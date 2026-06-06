/खुफिया एजेंसी ने खोली ट्रंप के दावों की पोल! मिसाइलें खत्म होने की बात निकली झूठी, 30 ठिकानों पर ईरान का फिर कब्जा

हाल ही में वाशिंगटन में इजरायली और लेबनानी दूतों के बीच एक नए युद्धविराम समझौते की रूपरेखा तैयार हुई है, जो हिजबुल्लाह द्वारा हमलों की पूर्ण समाप्ति पर टिकी है. हालांकि, इसकी स्थिरता पर गहरे बादल मंडरा रहे हैं क्योंकि पिछले महीने 17 अप्रैल को हुआ युद्धविराम भी दोनों पक्षों ने तोड़ दिया था. लेबनानी राष्ट्रपति ने इजरायल के राजनीतिक नेतृत्व को भी खुली चुनौती दी और कहा कि केवल बमबारी से कोई युद्ध जीता नहीं जा सकता. उन्होंने कहा कि इजरायल अपनी ताकत से पूरे देश को तबाह तो कर सकता है, लेकिन वे कभी भी अपना रणनीतिक लक्ष्य हासिल नहीं कर पाएंगे. उन्होंने गाजा में भी यही करने की कोशिश की थी, लेकिन हमास आज भी वहां मौजूद है. बता दें कि 1975-1990 के लेबनानी गृहयुद्ध के बाद से केवल हिजबुल्लाह ही ऐसा समूह है जिसे हथियार रखने की इजाजत है, जिसे वह इजरायल के खिलाफ अपना सुरक्षा कवच मानता है. अब देखना यह होगा कि क्या इस कूटनीतिक रस्साकशी के बीच मिडिल ईस्ट शांत होता है या जंग की आग और भड़कती है.