे में दोनों पक्षों के दावों में बड़ा अंतर भी हो सकता है, जिसके लिए इंतजार करना चाहिए. उन्होंने दावा किया कि वाशिंगटन का कोई भी मकसद पूरा नहीं हुआ. उन्होंने कहा कि अभी तक के घटनाक्रम को देखें, तो पता चलता है कि अमेरिका की ओर से शुरू किए गए युद्ध का लक्ष्य अभी हासिल नहीं हो सका है.
उन्होंने यह भी कहा कि ईरानी लोगों को आजादी नहीं मिली, उन्हें कोई मदद नहीं मिली. राष्ट्रपति ट्रंप ने उनसे वादा किया था कि मदद आ रही है, लेकिन हालात खराब हो गए. अगर इस समझौते को अंतिम रूप दिया जाता है, तो ईरानी अब फिर से संगठित हो सकते हैं और अपने प्रॉक्सी (समर्थक गुटों) को फिर से खड़ा कर सकते हैं।
इस बातचीत के दौरान स्टीनबर्ग की ओर से कहा गया कि परमाणु हथियार को लेकर भी कोई समाधान नहीं निकला. उन्होंने यहां तक कह दिया कि यह 60 दिनों का युद्धविराम है, ताकि राष्ट्रपति ट्रंप चुनावों के करीब पहुंच सकें.
उन्होंने यह भी दावा किया कि चुनावों के बाद राष्ट्रपति ट्रंप का पश्चिम एशिया को लेकर अलग नजरिया देखने को मिल सकता है. यह भी कहा कि यह जो कुछ भी हो रहा है वह मिडिल ईस्ट के लिए अच्छा नहीं है.
गौरतलब है कि अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते पर बात करीब-करीब बन चुकी है. दोनों पक्षों ने रविवार (14 जून) को एक बड़ी कूटनीतिक कामयाबी की घोषणा की. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि इस समझौते से पश्चिम एशिया में सुरक्षा और शांति के मार्ग प्रशस्त होंगे. इसके साथ ही फिर से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोलने में भी मदद मिलेगी.
ट्रंप के इस ऐलान के बाद ईरानी के कानूनी और अंतरराष्ट्रीय मामलों के उप-विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने शांति समझौते की पुष्टि की और बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए तेहरान की शर्तें बताईं. (सोर्स- एएनआई)