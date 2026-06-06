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खुफिया एजेंसी ने खोली ट्रंप के दावों की पोल! मिसाइलें खत्म होने की बात निकली झूठी, 30 ठिकानों पर ईरान का फिर कब्जा

Lebanon-Israel Ceasefire: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि हमलों के बाद ईरान का मिसाइल शस्त्रागार घटकर मात्र 21-22% रह गया है. हालांकि, अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट इसके विपरीत है, जिसके अनुसार ईरान ने अपने 30 मिसाइल ठिकानों पर नियंत्रण पा लिया है और उसके पास 70% मिसाइल भंडार सुरक्षित है.

Written ByShashank Shekhar Mishra
Published: Jun 06, 2026, 09:53 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 09:53 AM IST
खुफिया एजेंसी ने खोली ट्रंप के दावों की पोल! मिसाइलें खत्म होने की बात निकली झूठी, 30 ठिकानों पर ईरान का फिर कब्जा
Image Credit: USA

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रिपोर्ट से ट्रंप के दावों की खुली पोल, ईरान की मिसाइलें खत्म होने की बात निकली झूठी!
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