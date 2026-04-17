मिडिल ईस्ट में जारी संकट के बीच यूरोप के नेताओं ने खेला पैंतरा, 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' खोलने के लिए बनाया ये प्लान

ईरान पर अमेरिकी इजरायली हमले के बाद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की नाकेबंदी की वजह से पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट खड़ा हो गया है. हालांकि ईरान और अमेरिका के बीच 15 दिनों का सीजफायर चल रहा है लेकिन इस बीच दुनिया भर के लिए होने वाले तेल, गैस सप्लाई का मुख्य रास्ता जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से होकर गुजरता है, उसको लेकर संकट बना हुआ है. अब इस संकट से निकलने के लिए यूरोपीय देशों ने नया प्लान तैयार किया है. इस प्लान के मुताबिक यूरोप के लगभग 40 देश इस मुद्दे पर एक वर्चुअल बैठक करने की तैयारी कर रहे हैं. इस बैठक की मेजबानी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों करेंगे.

होर्मुज जलमार्ग खोलने के लिए कीर स्टार्मर और इमैनुएल मैक्रों दुनिया के नेताओं की वर्चुअल बैठक बुलाने जा रहे हैं. इस बैठक का मुख्य मकसद होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) को फिर से खोलने और वहां से गुजरने वाले महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों को सुरक्षित बनाना है. सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक, इस समिट में करीब 40 देशों के नेता शामिल हो सकते हैं. चर्चा का केंद्र ईरान से जुड़े नाज़ुक संघर्षविराम को बनाए रखना और इस बेहद अहम समुद्री मार्ग से जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना होगा.

होर्मुज जलमार्ग के लिए एक अंतरराष्ट्रीय मिशन

ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, बैठक में एक अंतरराष्ट्रीय मिशन बनाने की योजना पर भी विचार किया जाएगा, जिसका उद्देश्य स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जलमार्ग को फिर से खोलना होगा. यह मिशन पूरी तरह रक्षात्मक होगा और हालात अनुकूल होने पर संयुक्त सैन्य सहयोग के तहत इसे तैनात किया जाएगा. इसके साथ ही, अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) के प्रयासों को मजबूत करने पर भी चर्चा होगी, ताकि इस क्षेत्र से गुजरने वाले जहाजों और उनके कर्मचारियों की सुरक्षा बेहतर की जा सके. स्टारमर शुक्रवार को पेरिस पहुंचकर मैक्रों के साथ इस बैठक की मेजबानी करेंगे. जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ के भी इसमें शामिल होने की संभावना है.

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दुनिया भर में ऊर्जा आपूर्ति और व्यापार के लिए जरूरी है होर्मुज का खुलना

बताया जा रहा है कि स्टारमर इस बैठक में यह जोर देंगे कि जलडमरूमध्य को बिना किसी शर्त के तुरंत खोलना वैश्विक जिम्मेदारी है, क्योंकि इससे दुनिया भर में ऊर्जा आपूर्ति और व्यापार दोबारा सामान्य हो सकेगा. वह वाणिज्यिक जहाजों को भरोसा दिलाने और समुद्री इलाकों में बिछाई गई बारूदी सुरंगों को हटाने जैसे अभियानों को समर्थन देने की जरूरत पर भी जोर दे सकते हैं, ताकि समुद्री गतिविधियां स्थिर हो सकें. वहीं, जर्मनी ने भी संकेत दिए हैं कि अगर कोई स्पष्ट कानूनी ढांचा तैयार होता है, तो वह इस मिशन में योगदान देने को तैयार है. जर्मन अधिकारी के अनुसार, इसमें माइन-क्लियरेंस जहाज या समुद्री निगरानी जैसी क्षमताएं शामिल हो सकती हैं, जिनमें जर्मन सेना को खास अनुभव हासिल है.

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