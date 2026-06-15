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'बस मध्यावधि चुनाव तक...', US-ईरान डील पर इजरायली एक्सपर्ट्स का बड़ा दावा; क्यों कहा फिर बदलेंगे ट्रंप?

अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते पर लगभग बात बन गई है. हालांकि, ये शांति समझौता इजरायल को बिल्कुल नहीं भा रहा है. इजरायल की ओर से लेबनान पर लगतार हमले किए जा रहे हैं. JCFA के सीईओ ने दावा किया कि अमेरिका में होने वाले मध्यावधि चुनाव से पहले केवल अस्थायी युद्धविराम लगाने की कोशिश की जा रही है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jun 15, 2026, 04:58 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 05:17 PM IST
'बस मध्यावधि चुनाव तक...', US-ईरान डील पर इजरायली एक्सपर्ट्स का बड़ा दावा; क्यों कहा फिर बदलेंगे ट्रंप?
Image Credit: AI

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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